Гленн Дисен - Конфликт на Украине и евразийский мировой порядок

Каждый мировой порядок стремится установиться навсегда и кажется таковым, а сохранение статус-кво отождествляется со стабильностью, даже несмотря на то что мир постоянно меняется с точки зрения международного распределения власти, технологий, экономического развития, социальных проблем, ценностей и идеалов. Именно способность управлять изменениями и реформами определяет его стабильность, а неспособность адаптироваться приводит к стагнации, упадку и краху.

Войны, революции и распад государств могут привести к огромным разрушениям, которые могут перевесить способность мирового порядка к адаптации. Распад Священной Римской империи положил начало современному мировому порядку, который был зафиксирован в Вестфальских мирных соглашениях 1648 года. Этот порядок был основан на балансе сил между суверенными государствами и просуществовал 150 лет, а затем был реформирован, так как не смог сохраниться после потрясений, вызванных Великой французской революцией и Наполеоновскими войнами. Венский конгресс 1815 года стал преемником мирового порядка и просуществовал 100 лет, пока оказался не в силах разрешить соперничество между восходящими промышленными империями, которые бросили вызов лидерству Великобритании. Холодная война, породившая новый порядок, основанный на биполярности и идеологическом соперничестве, через 45 лет завершилась крахом коммунизма. Последовавший за этим однополярный мировой порядок либеральной гегемонии просуществовал еще меньше — около 30 лет, пока не стало ясно, что эта система оказалась неспособной приспособиться к новым реалиям, а доведенный до предела либерализм не смог обеспечить порядок. Возникли новые центры силы, которые стремятся восстановить многополярность и отвергают либеральный универсализм.

Переход от однополярного к многополярному миропорядку возглавляют евразийские гиганты — Россия и Китай, и поддерживают его, судя по всему, государства, представляющие большинство населения планеты. Цель состоит в том, чтобы вернуться к балансу сил, при котором учитываются конкурирующие национальные интересы великих держав, а общие правила, претендующие на универсальность, не могут быть навязаны в одностороннем порядке. Считая, что мировой порядок, основанный на гегемонии и либерализме, необходим для национальной безопасности, США сопротивляются многополярным реалиям, которые проявляются в экономическом, политическом и военном плане.

Мировой порядок описывает систему и правила мирной жизни, а споры относительно того, что он собой представляет, означают, что существующий порядок приостановлен и вместо него царит хаос. В конце 1920-х годов Антонио Грамши писал о смутном времени как о периоде междуцарствия. Изначально термин «междуцарствие» обозначал переходный период между смертью одного монарха и инаугурацией преемника. Этот период характеризовался отсутствием власти, что создавало политический и правовой вакуум. Объясняя назревавшие тогда конфликты, Грамши писал: «Кризис заключается именно в том, что старое умирает, а новое не может родиться; в этом междуцарствии появляется множество болезненных симптомов».

Гленн Дисен - Конфликт на Украине и евразийский мировой порядок

Перевод с английского Ксении Орловской. – Ереван: Fortis Press, 2024. – 360 с.

ISBN 978-9939-9320-8-8

Гленн Дисен - Конфликт на Украине и евразийский мировой порядок – Содержание