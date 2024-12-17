Гордон Томас - Виховання без невдач - Перевірений метод виховання відповідальних дітей

У проблемах молоді та клопотах, які, на перший погляд, вона завдає суспільству, всі звинувачують батьків. Статистика і приголомшливі факти свідчать про зростання кількости дітей та молоді, в яких виникають значні емоційні проблеми, спотворені взаємини з батьками, однолітками і суспільством. Підлітки дедалі частіше стають жертвами наркоманії або вдаються до самогубства. Психологи й експерти з психічного здоров’я одноголосно покладають провину за це на батьків. Політичні лідери і правоохоронці звинувачують їх у вихованні покоління, одержимого насильством, схильного до бандитизму і навіть убивства. Коли діти мають проблеми з навчанням, погано поводяться у школі або стають «безнадійними покидьками», вчителі стверджують, що винні саме батьки. Але хто ж допомагає батькам? Чи навчають їх, як ефективно виховувати дітей? Де батькам дізнатися, що саме вони роблять неправильно і як це змінити? Щороку мільйони молодих матерів і татусів беруть на себе одне з найскладніших завдань, кропітку працю, яка вимагає найбільше життєвих зусиль: виховання маленької, майже безпорадної особи – дитини. Вони повністю відповідальні за її фізичне і психологічне здоров’я, виховання повноцінного, активного і готового до злагодженого суспільного життя громадянина. Чи існує інше завдання, яке вимагало б стільки зусиль? І чи багато батьків готові до цього? Можна упевнено сказати, що зараз їх більше, ніж 1962 року, коли в каліфорнійському місті Пасадена я розробив програму навчання для батьків. На моєму першому занятті було лише сімнадцять слухачів, здебільшого ті, хто вже тоді мав значні проблеми зі своїми дітьми.

Минуло чимало часу, і наші тренінги прослухало понад півтора мільйона батьків. Ми продемонстрували, що цей курс, названий Тренінгом ефективного батьківств (ТЕБ), допоможе здобути навики, що сприятимуть ефективнішому вихованню дітей. Завдяки нашій програмі батькам частіше вдається досягнути результатів у виконанні своїх обов’язків. Вони можуть здобути конкретні вміння, які відкриють канали спілкування з дітьми і, що важливо, в обох напрямах. Батьки опанують новий спосіб розв’язання конфліктів з дітьми, зміцнивши при цьому стосунки, а не погіршивши. Ця програма переконала нас, що батьки і їхні діти можуть розвивати теплі та близькі стосунки, що ґрунтуються взаємній любові та повазі. Вона також продемонструвала, що прірви між поколіннями в сім’ї може взагалі не існувати.

Коли ще я працював психологом, то був переконаний, як і більшість батьків, що підліткова бунтівливість – явище цілком нормальне, навіть неминуче, результат загальновідомого бажання вибороти собі незалежність і чинити опір. Я гадав, що підлітковий вік обов’язково сповнений труднощів і напруги у стосунках. Однак, працюючи за програмою ТЕБ, я зрозумів, що це зовсім не так. Неодноразово учасники наших занять стверджували, що їм у дивовижний спосіб вдалося уникнути опору дітей. Тепер я переконаний, що підлітки не бунтують проти батьків. Вони протестують лише проти деструктивних методів дисципліни, до яких ті вдаються. Однак і це може стати радше винятком, ніж правилом, якщо навчитися застосовувати новий метод вирішення конфліктів.

Гордон Томас - Виховання без невдач - Перевірений метод виховання відповідальних дітей

пер. з англ. О. Мельник

Львів: Свічадо, 2023, 352 с.

вид. друге, виправлене

ISBN 978-966-938-664-9

Гордон Томас - Виховання без невдач - Перевірений метод виховання відповідальних дітей - Змiст

1. В УСIХ НЕГАРАЗДАХ ЗВИНУВАЧУЮТЬ БАТЬКIВ, АЛЕ НIХТО НЕ НАВЧАЄ ЇХ БУТИ БАТЬКАМИ

2. БАТЬКИ – ЗВИЧАЙНI ЛЮДИ, А НЕ БОГИ

3. ЯК ТРЕБА СЛУХАТИ, ЩОБ ДIТИ З ВАМИ ГОВОРИЛИ: МОВА ПРИЙНЯТТЯ

4. ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ НАВИКИ АКТИВНОГО СЛУХАННЯ

5. ЯК ВИСЛУХОВУВАТИ МАЛЮКІВ, ЯКІ ЩЕ НЕ ВМІЮТЬ ГОВОРИТИ

6. ЯК ГОВОРИТИ, ЩОБ ДІТИ СЛУХАЛИ ВАС

7. ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ Я-ПОВІДОМЛЕННЯ

8. ВИПРАВЛЕННЯ НЕПРИЙНЯТНОЇ ПОВЕДІНКИ

9. НЕМИНУЧІ КОНФЛІКТИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ: ХТО ПЕРЕМОЖЕ?

10. БАТЬКІВСЬКИЙ АВТОРИТЕТ: ПОТРІБНИЙ І ВИПРАВДАНИЙ?

11. БЕЗПРОГРАШНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

12. БАТЬКІВСЬКІ СТРАХИ І ПОБОЮВАННЯ ЩОДО БЕЗПРОГРАШНОГО МЕТОДУ

13. ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПРОГРАШНОГО МЕТОДУ НА ПРАКТИЦІ

14. ЯК НЕ ДОПУСТИТИ, ЩОБ ДІТИ ХОТІЛИ СПЕКАТИСЯ БАТЬКІВ

15. ЯК УНИКНУТИ КОНФЛІКТІВ, ЗМІНИВШИ САМИХ СЕБЕ

16. ЩЕ ОДНІ БАТЬКИ НАШИХ ДІТЕЙ

ДОДАТОК

СПИСОК ПРОПОНОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

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