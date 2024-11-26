Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Глиндский Владимир, Протоиерей – Основы христианской православной веры

Владимир Глиндский, Протоиерей – Основы христианской православной веры
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
Светлая область Христианской Веры, пути ко спасению и блаженству, открываются людям не одинаково. Иным Господь влагает веру в сердце по Своему благоволению, и забота их остается только в том, чтоб умножить в себе этот дар. Иные с детства приучены к вере, благодаря благочестивому быту в семье; таким приходится только углублять свои навыки. Немало людей, которым Бог открыл веру после тяжелых испытаний и горестных утрат; они познали благо веры, как нечто противоположное пережитому жизненному злу. Наконец, многие постигают веру долгим усилием, укрепляя ее в терпении и познавая радость веры через труды духовного опыта.
Вопросы веры взвешивают мышлением, обыкновенно, не те люди, которые стремятся к Богу, переступая сомнения, но те, кто враждебны вере; или которые не выходят из колебаний; или же такие, которые в своем безразличии остаются глухими. Чтобы не оставлять в неведении наших братьев, безразличных и неуверенных, чтобы не отвергнуть и отрицателей, снизойдем сперва и мы на их рассудочный путь. Приведем сжато, в главных чертах, разбор общих запросов человеческой души и ее искания; выясним заключения, добытые через знания; оценим влияние религии на историю человечества и определим — что такое вера; постараемся вникнуть в значение свободного и постоянного человеческого устремления к Богу; тогда, разумом просветленным, доверимся благоговейно Божьему откровению, сообщенному человекам; это познание привлечет нас к ограде святого общества, которое учредил Господь Иисус Христос и назвал Своею Церковью.
Такое обследование должно послужить введением к изложению нравственного руководства и вероучения, из чего обычно слагаются катехизисы.
§1 . ДУШЕВНЫЕ ЗАПРОСЫ
Наблюдение над жизнью приводит к заключению, что жизнь не отвечает душевным исканиям и не удовлетворяет наших запросов. Личный опыт каждого, пройденный путь истории, научные открытия о стихиях міра, — все склоняет к убеждению, что мы не можем сказать, в чем заключается смысл и цель нашей жизни. Наибольшее, чем так дорожат люди, свобода, оказывается постоянно окованной силами необходимости: всевозможные противодействия, случайности, болезни и смерть пресекают даже самые лучшие наши устремления. Нам предоставлен краткий срок, в котором едва успеваем полностью развернуть свои силы. Нас не покидает сознание того, что земная жизнь есть только отрывок какого-то настоящего бытия. История человеческого рода заключается в повторении циклов; приходит зарождение новых культур, их расцвет, затем упадок; все то же крушение надежд, изобличение старых заблуждений. Изучая жизнь вселенной, мы не знаем, и никогда не будем знать, что предшествовало началу міра. Научные предположения излагают картину разряда неведомых гигантских сил, которые, при высочайших температурах, образовали первичное вещество в новообразованных пространствах. Міровой организм подвержен законам, которые увлекают мір к неизвестной цели. В жизни всюду царит умирание, все во власти потока времени, события и дела отпадают в прошлое. Природа, равнодушная к добру, наполнена страданиями. Жизнь будто «только возникает и гибнет, а совсем не есть».

Владимир Глиндский, Протоиерей – Основы христианской православной веры

Напечатано по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Агафангела, Первоиерарха РПЦЗ. - Одесса: Издание Одесской Епархии Русской Православной Церкви Заграницей, 2013. – 330 с.

Владимир Глиндский, Протоиерей – Основы христианской православной веры – Содержание

Предисловие
Введение
  • § 1. Душевные запросы
  • § 2. Выводы рассудочного знания
  • § 3. Итог самопознания
  • § 4. Религиозное чувство и значение религии
  • § 5. Вера
  • § 6. О познании Господа Бога
  • § 7. Божие откровение
  • § 8. Нравственность
  • § 9. Значение веры в Церковь
Часть первая. Заповеди Божественного откровения
1-й Отдел
  • § 10. Общие пояснения
  • § 11. Заповеданная Богом любовь
  • § 12. Появление и действие Греха
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • §13. Десять заповедей Ветхого Завета
  • §14. Объяснение первой заповеди
  • § 15. Объяснение второй заповеди
  • § 16. Объяснение третьей заповеди
  • § 17. Объяснение четвертой заповеди
  • § 18. Объяснение пятой заповеди
  • §19. Объяснение шестой заповеди
  • § 20. Объяснение седьмой заповеди
  • §21. Объяснение восьмой заповеди
  • § 22. Объяснение девятой заповеди
  • § 23. Объяснение десятой заповеди
2-й Отдел НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • § 24. Из понятий о сокровенной жизни
  • § 25. Блаженства
  • § 26. О первой заповеди блаженства
  • § 27. О второй заповеди блаженства
  • § 28. О третьей Заповеди блаженства
  • § 29. О четвертой заповеди блаженства
  • § 30. О пятой заповеди блаженства
  • § 31. О шестой заповеди блаженства
  • § 32. О седьмой заповеди блаженства
  • § 33. О восьмой заповеди блаженства
  • § 34. О девятой заповеди блаженства
Часть вторая. Православное вероучение
1-й Отдел
  • § 35. Вступительные пояснения
ИЗУЧЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ
  • § 36. Символ веры Православной церкви
  • § 37. Разбор первого члена Символа
  • § 38. Разбор второго члена Символа
  • § 39. Разбор третьего члена Символа
  • § 40. Разбор четвертого члена Символа
  • § 41. Разбор пятого члена Символа
  • § 42. Разбор шестого члена Символа
  • § 43. Разбор седьмого члена Символа
  • § 44. Разбор восьмого члена Символа
  • § 45. Разбор девятого члена Символа
  • § 46. Разбор десятого члена Символа
  • § 47. Разбор одиннадцатого члена Символа
  • § 48. Разбор двенадцатого члена Символа
2-й Отдел ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
  • § 49. Общия сведения О значении Таинств
  • § 50. Таинство миропомазания
  • § 51. Таинство Причащения
  • § 52. Таинство покаяния
  • § 53. Таинство священства
  • § 54. Таинство брака
  • § 55. Таинство елеосвящения
Часть третья Дополнения
1-й Отдел
КНИГИ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ
  • § 56. Свойства и признаки Священного Писания и Предания
  • § 57. Книги Священного Писания
  • § 58. Книги Священного Предания
2-й Отдел
МОЛИТВА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН
  • § 59. О Происхождении молитвы
  • § 60. Значение молитвы
  • § 61. О научении молитве
  • § 62. Внутреннее содержание молитвы
  • § 63. О способе творения молитвы
  • § 64. Искушения и преткновения при молитве
  • § 65. Молитва Господня «Отче наш»
  • § 66. Неотделимость молитвы от добродетели
  • § 67. Понятие о молитве Иисусовой и об умном делании
  • § 68. Молитва К Божией Матери и святым
Использованные источники
Views 209
Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books