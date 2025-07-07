Голдсмит Оливер - История Рима

Голдсмит - История Рима
Исследования Нибура и нескольких других выдающихся немецких ученых пролили новый свет на историю Рима и позволили нам раскрыть истинное устройство той республики, которая когда-то управляла судьбами известного мира и влияние литературы и законов которой до сих пор ощущается в каждом цивилизованном государстве и, вероятно, будет продолжаться вплоть до отдаленнейших потомков. Однако до сих пор эти открытия оставались бес- полезными для молодых студентов в нашей стране; работы немецких критиков не подходят для школьных целей не только из-за их стоимости, но и из-за обширных знаний, необходимых для того, чтобы следить за их тщательными исследованиями. Поэтому редактор посчитал, что будет полезно предпослать несколько вводных глав, в которых изложены такие результаты их изысканий, которые наилучшим образом проясняют характер и состояние римского народа и объясняют наиболее важную часть истории.
Борьба между патрициями и плебеями по поводу аграрных законов была настолько странно искажена даже некоторыми из лучших историков, что можно с уверенностью сказать, что истинная природа этого конфликта была полностью не понята до публикации работы Нибура: полное объяснение этих важных вопросов нельзя ожидать в работе подобного рода; редакторы надеются, что краткое изложение римского землевладения и сущности аграрных законов, приведенное здесь, окажется достаточным для всех практических целей. Несмотря на все проведенные исследования, истинное происхождение латинского народа и даже самого города Рима остается окутанным непроницаемой тайной; однако легендарные традиции, собранные историками, являются лучшими ориентирами, которыми мы можем сейчас руководствоваться; но было бы абсурдно безоговорочно доверять всем их рассказам, и поэтому редактор указал на неопределенный характер ранней истории не для того, чтобы поощрять скептицизм, а чтобы приучить студентов задумываться о природе исторических свидетельств и таким образом сформировать полезную привычку критически оценивать и взвешивать свидетельства.
В географических главах в основном следуют авторитетам Херену и Крамеру; трактат последнего о древней Италии является одним из самых ценных пособий, приобретенных студентами-историками в текущем столетии. Много важной информации об особенностях римской религии было почерпнуто из превосходного трактата г-на Кейтли о мифологии; это един- ственный автор на нашем языке, который до сих пор объяснял различие между религиозными системами Греции и Рима. Рассказ о варварах в заключительной части книги в основном взят из работы «Революции Европы» Коха; источники примечаний, разбросанных по всему тому, слишком разнообразны, чтобы отдельно указывать каждый из них.
Голдсмит Оливер - История Рима
«Издательские решения», 2025
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ISBN 978-5-00-656875-4
Голдсмит Оливер - История Рима - Содержание
Предисловие
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Введение
- Глава I. Географический очерк Италии
- Глава II. Латинский язык и народ – достоверность ранней истории
- Глава III. Топография Рима
- Глава IV. Римская конституция
- Глава V. Римское землевладение – колониальное управление
- Глава VI. Римская религия
- Глава VII. Римская армия и флот
- Глава VIII. Римское право – финансы
- Глава IX. Публичные развлечения и частная жизнь римлян
- Глава X. География империи в период её наибольшего расширения
- Глава I. О Происхождение римлян
- Глава II. От основания Рима до смерти Ромула
- Глава III. От смерти Ромула до смерти Нумы Помпилия, второго царя Рима. – 38 год от основания Рима
- Глава IV. От смерти Нумы до смерти Тулла Гостилия, третьего царя Рима. – от основания Рима 82
- Глава V. От смерти Тулла Гостилия до смерти Анка Марция, четвертого царя Рима. – от основания рима 115
- Глава VI. От смерти Марция до смерти Тарквиния Древнего, пятого царя Рима. – от основания Рима 130
- Глава VII. От смерти Тарквиния Приска до смерти Сервия Туллия, шестого царя Рима. – 176 год от основания Рима
- Глава VIII. От Смерти Сервия Туллия До Изгнания Тарквиния Гордого, Седьмого И Последнего Царя Рима. 220 Год От Основания Рима
- Глава IX. Республика. От изгнания Тарквиния до назначения Диктатора – 245 Год От Основания Рима
- Глава X. От начала первого триумвирата до смерти Помпея. – 694 год от основания Рима
- Глава XI. От разрушения республики до установления первого императора, Августа. – 706 год от основания Рима
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