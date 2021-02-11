Томас Гоббс - Левиафан

Гоббс - Левиафан
Эту книгу иногда называют величайшим политико-философским трактатом из всех, когда-либо написанных на английском языке. Возможно, так и есть. Преувеличения не меняют сути дела: значение Гоббса огромно, оно в буквальном смысле слова не преходящее, не уменьшающееся, а только увеличивающееся со временем, и в двадцать первом веке это более очевидно, чем в восемнадцатом или девятнадцатом. Гоббс прожил долгую жизнь и написал очень много; созданного им хватило на два многотомных собрания трудов, английских и латинских.
Он был знаменит при жизни, широко признан, в том числе и за пределами Англии, и жестоко атакован, прежде всего, соотечественниками. Разные сочинения приносили ему успех и навлекали поношения, но ни одно не вызвало такой острой реакции, как «Левиафан». Ему же в первую очередь Гоббс обязан посмертной славой.
Философский труд живет веками не благодаря усилиям одних только узких специалистов, интерпретаторов и комментаторов. Великие философы говорят с нам и прямо, без посредников. Чтобы узнать, о чем пишет Гоббс в «Левиафане», достаточно открыть книгу и начать ее читать, как это делали его современники и многие поколения читателей вслед за ними. «Левиафан» — яркая книга с хорошо продуманной композицией, с отточенными, выверенными формулировками. Гоббс обладал большим литературным даром и писал свой трактат не для университетских профессоров и не для ученых богословов, не на латыни, международном языке науки, а по-английски.
Он хотел, чтобы книгу могли прочитать как можно больше сограждан, забывших кое-как выученные в школе древние языки и не применявших их в профессиональной деятельности. Они читали по-английски Священное Писание и печатную прессу, сочинения выдающихся литераторов своего времени и политические памфлеты. «Левиафан» был прочитан сначала в контексте актуальных дискуссий, кое-что могло казаться странным и непривычным, но понятными были все основные аргументы автора. Между тогдашним пониманием Гоббса и сегодняшними его трактовками есть большая разница, и часто нам бывает трудно восстановить полемический смысл его утверждений и, так сказать, сверхзадачу длинного рассуждения. Но это — обычное дело с великими философскими трудами: они по-разному понимаются, в зависимости от эпохи, но все равно остаются понятными. Возможно, это связано с устойчивой внятностью центральных аргументов автора. В некотором роде эта книга, при всей демонстративной учености автора, популярная, хотя в ней исследуются тонкие и сложные вопросы. Такой она была, такой и осталась века спустя. Лишь некоторые дополнительные сведения и вводные пояснения могут оказаться все же не лишними для ориентации заинтересованного читателя.
Томас Гоббс - Левиафан
(Подарочная полка)
Москва: РИПОЛ классик, 2017. — 608 с.
ISBN 978-5-386-09900-8
Томас Гоббс - Левиафан – Содержание
А. Ф. Филиппов. Устройство власти в «Левиафане» Томаса Гоббса
От редактора
ЛЕВИАФАН, ИЛИ МАТЕРИЯ, ФОРМА И ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВА ЦЕРКОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО
Моему высокочтимому другу мистеру Франсису Годольфину из Годольфина
Введение
Часть I. О человеке
- Глава I. Об ощущении
- Глава II. О представлении
- Глава III. О последовательности или связи представлений
- Глава IV. О речи
- Глава V. О рассуждении и знании
- Глава VI. О внутренних началах произвольных движений, обычно называемых страстями, и о речах, при помощи которых они выражаются
- Глава VII. О последних пунктах или решениях речи
- Глава VIII. О достоинствах, обычно называемых интеллектуальными, и о противостоящих им недостатках
- Глава IX. О различных предметах знания
- Глава X. О могуществе, ценности, достоинстве, уважении и достойности
- Глава XI. О различии манер
- Глава XII. О религии
- Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей
- Глава XIV. О первом и втором естественном законе и о договорах
- Глава XV. О других естественных законах
- Глава XVI. О личностях, доверителях и об олицетворенных вещах
Часть II. О государстве
- Глава XVII. О причинах государства, об его возникновении и его определении
- Глава XVIII. О правах суверенов в государствах, основанных на установлении
- Глава XIX. О различных видах государств, основанных на установлении, и о преемственности верховной власти
- Глава XX. Об отеческой и деспотической власти
- Глава XXI. О свободе подданных
- Глава XXII. О подвластных корпорациях, политических и частных
- Глава XXIII. О политических служителях верховной власти
- Глава XXIV. О питании государства и о произведении им потомства
- Глава XXV. О совете
- Глава XXVI. О гражданских законах
- Глава XXVII. О преступлениях, оправданиях и о смягчающих вину обстоятельствах
- Глава XXVIII. О наказаниях и наградах
- Глава XXIX. О том, что ослабляет государство и ведет к его распаду
- Глава XXX. Об обязанностях суверена
- Глава XXXI. О царстве Бога при посредстве природы
Часть III. О христианском государстве
- Глава XXXII. О принципах христианской политики
- Глава XXXIII. О числе, древности, цепи, авторитете и толкователях книг священного писания
- Глава XXXIV. О значении слов: «дух», «ангел» и «вдохновение» в книгах священного писания
- Глава XXXV. О том, что означают в Писании слова: «Царство Божье», «святой» и «сакраменто»
- Глава XXXVI. О слове божьем и о пророках
- Глава XXXVII. О чудесах и об их употреблении
- Глава XXXVIII. О том, что понимается в писании под вечной жизнью, адом, спасением, будущей жизнью и искуплением
- Глава XXXIX. О том, что понимается в писании под словом «церковь»
- Глава XL. О правах царства божия при аврааме, моисее, первосвященниках и царях иудейских
- Глава XLI. О миссии нашего святого спасителя
- Глава XLII. О церковной власти
- Глава XLIII. О необходимом условии для принятия человека в царство небесное
Часть IV. О царстве тьмы
- Глава XLIV. О духовной тьме вследствие ошибочного толкования писания
- Глава XLV. О демонологии и о других пережитках религии язычников
- Глава XLVI. О тьме, проистекающей из несостоятельной философии и вымышленных традиций
- Глава XLVII. О выгоде, проистекающей от тьмы, и кому эта выгода достается
Обозрение и заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛЕВИАФАН, 1868 г.
- Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода по отношению к его благополучию и бедствию
- Глава XIV. О первом и втором естественных законах и о договоре
- Глава XVI. О лицах и олицетворенных вещах
Книга II. О государстве
- Глава XVII. Причина, происхождение и определение государства
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