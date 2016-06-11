Герменевтика как общая методология наук о духе - Эмилио Бетти

Программная работа итальянского философа и правоведа Э. Бетти, экспонирующая принципы методологической герменевтики в полемике с философской герменевтикой Х.-Г. Гадамера.

Эмилио Бетти - Герменевтика как общая методология наук о духе

Пер. с нем.: Е. В. Борисов. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. — 144 с.

ISBN 978-5-88373-001-9.

Герменевтика как общая методология наук о духе - Содержание От переводчика

Герменевтическая проблематика в современном сознании

Объективации духа

Смыслосодержащие формы

Функция презентации и выраженный смысл

Истолкование и понимание

Истолкование как трехчленный процесс

Инверсия процесса творчества и перемещение в чужую субъективность

Принципы истолкования: канон герменевтической автономии объекта

Канон смысловой связности (принцип целостности)

Аналогия и развитие

Канон актуальности понимания

Жизненное отношение к предмету и направление вопроса

Вопрос: достижима ли объективность исторических феноменов

Роль оценочного чувства историка: оценочная интерпретация

Ответ на поставленный исторический вопрос

Значение исторического феномена и его значимость для сегодняшнего дня

Диалог и монолог

Истолкование в истории и наделение смыслом в эсхатологии

Опасность устранения объективности

К теологической герменевтике и «демифологизации» керигмы

Новейшее обращение к историчности понимания

Предрассудки как условие понимания.

Экзистенциальное обоснование герменевтического круга

Вопрос о правильности понимания

Историческое понимание как опосредование Прежде и Сегодня

Требование аппликации истолкования

Она оправдана только для нормативно-ориентированного истолкования

Канон герменевтического смыслового соответствия (смысловой адекватности понимания)

Характер произведения, присущий жизненным формам, вводит проблематику более высокого уровня

Технико-морфологическое истолкование в свете проблем формообразования

Смысловая взаимосвязь и стиль как продукт собственной законосообразности сил духа

Эмилио Бетти - Герменевтика как общая методология наук о духе - От переводчика

Итальянский правовед и философ Эмилис Бетти (1890-1968) является автором масштабного проекта герменевтики как общей методологической основы наук о духе. Главное герменевтическое произведение Бетти - двухтомный трактат «Общая теория интерпретации» - был опубликован в Милане в 1955 г. Публикуемый текст, написанные в 1962 г., представляет собой лаконичный, не систематически полный очерк герменевтической методологии Бетти: здесь определяются основные герменевтические понятия (смыслосодержащая форма, презентация, творчество, понимание, истолкование и т.д.), эксплицируется эпистемологическая специфика и различаются основные виды интерпретации и, наконец, формулируются нормативные принципы (каноны) интерпретации.

Работа может рассматриваться как второй вариант «герменевтического манифеста» Бетти - столь же краткого очерка герменевтической методологии, опубликованного в 1954 г. и переизданного в 1988 г. с послесловием Х.-Г. Гадамера. Отличительная черта публикуемого текста состоит в том, что здесь Бетти ставит перед собой не только экспозиционные, но и полемические задачи: позиционируя себя в качестве продолжателя романтической герменевтики, Бетти отстаивает ее принципы в полемике с проектом философской герменевтики, представленным в «Истине и методе» Х.-Г. Гадамера. Неслучайно данный очерк был написан по-немецки и опубликован в Германии через два года после выхода в свет «Истины и метода»: по замыслу Бетти, он должен был нейтрализовать растущее влияние философской герменевтики (а также близких к ней концепций, таких как теологическая герменевтика Р. Бультмана) в немецкоязычном сообществе.

Главная полемическая цель Бетти состоит в демонстрации эпистемологического идеала объективности как конститутивного элемента всякой научной интерпретации. Онтологическим эквивалентом этого идеала в науках о духе является тезис о независимости и чужеродное интерпретируемого смысла по отношению к интерпретатору, в частности, о независимости (бытии «самом по себе») прошлого по отношению к настоящему. Этот тезис Бетти противопоставляет учению Гадамера об «опосредовании прошлого и настоящего», которое явным образом направлено против объективистского самосознания наук о духе, но тем самым, по мнению Бетти, лишает истолкование какой бы то ни было научной значимости. При этом Бетти вполне отчетливо видит, что позиция Гадамера имеет определенные основания: интерпретация в науках о духе, в отличие от объяснения в естествознании, предполагает субъективную актуальность объекта для интерпретатора (см. «Канон актуальности понимания»).

Эмилио Бетти - Герменевтика как общая методология наук о духе - Объективации духа

Нет ничего ближе человеческому сердцу, чем взаимопонимание с другими людьми. И для способности понимания нет более соблазнительного дерзновения, чем попытка понять стершиеся человеческие следы, которые вдруг являются перед ним и обращаются к нему. Где бы мы не обнаружили смыслосодержащие формы , посредством которых другой дух заговаривает с нашим духом, перед нашей способностью истолкования возникает задача выведать заключенный в них смысл. Все от брошенных вскользь слов до окаменевшего источника и немого памятника, от текста до шифра и художественного символа, от артикулированной речи до фигуративно-образного и звуко-поэтического изображения, от объяснения до действия, от выражения лица до стиля поведения и характера - словом, все, что наш дух способен воспринять от чужого духа, требует и ожидает от нас понимания. Конечно, мы не должны смешивать различные уровни, на которых нам являются многообразные объективации духа. Прежде всего нам следует строго отличать высказывание

от звуков, в которых оно воплощается, и от знаков, в которых оно фиксируется. Нам вообще следует остерегаться смешения воспринимаемого носителя, который, идет ли речь об устойчивой или мимолетной объективации, относится к физическому уровню, со смысловым содержанием, которое вверено этому носителю как средству трансляции: это средство выступает как своего рода проводник смысла, но последний принадлежит уже не физическому, но принципиально иному уровню.