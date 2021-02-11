Томас Гоббс - Левиафан

Эту книгу иногда называют величайшим политико-философским трактатом из всех, когда-либо написанных на английском языке. Возможно, так и есть. Преувеличения не меняют сути дела: значение Гоббса огромно, оно в буквальном смысле слова не преходящее, не уменьшающееся, а только увеличивающееся со временем, и в двадцать первом веке это более очевидно, чем в восемнадцатом или девятнадцатом. Гоббс прожил долгую жизнь и написал очень много; созданного им хватило на два многотомных собрания трудов, английских и латинских.

Он был знаменит при жизни, широко признан, в том числе и за пределами Англии, и жестоко атакован, прежде всего, соотечественниками. Разные сочинения приносили ему успех и навлекали поношения, но ни одно не вызвало такой острой реакции, как «Левиафан». Ему же в первую очередь Гоббс обязан посмертной славой.

Философский труд живет веками не благодаря усилиям одних только узких специалистов, интерпретаторов и комментаторов. Великие философы говорят с нам и прямо, без посредников. Чтобы узнать, о чем пишет Гоббс в «Левиафане», достаточно открыть книгу и начать ее читать, как это делали его современники и многие поколения читателей вслед за ними. «Левиафан» — яркая книга с хорошо продуманной композицией, с отточенными, выверенными формулировками. Гоббс обладал большим литературным даром и писал свой трактат не для университетских профессоров и не для ученых богословов, не на латыни, международном языке науки, а по-английски.

Он хотел, чтобы книгу могли прочитать как можно больше сограждан, забывших кое-как выученные в школе древние языки и не применявших их в профессиональной деятельности. Они читали по-английски Священное Писание и печатную прессу, сочинения выдающихся литераторов своего времени и политические памфлеты. «Левиафан» был прочитан сначала в контексте актуальных дискуссий, кое-что могло казаться странным и непривычным, но понятными были все основные аргументы автора. Между тогдашним пониманием Гоббса и сегодняшними его трактовками есть большая разница, и часто нам бывает трудно восстановить полемический смысл его утверждений и, так сказать, сверхзадачу длинного рассуждения. Но это — обычное дело с великими философскими трудами: они по-разному понимаются, в зависимости от эпохи, но все равно остаются понятными. Возможно, это связано с устойчивой внятностью центральных аргументов автора. В некотором роде эта книга, при всей демонстративной учености автора, популярная, хотя в ней исследуются тонкие и сложные вопросы. Такой она была, такой и осталась века спустя. Лишь некоторые дополнительные сведения и вводные пояснения могут оказаться все же не лишними для ориентации заинтересованного читателя.

Томас Гоббс - Левиафан

(Подарочная полка)

Москва: РИПОЛ классик, 2017. — 608 с.

ISBN 978-5-386-09900-8

Томас Гоббс - Левиафан – Содержание

А. Ф. Филиппов. Устройство власти в «Левиафане» Томаса Гоббса

От редактора

ЛЕВИАФАН, ИЛИ МАТЕРИЯ, ФОРМА И ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВА ЦЕРКОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО

Моему высокочтимому другу мистеру Франсису Годольфину из Годольфина

Введение

Часть I. О человеке

Глава I. Об ощущении

Глава II. О представлении

Глава III. О последовательности или связи представлений

Глава IV. О речи

Глава V. О рассуждении и знании

Глава VI. О внутренних началах произвольных движений, обычно называемых страстями, и о речах, при помощи которых они выражаются

Глава VII. О последних пунктах или решениях речи

Глава VIII. О достоинствах, обычно называемых интеллектуальными, и о противостоящих им недостатках

Глава IX. О различных предметах знания

Глава X. О могуществе, ценности, достоинстве, уважении и достойности

Глава XI. О различии манер

Глава XII. О религии

Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей

Глава XIV. О первом и втором естественном законе и о договорах

Глава XV. О других естественных законах

Глава XVI. О личностях, доверителях и об олицетворенных вещах

Часть II. О государстве

Глава XVII. О причинах государства, об его возникновении и его определении

Глава XVIII. О правах суверенов в государствах, основанных на установлении

Глава XIX. О различных видах государств, основанных на установлении, и о преемственности верховной власти

Глава XX. Об отеческой и деспотической власти

Глава XXI. О свободе подданных

Глава XXII. О подвластных корпорациях, политических и частных

Глава XXIII. О политических служителях верховной власти

Глава XXIV. О питании государства и о произведении им потомства

Глава XXV. О совете

Глава XXVI. О гражданских законах

Глава XXVII. О преступлениях, оправданиях и о смягчающих вину обстоятельствах

Глава XXVIII. О наказаниях и наградах

Глава XXIX. О том, что ослабляет государство и ведет к его распаду

Глава XXX. Об обязанностях суверена

Глава XXXI. О царстве Бога при посредстве природы

Часть III. О христианском государстве

Глава XXXII. О принципах христианской политики

Глава XXXIII. О числе, древности, цепи, авторитете и толкователях книг священного писания

Глава XXXIV. О значении слов: «дух», «ангел» и «вдохновение» в книгах священного писания

Глава XXXV. О том, что означают в Писании слова: «Царство Божье», «святой» и «сакраменто»

Глава XXXVI. О слове божьем и о пророках

Глава XXXVII. О чудесах и об их употреблении

Глава XXXVIII. О том, что понимается в писании под вечной жизнью, адом, спасением, будущей жизнью и искуплением

Глава XXXIX. О том, что понимается в писании под словом «церковь»

Глава XL. О правах царства божия при аврааме, моисее, первосвященниках и царях иудейских

Глава XLI. О миссии нашего святого спасителя

Глава XLII. О церковной власти

Глава XLIII. О необходимом условии для принятия человека в царство небесное

Часть IV. О царстве тьмы

Глава XLIV. О духовной тьме вследствие ошибочного толкования писания

Глава XLV. О демонологии и о других пережитках религии язычников

Глава XLVI. О тьме, проистекающей из несостоятельной философии и вымышленных традиций

Глава XLVII. О выгоде, проистекающей от тьмы, и кому эта выгода достается

Обозрение и заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛЕВИАФАН, 1868 г.

Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода по отношению к его благополучию и бедствию

Глава XIV. О первом и втором естественных законах и о договоре

Глава XVI. О лицах и олицетворенных вещах

Книга II. О государстве