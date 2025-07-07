Голдсмит Оливер - История Рима

Исследования Нибура и нескольких других выдающихся немецких ученых пролили новый свет на историю Рима и позволили нам раскрыть истинное устройство той республики, которая когда-то управляла судьбами известного мира и влияние литературы и законов которой до сих пор ощущается в каждом цивилизованном государстве и, вероятно, будет продолжаться вплоть до отдаленнейших потомков. Однако до сих пор эти открытия оставались бес- полезными для молодых студентов в нашей стране; работы немецких критиков не подходят для школьных целей не только из-за их стоимости, но и из-за обширных знаний, необходимых для того, чтобы следить за их тщательными исследованиями. Поэтому редактор посчитал, что будет полезно предпослать несколько вводных глав, в которых изложены такие результаты их изысканий, которые наилучшим образом проясняют характер и состояние римского народа и объясняют наиболее важную часть истории.

Борьба между патрициями и плебеями по поводу аграрных законов была настолько странно искажена даже некоторыми из лучших историков, что можно с уверенностью сказать, что истинная природа этого конфликта была полностью не понята до публикации работы Нибура: полное объяснение этих важных вопросов нельзя ожидать в работе подобного рода; редакторы надеются, что краткое изложение римского землевладения и сущности аграрных законов, приведенное здесь, окажется достаточным для всех практических целей. Несмотря на все проведенные исследования, истинное происхождение латинского народа и даже самого города Рима остается окутанным непроницаемой тайной; однако легендарные традиции, собранные историками, являются лучшими ориентирами, которыми мы можем сейчас руководствоваться; но было бы абсурдно безоговорочно доверять всем их рассказам, и поэтому редактор указал на неопределенный характер ранней истории не для того, чтобы поощрять скептицизм, а чтобы приучить студентов задумываться о природе исторических свидетельств и таким образом сформировать полезную привычку критически оценивать и взвешивать свидетельства.

В географических главах в основном следуют авторитетам Херену и Крамеру; трактат последнего о древней Италии является одним из самых ценных пособий, приобретенных студентами-историками в текущем столетии. Много важной информации об особенностях римской религии было почерпнуто из превосходного трактата г-на Кейтли о мифологии; это един- ственный автор на нашем языке, который до сих пор объяснял различие между религиозными системами Греции и Рима. Рассказ о варварах в заключительной части книги в основном взят из работы «Революции Европы» Коха; источники примечаний, разбросанных по всему тому, слишком разнообразны, чтобы отдельно указывать каждый из них.

Голдсмит Оливер - История Рима

«Издательские решения», 2025

Переводчик Валерий Алексеевич Антонов

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ISBN 978-5-00-656875-4

Голдсмит Оливер - История Рима - Содержание

Предисловие