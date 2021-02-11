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Гоббс - Левиафан

Томас Гоббс - Левиафан
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Ethics, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Эту книгу иногда называют величайшим политико-философским трактатом из всех, когда-либо написанных на английском языке. Возможно, так и есть. Преувеличения не меняют сути дела: значение Гоббса огромно, оно в буквальном смысле слова не преходящее, не уменьшающееся, а только увеличивающееся со временем, и в двадцать первом веке это более очевидно, чем в восемнадцатом или девятнадцатом. Гоббс прожил долгую жизнь и написал очень много; созданного им хватило на два многотомных собрания трудов, английских и латинских.
Он был знаменит при жизни, широко признан, в том числе и за пределами Англии, и жестоко атакован, прежде всего, соотечественниками. Разные сочинения приносили ему успех и навлекали поношения, но ни одно не вызвало такой острой реакции, как «Левиафан». Ему же в первую очередь Гоббс обязан посмертной славой.
Философский труд живет веками не благодаря усилиям одних только узких специалистов, интерпретаторов и комментаторов. Великие философы говорят с нам и прямо, без посредников. Чтобы узнать, о чем пишет Гоббс в «Левиафане», достаточно открыть книгу и начать ее читать, как это делали его современники и многие поколения читателей вслед за ними. «Левиафан» — яркая книга с хорошо продуманной композицией, с отточенными, выверенными формулировками. Гоббс обладал большим литературным даром и писал свой трактат не для университетских профессоров и не для ученых богословов, не на латыни, международном языке науки, а по-английски.
Он хотел, чтобы книгу могли прочитать как можно больше сограждан, забывших кое-как выученные в школе древние языки и не применявших их в профессиональной деятельности. Они читали по-английски Священное Писание и печатную прессу, сочинения выдающихся литераторов своего времени и политические памфлеты. «Левиафан» был прочитан сначала в контексте актуальных дискуссий, кое-что могло казаться странным и непривычным, но понятными были все основные аргументы автора. Между тогдашним пониманием Гоббса и сегодняшними его трактовками есть большая разница, и часто нам бывает трудно восстановить полемический смысл его утверждений и, так сказать, сверхзадачу длинного рассуждения. Но это — обычное дело с великими философскими трудами: они по-разному понимаются, в зависимости от эпохи, но все равно остаются понятными. Возможно, это связано с устойчивой внятностью центральных аргументов автора. В некотором роде эта книга, при всей демонстративной учености автора, популярная, хотя в ней исследуются тонкие и сложные вопросы. Такой она была, такой и осталась века спустя. Лишь некоторые дополнительные сведения и вводные пояснения могут оказаться все же не лишними для ориентации заинтересованного читателя.

Томас Гоббс - Левиафан

(Подарочная полка)
Москва: РИПОЛ классик, 2017. — 608 с.
ISBN 978-5-386-09900-8

Томас Гоббс - Левиафан – Содержание

А. Ф. Филиппов. Устройство власти в «Левиафане» Томаса Гоббса
От редактора

ЛЕВИАФАН, ИЛИ МАТЕРИЯ, ФОРМА И ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВА ЦЕРКОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО

Моему высокочтимому другу мистеру Франсису Годольфину из Годольфина
Введение
Часть I. О человеке
  • Глава I. Об ощущении
  • Глава II. О представлении
  • Глава III. О последовательности или связи представлений
  • Глава IV. О речи
  • Глава V. О рассуждении и знании
  • Глава VI. О внутренних началах произвольных движений, обычно называемых страстями, и о речах, при помощи которых они выражаются
  • Глава VII. О последних пунктах или решениях речи
  • Глава VIII. О достоинствах, обычно называемых интеллектуальными, и о противостоящих им недостатках
  • Глава IX. О различных предметах знания
  • Глава X. О могуществе, ценности, достоинстве, уважении и достойности
  • Глава XI. О различии манер
  • Глава XII. О религии
  • Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей
  • Глава XIV. О первом и втором естественном законе и о договорах
  • Глава XV. О других естественных законах
  • Глава XVI. О личностях, доверителях и об олицетворенных вещах
Часть II. О государстве
  • Глава XVII. О причинах государства, об его возникновении и его определении
  • Глава XVIII. О правах суверенов в государствах, основанных на установлении
  • Глава XIX. О различных видах государств, основанных на установлении, и о преемственности верховной власти
  • Глава XX. Об отеческой и деспотической власти
  • Глава XXI. О свободе подданных
  • Глава XXII. О подвластных корпорациях, политических и частных
  • Глава XXIII. О политических служителях верховной власти
  • Глава XXIV. О питании государства и о произведении им потомства
  • Глава XXV. О совете
  • Глава XXVI. О гражданских законах
  • Глава XXVII. О преступлениях, оправданиях и о смягчающих вину обстоятельствах
  • Глава XXVIII. О наказаниях и наградах
  • Глава XXIX. О том, что ослабляет государство и ведет к его распаду
  • Глава XXX. Об обязанностях суверена
  • Глава XXXI. О царстве Бога при посредстве природы
Часть III. О христианском государстве
  • Глава XXXII. О принципах христианской политики
  • Глава XXXIII. О числе, древности, цепи, авторитете и толкователях книг священного писания
  • Глава XXXIV. О значении слов: «дух», «ангел» и «вдохновение» в книгах священного писания
  • Глава XXXV. О том, что означают в Писании слова: «Царство Божье», «святой» и «сакраменто»
  • Глава XXXVI. О слове божьем и о пророках
  • Глава XXXVII. О чудесах и об их употреблении
  • Глава XXXVIII. О том, что понимается в писании под вечной жизнью, адом, спасением, будущей жизнью и искуплением
  • Глава XXXIX. О том, что понимается в писании под словом «церковь»
  • Глава XL. О правах царства божия при аврааме, моисее, первосвященниках и царях иудейских
  • Глава XLI. О миссии нашего святого спасителя
  • Глава XLII. О церковной власти
  • Глава XLIII. О необходимом условии для принятия человека в царство небесное
Часть IV. О царстве тьмы
  • Глава XLIV. О духовной тьме вследствие ошибочного толкования писания
  • Глава XLV. О демонологии и о других пережитках религии язычников
  • Глава XLVI. О тьме, проистекающей из несостоятельной философии и вымышленных традиций
  • Глава XLVII. О выгоде, проистекающей от тьмы, и кому эта выгода достается
Обозрение и заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛЕВИАФАН, 1868 г.

  • Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода по отношению к его благополучию и бедствию
  • Глава XIV. О первом и втором естественных законах и о договоре
  • Глава XVI. О лицах и олицетворенных вещах
Книга II. О государстве
  • Глава XVII. Причина, происхождение и определение государства
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Rating 5.0 / 5
Added 11.02.2021
Author brat Warden
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