Через важнейший проект рава Йоны Левина и рава Ури Линец (благословит их Всевышний) по разъяснению еврейской традиции в отношении Письменной Торы в форме, подходящей внутреннему миру Бней Hoax, прославляется Имя Всевышнего от края Земли и до края Земли.Это реализация назначения нашего отца Авраама: «и благославятся в тебе все семейства Земли». Пусть будет благословение Ашем им и всем учащим их Тору.

«Потому что из Цийона выйдет Тора и слово Ашем из Йерушалаима».

Наша признательность тем читателям первого издания, которые своими различными замечаниями позволили исправить ряд допущенных нами ошибок.

Комментарии, приведенные в издании, основаны на материалах уроков нашего дорогого учителя рава Ури Амоса Шэрки, которые он в течение многих лет даёт в институте изучения иудаизма Махон Меир.

Тора из Цийона - Пятикнижие Моше - С современным переводом на русский язык и комментарием - Третье издание

Предлагаемое читателю издание содержит перевод текста Торы (Пятикнижия Моше) - на русский язык и комментарий к этому переводу.

Мы знаем со слов Рашбама, внука Раши, фразу, которую тот сказал незадолго до смерти: «Если бы у меня было время, я написал бы новый комментарий, потому что пшат (простой смысл текста) обновляется каждый день». Не пытаясь ни в коей мере сравнивать себя с великими комментаторами прошлого, но опираясь на них, мы считаем необходимой постоянную работу по анализу и комментированию текста Торы в свете еврейской традиции, маленьким фрагментом которой является эта книга.

Особенности предлагаемого перевода:

Перевод максимально близок к оригиналу и очищен от многослойных христианских искажений.

Перевод максимально сохраняет лексику Торы на основе классической еврейской традиции. Редакторы сознательно предпочли близость к оригиналу «гладкости» русского текста.

Перевод сохраняет Имена Всевышнего, не заменяя их словами «Бог», «Господь» и пр., так как каждое ивритское Имя это проявление одного из качеств Творца. Они могут быть объяснены, но принципиально не имеют адекватного перевода ни на один другой язык. Значения этих Имён (главное, непроизносимое четырёхбуквенное Имя, заменяемое словом Ашем, а также Эло’им, Шадай, Эль, Эль Эльон, Адонай и др.) поясняются в соответствующих местах текста.

Русский текст сохраняет транскрипцию тех слов иврита, в отношении которых имеются сомнения в правильности перевода или просто отсутствуют соответствующие понятия в русском языке.

Особенности комментария:

1. Это современный актуальный комментарий, основанный на древней еврейской традиции и построенный на «пшате» - простом смысле текста.

2. Комментарий составлен непосредственно к русскому переводу, в отличие от известных переводов комментариев, сделанных разными авторами к оригинальному или переводному тексту.

О делении текста Торы:

Оригинальный текст Торы на свитке содержит только деление на 5 книг: Берешит («Ради начатка»), Шмот («Имена»), Вайикра («И воззвал»), Бамидбар («В пустыне»), Дварим («Слова»). В традиционном русском (христианском) переводе они назывались: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие».

Собственно текст состоит из отдельных предложений, которые в еврейской традиции называются «пасук». С возникновением традиции годичного чтения Торы, появилось деление на недельные разделы (Берешит, Hoax, Лэх Леха и т.д.). Всего в Торе таких разделов - 54, в том числе в книге Берешит - 12, в книге Шмот - 11, Вайикра - 10, Бамидбар - 10, Дварим - 11.

В средние века, когда были часты диспуты между раввинами и христианскими богословами, для удобства адресации ссылок возникло деление текста на пронумерованные главы, более мелкие, чем недельные разделы. На иврите - «пэрэк». В книге Берешит таких глав - 50, Шмот - 40, Вайикра - 27, Бамидбар - 36, Дварим - 34.