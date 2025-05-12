Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику?

Обитатели интернета – а это уже половина человечества – встречают слово “наука” чаще, чем слова “мама” или “воздух”. Немудрено: в интернете плодами науки пользуется каждый. А главная наука, стоящая за изобретением интернета, – это физика. Если наукой называть все, чему можно научить другого, то ее родословная сплетена с родословной человека. Согласно генетикам, все нынешние люди произошли от одной жен щины, жившей около двух тысяч веков назад. Ее назвали Евой Митохондриальной – по при чинам, связанным с Библией и с механизмом наследственности. Генетические преимущества и удача помогли потомкам этой праматери пережить всех не ее потомков и образовать наш вид – Хомо Сапиенс, то бишь Человек Разумный. И одним из преимуществ нашей праматери был, наверняка, любознательный разум. На протяжении многих тысячелетий потомки любознательной Евы Сапиенс приобретали полезные знания благодаря счастливым случаям и передавали их новым поколениям вместе с приемами изготовления инструментов, кулинарными рецептами и прочими сокровищами народной мудрости. Современная наука работает совсем иначе, и появилась она лишь недавно в масштабах возраста Человека разумного – всего четыре века назад, в эпоху Великой научной революции. Ее главные герои хорошо известны – Николай Коперник, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон. Причины этой революции и отсутствие ее неевропейских аналогов до сих пор не имеют убедительного объяснения. Но радикальность происшедшего четыре века назад ясна и без решения этой загадки – расширение и углубление научных знаний ускорились раз в сто. Если верить Эйнштейну, “отцом современной физики и, по сути, всего современного естествознания” был Галилей. “Драма идей” – сказал тот же Эйнштейн об истории науки. Науку отличает способность к точным предсказаниям, однако ее главные открытия совершенно непредсказуемы, что озна чает драму людей. Эти две драмы переплетаются в поворотные моменты жизни науки. О таких моментах и пойдет у нас речь. А начнем с того, как Галилей изобрел современную физику.



Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику?

От маятника Галилея до квантовой гравитации / Г. Е. Горелик — «Горелик Геннадий Ефимович», 2013 225стр

Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику? - Содержание

Глава 1. Как Галилей изобрел современную физику?

С Архимедом против Аристотеля

Как Галилей повернул ход истории

Первый современный физик?

Глава 2. Первый астрофизик во Вселенной

Астрономические картины

Астрофизика, астрономия и астрология

Рождение экспериментальной астрофизики

Вера и знание

Скорость света – первая фундаментальная константа

Глава 3. Гравитация – первая фундаментальная сила

С небес на землю и обратно

Мог ли Галилей открыть закон всемирного тяготения?

Рождение теории гравитации

Глава 4. Загадка рождения современной физики

Вопрос Нидэма

Физика современная – физика фундаментальная

Источник веры в фундаментальную закономерность

Физика для верующих и неверующих

Постулаты, или пред-рассудки, культур и цивилизаций

Пред-рассудок свободы

Глава 5. Первая и единая теория поля

Атомы, физика и этика

Вглубь микромира и во всю ширь Вселенной

Что было в самом начале?

“Великий фундаментальный закон прогресса”?

Электричество, магнетизм и электромагнетизм

От силовых линий Фарадея до поля Максвелла

Глобальное электромагнитное объединение

Глава 6. Начало квантовой эпохи

Профессор, не желавший делать открытия

Фотоэффектная роль

Атом, который понял Бор

Драма квантовых идей

Новая вероятность

Глава 7. Пространство-время Эйнштейна

Что = Где + Когда

Принцип относительности и поиск абсолютного

Теория относительности или закон всемирного тяготения?

Гравитация – геометрия пространства-времени

Как приходит мирская слава

Глава 8. Открытие Вселенной

Новый физический объект – Вселенная

Александр Фридман: “Вселенная не стоит на месте”

Закон красного смещения

Жорж Леметр, астрофизик в сутане

Расширяется Вселенная или стареют фотоны?

Три фундаментальные константы c, G и h

Звуки физики Джаз-банда

Глава 9. Как не состоялась ch-революция и родилась cGh-проблема

Квантовая гравитация во Вселенной 1916 года

В ожидании ch-революции

Альфа, бета, Гамов и “Новый кризис теории квант”

ch-контрреволюция

Матвей Бронштейн и проблема cGh-теории

Критерии правильной теории и квантовые границы гравитации

Галилей, 1937

Глава 10. Физики в Горячей Вселенной

“Работа в области теории взрыва”

Георгий Гамов – прадед водородной бомбы

Незаконное рождение Горячей Вселенной

Подарок судьбы Андрея Сахарова

Симметрии асимметричной Вселенной

Три условия для ранней Вселенной

Гравитация как упругость вакуума

“Мировая наука и мировая политика” в 1967 году

Теоретик-изобретатель

Послесловие. Три вопроса о прошлом и будущем 204 13,7?

“…Квантовая гравитация физически бессмысленна”?

Кризис фундаментальной физики?

Исторический источник оптимизма

Благодарности

Хронология важнейших событий, упомянутых в книге

Основные источники