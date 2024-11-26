Глиндский Владимир, Протоиерей – Основы христианской православной веры

Светлая область Христианской Веры, пути ко спасению и блаженству, открываются людям не одинаково. Иным Господь влагает веру в сердце по Своему благоволению, и забота их остается только в том, чтоб умножить в себе этот дар. Иные с детства приучены к вере, благодаря благочестивому быту в семье; таким приходится только углублять свои навыки. Немало людей, которым Бог открыл веру после тяжелых испытаний и горестных утрат; они познали благо веры, как нечто противоположное пережитому жизненному злу. Наконец, многие постигают веру долгим усилием, укрепляя ее в терпении и познавая радость веры через труды духовного опыта.

Вопросы веры взвешивают мышлением, обыкновенно, не те люди, которые стремятся к Богу, переступая сомнения, но те, кто враждебны вере; или которые не выходят из колебаний; или же такие, которые в своем безразличии остаются глухими. Чтобы не оставлять в неведении наших братьев, безразличных и неуверенных, чтобы не отвергнуть и отрицателей, снизойдем сперва и мы на их рассудочный путь. Приведем сжато, в главных чертах, разбор общих запросов человеческой души и ее искания; выясним заключения, добытые через знания; оценим влияние религии на историю человечества и определим — что такое вера; постараемся вникнуть в значение свободного и постоянного человеческого устремления к Богу; тогда, разумом просветленным, доверимся благоговейно Божьему откровению, сообщенному человекам; это познание привлечет нас к ограде святого общества, которое учредил Господь Иисус Христос и назвал Своею Церковью.

Такое обследование должно послужить введением к изложению нравственного руководства и вероучения, из чего обычно слагаются катехизисы.

§1 . ДУШЕВНЫЕ ЗАПРОСЫ

Наблюдение над жизнью приводит к заключению, что жизнь не отвечает душевным исканиям и не удовлетворяет наших запросов. Личный опыт каждого, пройденный путь истории, научные открытия о стихиях міра, — все склоняет к убеждению, что мы не можем сказать, в чем заключается смысл и цель нашей жизни. Наибольшее, чем так дорожат люди, свобода, оказывается постоянно окованной силами необходимости: всевозможные противодействия, случайности, болезни и смерть пресекают даже самые лучшие наши устремления. Нам предоставлен краткий срок, в котором едва успеваем полностью развернуть свои силы. Нас не покидает сознание того, что земная жизнь есть только отрывок какого-то настоящего бытия. История человеческого рода заключается в повторении циклов; приходит зарождение новых культур, их расцвет, затем упадок; все то же крушение надежд, изобличение старых заблуждений. Изучая жизнь вселенной, мы не знаем, и никогда не будем знать, что предшествовало началу міра. Научные предположения излагают картину разряда неведомых гигантских сил, которые, при высочайших температурах, образовали первичное вещество в новообразованных пространствах. Міровой организм подвержен законам, которые увлекают мір к неизвестной цели. В жизни всюду царит умирание, все во власти потока времени, события и дела отпадают в прошлое. Природа, равнодушная к добру, наполнена страданиями. Жизнь будто «только возникает и гибнет, а совсем не есть».

Владимир Глиндский, Протоиерей – Основы христианской православной веры

Напечатано по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Агафангела, Первоиерарха РПЦЗ. - Одесса: Издание Одесской Епархии Русской Православной Церкви Заграницей, 2013. – 330 с.

Владимир Глиндский, Протоиерей – Основы христианской православной веры – Содержание

Предисловие

Введение

§ 1. Душевные запросы

§ 2. Выводы рассудочного знания

§ 3. Итог самопознания

§ 4. Религиозное чувство и значение религии

§ 5. Вера

§ 6. О познании Господа Бога

§ 7. Божие откровение

§ 8. Нравственность

§ 9. Значение веры в Церковь

Часть первая. Заповеди Божественного откровения

1-й Отдел

§ 10. Общие пояснения

§ 11. Заповеданная Богом любовь

§ 12. Появление и действие Греха

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

§13. Десять заповедей Ветхого Завета

§14. Объяснение первой заповеди

§ 15. Объяснение второй заповеди

§ 16. Объяснение третьей заповеди

§ 17. Объяснение четвертой заповеди

§ 18. Объяснение пятой заповеди

§19. Объяснение шестой заповеди

§ 20. Объяснение седьмой заповеди

§21. Объяснение восьмой заповеди

§ 22. Объяснение девятой заповеди

§ 23. Объяснение десятой заповеди

2-й Отдел НОВЫЙ ЗАВЕТ

§ 24. Из понятий о сокровенной жизни

§ 25. Блаженства

§ 26. О первой заповеди блаженства

§ 27. О второй заповеди блаженства

§ 28. О третьей Заповеди блаженства

§ 29. О четвертой заповеди блаженства

§ 30. О пятой заповеди блаженства

§ 31. О шестой заповеди блаженства

§ 32. О седьмой заповеди блаженства

§ 33. О восьмой заповеди блаженства

§ 34. О девятой заповеди блаженства

Часть вторая. Православное вероучение

1-й Отдел

§ 35. Вступительные пояснения

ИЗУЧЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ

§ 36. Символ веры Православной церкви

§ 37. Разбор первого члена Символа

§ 38. Разбор второго члена Символа

§ 39. Разбор третьего члена Символа

§ 40. Разбор четвертого члена Символа

§ 41. Разбор пятого члена Символа

§ 42. Разбор шестого члена Символа

§ 43. Разбор седьмого члена Символа

§ 44. Разбор восьмого члена Символа

§ 45. Разбор девятого члена Символа

§ 46. Разбор десятого члена Символа

§ 47. Разбор одиннадцатого члена Символа

§ 48. Разбор двенадцатого члена Символа

2-й Отдел ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

§ 49. Общия сведения О значении Таинств

§ 50. Таинство миропомазания

§ 51. Таинство Причащения

§ 52. Таинство покаяния

§ 53. Таинство священства

§ 54. Таинство брака

§ 55. Таинство елеосвящения

Часть третья Дополнения

1-й Отдел

КНИГИ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

§ 56. Свойства и признаки Священного Писания и Предания

§ 57. Книги Священного Писания

§ 58. Книги Священного Предания

2-й Отдел

МОЛИТВА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

§ 59. О Происхождении молитвы

§ 60. Значение молитвы

§ 61. О научении молитве

§ 62. Внутреннее содержание молитвы

§ 63. О способе творения молитвы

§ 64. Искушения и преткновения при молитве

§ 65. Молитва Господня «Отче наш»

§ 66. Неотделимость молитвы от добродетели

§ 67. Понятие о молитве Иисусовой и об умном делании

§ 68. Молитва К Божией Матери и святым

Использованные источники