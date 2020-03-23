Фридрих Ницше, как и другие философы, приглашает нас поразмышлять о нас самих и о нашем окружении. Это обещает быть захватывающим занятием, потому что мысль, воплотившись в слове, завладевает чувствами и рассудком. Может быть, идеи и не движут миром, но, несомненно, без идей мир был бы не таким, как мы ею знаем.

Многие читатели — и совершенно справедливо — зададутся вопросом: зачем понапрасну ломать себе голову, раздумывая над совершенно бесполезными вещами? Какой в этом смысл? Найти ответ будет непросто. Во-первых, мы не можем не размышлять; можно сказать, что мы обречены анализировать действительность. Как сказал Декарт, «единственно, в чем мы можем быть уверены, так это в том, что мы думаем».

Рефлексия — мощный стимул, управляющий нами и нашими поступками в жизни; это то, что помогает нам бороться с удручающей несправедливостью и побеждать ее. Точно так же Ницше в своих сочинениях обрушился на систему ценностей в духе Платона и христианства, потому что он считал их вопиющим обманом, при помощи которого правящая элита подчиняет себе остальное общество.

Teoдopo Гомес - Фридрих Ницше

(Биография и творчество)

пер. с исп. А. Прищепова

Москва: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2006 г. -221 с.

ISBN 5-17-036194-7 (000 «Издательство АСТ»)

ISBN 5-9713-2124-2 (000 Издательство «АСТ МОСКВА»)

ISBN 5-9578-3916-7 (000 «Транзиткнига»)

Teoдopo Гомес - Фридрих Ницше - Содержание

Знаете ли вы, что

Пролог: Ницше и его учение

Вступление

Маленький Пастор

Вагнер, война и греческая трагедия

Философия утра

Огорчение и вдохновение

Великие идеи

Восприятие Ницше

Глоссарий некоторых понятий по Ницше

Ницше и его эпоха: хронология для любознательных

Важнейшие произведения Ф. Ницше

Teoдopo Гомес - Фридрих Ницше - Вступление

Фридрих Ницше посвятил свою жизнь борьбе с общепринятыми, устоявшимися ценностями и идеалами, он обитал среди рукописей и тетрадей в полутемных комнатах дешевых пансионов. В городе Базеле всеобщее удивление вызывала его экстравагантная шляпа, по улицам Венеции он гулял в коротких белых штанах и черном пиджаке; в Турине носил свой студенческий костюм. Его здоровье было в ужасающем состоянии, он страдал мучительными головными болями, которые порой вызывали глубокую депрессию. В редкие моменты радости, доходившей до эйфории, он был готов обнимать всех.

Отвергнутый женщинами, он никогда не знал любви. Он передвигался на ощупь, потому что едва мог видеть, хотя был в состоянии наслаждаться видом далеких белых альпийских вершин и сине-голубым, с дымкой, полотном Средиземного моря. Повинуясь порывам своей артистической натуры, он упорно пытался стать композитором, но из этого у него так ничего и не получилось.

Слова Ницше заставляют прослезиться от восхищения — настолько серьезны и обыденны поднимаемые им проблемы, будь то вечное возвращение, смерть христианского бога или свободный дух, способный превратить нас в сверхлюдей.

Философское наследие Ницше было использовано нацизмом в качестве орудия пропаганды. А тем не менее одним дождливым днем этот человек плача обнял за шею старую лошадь, которая не хотела везти воз под градом ударов; он же говорил, что имеет значение не расовая принадлежность человека, а его стремление к власти, к процветанию, к самосовершенствованию.

Он был убежден, что христианство лишило человека всех возможностей быть свободным и совершенствоваться. Он предрекал наступление новой эры, первым вестником которой будет Заратустра, пророк, который более двух тысяч лет назад ошибся, разделив человеческие поступки на хорошие и плохие, и который исправит свою ошибку, воплотившись в фигуре Ницше.

В последние годы жизни, в Турине, он падал на улице от истощения и пытался вернуться в пансион, держась за стены. Его агония сопровождалась нервными обострениями, во время которых ему надо было оставаться в темноте и которые не давали ему уснуть. Демоны, посещавшие его в дни затворничества и во время прогулок, обрели бессмертие благодаря известному писателю Томасу Манну, вдохновленному на создание своего главного романа «Доктор Фаустус» личностью Ницше. Но Ницше не верил в демонов, он верил в человека как в единственного защитника и соратника и ненавидел ложь и обман, сдерживающие наши мысли.