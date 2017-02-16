Предлагаемая читателю книга включает в своё содержание перевод монографии «Племена в истории и лицом к лицу с государствами» (2010 г.) М. Годелье, в которой крупнейший современный французский антрополог исследует процессы возникновения, эволюции и трансформации племенных общностей. Антрополог обращает особое внимание на то, что племена не стали в новейшей истории анахронизмом, напротив, в мировой политике начала XXI в. некоторые племённые объединения играют возрастающую роль.

Вторая часть книги представляет собой интервью французского антрополога (ноябрь 2013, Париж), в котором он раскрывает своё отношение к научному наследию К. Леви-Строса, понимание роли религий в истории и современном мире. Третья часть книги – исследование, в котором впервые в российской науке реконструируется интеллектуальная биография и теории религии М. Годелье.

Годелье Морис - Племена в истории и лицом к лицу с государствами – Интервью - Исследование

Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2014.– 194 с., илл.

ISBN 978-5-93493-210-8

Годелье Морис - Племена в истории и лицом к лицу с государствами – Интервью – Исследование - Содержание

Предисловие

Часть первая. Племена в истории и лицом к лицу с государствами

Введение

Племя и этнос. Общество и общность

Племена и разнообразие их форм

Племена в истории и лицом к лицу с государствами

Генезис государства: суждения и гипотезы

BIBLIOGRAPHIE

Часть вторая. Интервью

Часть третья. Исследование

Штрихи к интеллектуальной биографии антрополога, мыслящего в континууме идей Маркса и первобытных мифов

Методология изучения религии в её генезисе и сущности

Религия, социальное устройство и запрос на идеологию

Религия и политика

Священное как воображаемое

Заключение. Общественные науки и религия

Предметный указатель

Именной указатель

Годелье Морис - Племена в истории и лицом к лицу с государствами – Интервью – Исследование - Предисловие

Современный технологический прогресс огромными темпами меняет физическую и информационную среду существования человека и общества.

Урбанизация, мегаполисы, компьютеры, интернет, клонирование, фастфуд – эти и ещё тысячи крупных и мелких фрагментов сложили новую мозаику образа жизни человечества, перешагнувшего миллениум.

Есть немало людей, в особенности среди тех, кто втянут в круговращение повседневности мегаполиса, кому кажется, что прошлое в его технологическом, культурном, этническом многообразии кануло в вечность. И в таком мировосприятии есть немало правды. Глобализация словно гигантским катком сминает этнокультурные ландшафты, превращая их в однообразную равнину распланированных по американскому проекту престижных кондоминиумов или третьеразрядных общежитий для тех обитателей, которые ещё недавно гордились своей этнической самобытностью.

Однако чем дальше, тем больше даже супер - урбанизированный обыватель замечает то, что он привык ассоциировать с прошлым. Причём он видит «прошлое» даже не на экране своего ЖК-монитора в научно-популярной программе BBC о первобытных племенах тропической Африки. Он видит якобы исчезнувшее прошлое из окна городской квартиры или офиса, видит рядом – в одной очереди в супермаркете.

Житель западноевропейского города видит людей, одетых в традициях средневекового Востока, видит на улицах действующие культовые центры религий, возникших задолго до христианства. Видит многое другое... Всё чаще это чужое «прошлое» вторгается в повседневную жизнь западных обществ, требуя признать его современной нормой. Европейцу, обременённому чувством вины за былые колониальные вторжения и скованному узами толерантности, приходится, в конце концов, признать, что многое из того, что в силу ряда причин было принято называть прошлым, в действительности является актуально бытийствующим настоящим. Признать и констатировать, что, к сожалению, или, напротив, к радости, это якобы прошлое перейдёт из настоящего в будущее и, вполне вероятно, останется в нём надолго.

Собственно, именно об этом пишет в своих публикациях выдающийся европейский учёный Морис Годелье. Его эмпирические наблюдения и теоретические обобщения обладают особенной ценностью, потому что он – современный французский антрополог, который воспользовался редчайшей уже в -е годы XX в. возможностью изучать первобытное прошлое затерянного в горах Новой Гвинеи племени, а затем на протяжении многих десятилетий исследовал другие неевропейские культуры, вращаясь в то же время в интеллектуальной среде крупнейших антропологов, историков, религиоведов, философов Европы и Северной Америки. Предлагаемая читателю книга включает в своё содержание перевод одной из последних монографий М. Годелье «Племена в истории и лицом к лицу с государствами» (2010 г.), в которой он изучает процессы возникновения, эволюции и трансформации племенных общностей. Антрополог обращает особое внимание на то, что племена не стали в новейшей истории анахронизмом, – напротив, в мировой политике начала XXI в. некоторые племённые объединения играют возрастающую роль.

Вторая часть книги представляет собой интервью французского антрополога (ноябрь 2013, Париж), в котором он раскрывает своё отношение к научному наследию К. Леви-Строса и понимание роли религий в истории и современном мире. Третья часть книги – исследование, в котором реконструируется интеллектуальная биография и теории религии М. Годелье.