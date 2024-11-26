Глиндский Владимир, Протоиерей – Основы христианской православной веры
Светлая область Христианской Веры, пути ко спасению и блаженству, открываются людям не одинаково. Иным Господь влагает веру в сердце по Своему благоволению, и забота их остается только в том, чтоб умножить в себе этот дар. Иные с детства приучены к вере, благодаря благочестивому быту в семье; таким приходится только углублять свои навыки. Немало людей, которым Бог открыл веру после тяжелых испытаний и горестных утрат; они познали благо веры, как нечто противоположное пережитому жизненному злу. Наконец, многие постигают веру долгим усилием, укрепляя ее в терпении и познавая радость веры через труды духовного опыта.
Вопросы веры взвешивают мышлением, обыкновенно, не те люди, которые стремятся к Богу, переступая сомнения, но те, кто враждебны вере; или которые не выходят из колебаний; или же такие, которые в своем безразличии остаются глухими. Чтобы не оставлять в неведении наших братьев, безразличных и неуверенных, чтобы не отвергнуть и отрицателей, снизойдем сперва и мы на их рассудочный путь. Приведем сжато, в главных чертах, разбор общих запросов человеческой души и ее искания; выясним заключения, добытые через знания; оценим влияние религии на историю человечества и определим — что такое вера; постараемся вникнуть в значение свободного и постоянного человеческого устремления к Богу; тогда, разумом просветленным, доверимся благоговейно Божьему откровению, сообщенному человекам; это познание привлечет нас к ограде святого общества, которое учредил Господь Иисус Христос и назвал Своею Церковью.
Такое обследование должно послужить введением к изложению нравственного руководства и вероучения, из чего обычно слагаются катехизисы.
§1 . ДУШЕВНЫЕ ЗАПРОСЫ
Наблюдение над жизнью приводит к заключению, что жизнь не отвечает душевным исканиям и не удовлетворяет наших запросов. Личный опыт каждого, пройденный путь истории, научные открытия о стихиях міра, — все склоняет к убеждению, что мы не можем сказать, в чем заключается смысл и цель нашей жизни. Наибольшее, чем так дорожат люди, свобода, оказывается постоянно окованной силами необходимости: всевозможные противодействия, случайности, болезни и смерть пресекают даже самые лучшие наши устремления. Нам предоставлен краткий срок, в котором едва успеваем полностью развернуть свои силы. Нас не покидает сознание того, что земная жизнь есть только отрывок какого-то настоящего бытия. История человеческого рода заключается в повторении циклов; приходит зарождение новых культур, их расцвет, затем упадок; все то же крушение надежд, изобличение старых заблуждений. Изучая жизнь вселенной, мы не знаем, и никогда не будем знать, что предшествовало началу міра. Научные предположения излагают картину разряда неведомых гигантских сил, которые, при высочайших температурах, образовали первичное вещество в новообразованных пространствах. Міровой организм подвержен законам, которые увлекают мір к неизвестной цели. В жизни всюду царит умирание, все во власти потока времени, события и дела отпадают в прошлое. Природа, равнодушная к добру, наполнена страданиями. Жизнь будто «только возникает и гибнет, а совсем не есть».
Владимир Глиндский, Протоиерей – Основы христианской православной веры
Напечатано по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Агафангела, Первоиерарха РПЦЗ. - Одесса: Издание Одесской Епархии Русской Православной Церкви Заграницей, 2013. – 330 с.
Владимир Глиндский, Протоиерей – Основы христианской православной веры – Содержание
Предисловие
Введение
- § 1. Душевные запросы
- § 2. Выводы рассудочного знания
- § 3. Итог самопознания
- § 4. Религиозное чувство и значение религии
- § 5. Вера
- § 6. О познании Господа Бога
- § 7. Божие откровение
- § 8. Нравственность
- § 9. Значение веры в Церковь
Часть первая. Заповеди Божественного откровения
1-й Отдел
- § 10. Общие пояснения
- § 11. Заповеданная Богом любовь
- § 12. Появление и действие Греха
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- §13. Десять заповедей Ветхого Завета
- §14. Объяснение первой заповеди
- § 15. Объяснение второй заповеди
- § 16. Объяснение третьей заповеди
- § 17. Объяснение четвертой заповеди
- § 18. Объяснение пятой заповеди
- §19. Объяснение шестой заповеди
- § 20. Объяснение седьмой заповеди
- §21. Объяснение восьмой заповеди
- § 22. Объяснение девятой заповеди
- § 23. Объяснение десятой заповеди
2-й Отдел НОВЫЙ ЗАВЕТ
- § 24. Из понятий о сокровенной жизни
- § 25. Блаженства
- § 26. О первой заповеди блаженства
- § 27. О второй заповеди блаженства
- § 28. О третьей Заповеди блаженства
- § 29. О четвертой заповеди блаженства
- § 30. О пятой заповеди блаженства
- § 31. О шестой заповеди блаженства
- § 32. О седьмой заповеди блаженства
- § 33. О восьмой заповеди блаженства
- § 34. О девятой заповеди блаженства
Часть вторая. Православное вероучение
1-й Отдел
- § 35. Вступительные пояснения
ИЗУЧЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ
- § 36. Символ веры Православной церкви
- § 37. Разбор первого члена Символа
- § 38. Разбор второго члена Символа
- § 39. Разбор третьего члена Символа
- § 40. Разбор четвертого члена Символа
- § 41. Разбор пятого члена Символа
- § 42. Разбор шестого члена Символа
- § 43. Разбор седьмого члена Символа
- § 44. Разбор восьмого члена Символа
- § 45. Разбор девятого члена Символа
- § 46. Разбор десятого члена Символа
- § 47. Разбор одиннадцатого члена Символа
- § 48. Разбор двенадцатого члена Символа
2-й Отдел ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
- § 49. Общия сведения О значении Таинств
- § 50. Таинство миропомазания
- § 51. Таинство Причащения
- § 52. Таинство покаяния
- § 53. Таинство священства
- § 54. Таинство брака
- § 55. Таинство елеосвящения
Часть третья Дополнения
1-й Отдел
КНИГИ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ
- § 56. Свойства и признаки Священного Писания и Предания
- § 57. Книги Священного Писания
- § 58. Книги Священного Предания
2-й Отдел
МОЛИТВА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН
- § 59. О Происхождении молитвы
- § 60. Значение молитвы
- § 61. О научении молитве
- § 62. Внутреннее содержание молитвы
- § 63. О способе творения молитвы
- § 64. Искушения и преткновения при молитве
- § 65. Молитва Господня «Отче наш»
- § 66. Неотделимость молитвы от добродетели
- § 67. Понятие о молитве Иисусовой и об умном делании
- § 68. Молитва К Божией Матери и святым
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