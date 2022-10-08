Проблема религиозного фундаментализма является одной из наиболее актуальных и дискуссионных в современном социогуманитарном знании. Исследования последних десятилетий убедительно доказывают, что религиозный фундаментализм является сложным, многоуровневым и многоаспектным образованием, предрасположенным к глубокой внутренней трансформации и перерождению. Ему сопутствует разнообразие проявлений и форм, и как следствие отсутствие универсального понятийного аппарата или алгоритма идентификации, обеспечивающих надлежащую передачу смыслов. Поэтому решение вопросов теоретико-методологического характера сегодня становится не менее важной задачей, как и поиск, и введение в научный оборот новых эмпирических материалов. Исследователи религии давно говорят о том, что наступило время сочетания методов эмпирического исследования, концептуализирования и теоретизирования.

Концептуальная рамка первых научных работ, посвященных феномену религиозного фундаментализма, была задана рожденной в 1920-е гг. социальной моделью, которую П. Вагнер назвал «организованной современностью». В ее основе лежало строгое деление религиозных феноменов на противников и сторонников современности. Как справедливо заметил профессор Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Г. Лиис, «модернисты являлись и модернистами, и “модернистами”, потому что они распознали перемены, во время которых жили, поняли природу этих перемен, хотя бы частично, и участвовали в них, стремясь быть полноценными членами культуры и общества, находящихся в становлении. Быть Модернистом, таким образом, означало быть в первую очередь “Модернистом”». В результате, благодаря этому «эпистемологическому оптимизму» — изучению на противопоставлении, религиозный модернизм длительное время ассоциировался исключительно с религиозным новаторством и социальностью религии, а религиозный фундаментализм, напротив, стал рассматриваться как идейный противник каких-либо религиозных и социальных трансформаций.

Однако уже в 1970-е гг. ученые, накопив значительный эмпирический материал, столкнулось с ограниченностью данного подхода. В рамках дуальной модели они уже не могли идентифицировать / классифицировать многочисленные религиозные движения и группы разных религиозных традиций, которые одновременно сочетали в себе элементы религиозного фундаментализма и религиозного модернизма. Поэтому уже в конце 1980-х гг. устоявшаяся в религиоведении дуада «фундаментализм — модернизм», основанная на противопоставлении и претендующая на роль некой объединяющей парадигмы, была подвергнута критике. Исследования 1990-х гг., сконцентрированные на изучении социальной природы и политической сущности религиозного фундаментализма и религиозного модернизма, убедительно доказали, что эти феномены не выступают как целостные образования, вследствие чего возникает их пересечение друг с другом. В результате, в 2000-е гг. религиозный фундаментализм и религиозный модернизм, были концептуализированы как амбивалентные феномены, способные активно взаимодействовать друг с другом и сближаться в содержательном плане. Пришло понимание того, что сама аналитическая рамка «религиозный фундаментализм / религиозный модернизм» может использоваться в качестве удобного эвристического механизма для анализа сложных форм религии и религиозности.

Дмитрий Александрович Головушкин - Диалектика религиозного фундаментализма

СПб.: Изд-во РХГА, 2022.- 132 с.

ISBN 978-5-907505-72-8

Дмитрий Александрович Головушкин - Диалектика религиозного фундаментализма - Содержание

Введение

1. Религиозный фундаментализм: проблема дефиниций и векторов

2. Религиозный фундаментализм / религиозный модернизм: концептуальные противники или амбивалентные феномены?

3. Фундаментализм и ортодоксия: проблемы соотношения

4. Фундаментализм и религиозная традиция

5. Фундаментализм, модернизм и религиозное обновление

6. От посттрадиционного фундаментализма к фундаментализму без ортодоксии: к проблеме «третьей волны» религиозного фундаментализма в современном мире

7. «Мания основ»: психологические аспекты современного фундаментализма

8. Современный православный фундаментализм or псевдофундаментализм?

Заключение

Литература