Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику?

Горелик - Кто изобрел современную физику?
Обитатели интернета – а это уже половина человечества – встречают слово “наука” чаще, чем слова “мама” или “воздух”. Немудрено: в интернете плодами науки пользуется каждый. А главная наука, стоящая за изобретением интернета, – это физика. Если наукой называть все, чему можно научить другого, то ее родословная сплетена с родословной человека. Согласно генетикам, все нынешние люди произошли от одной жен щины, жившей около двух тысяч веков назад. Ее назвали Евой Митохондриальной – по при чинам, связанным с Библией и с механизмом наследственности. Генетические преимущества и удача помогли потомкам этой праматери пережить всех не ее потомков и образовать наш вид – Хомо Сапиенс, то бишь Человек Разумный. И одним из преимуществ нашей праматери был, наверняка, любознательный разум. На протяжении многих тысячелетий потомки любознательной Евы Сапиенс приобретали полезные знания благодаря счастливым случаям и передавали их новым поколениям вместе с приемами изготовления инструментов, кулинарными рецептами и прочими сокровищами народной мудрости. Современная наука работает совсем иначе, и появилась она лишь недавно в масштабах возраста Человека разумного – всего четыре века назад, в эпоху Великой научной революции. Ее главные герои хорошо известны – Николай Коперник, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон. Причины этой революции и отсутствие ее неевропейских аналогов до сих пор не имеют убедительного объяснения. Но радикальность происшедшего четыре века назад ясна и без решения этой загадки – расширение и углубление научных знаний ускорились раз в сто. Если верить Эйнштейну, “отцом современной физики и, по сути, всего современного естествознания” был Галилей. “Драма идей” – сказал тот же Эйнштейн об истории науки. Науку отличает способность к точным предсказаниям, однако ее главные открытия совершенно непредсказуемы, что озна чает драму людей. Эти две драмы переплетаются в поворотные моменты жизни науки. О таких моментах и пойдет у нас речь. А начнем с того, как Галилей изобрел современную физику.
Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику?
От маятника Галилея до квантовой гравитации / Г. Е. Горелик — «Горелик Геннадий Ефимович», 2013 225стр
Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику? - Содержание
Глава 1. Как Галилей изобрел современную физику?
- С Архимедом против Аристотеля
- Как Галилей повернул ход истории
- Первый современный физик?
Глава 2. Первый астрофизик во Вселенной
- Астрономические картины
- Астрофизика, астрономия и астрология
- Рождение экспериментальной астрофизики
- Вера и знание
- Скорость света – первая фундаментальная константа
Глава 3. Гравитация – первая фундаментальная сила
- С небес на землю и обратно
- Мог ли Галилей открыть закон всемирного тяготения?
- Рождение теории гравитации
Глава 4. Загадка рождения современной физики
- Вопрос Нидэма
- Физика современная – физика фундаментальная
- Источник веры в фундаментальную закономерность
- Физика для верующих и неверующих
- Постулаты, или пред-рассудки, культур и цивилизаций
- Пред-рассудок свободы
Глава 5. Первая и единая теория поля
- Атомы, физика и этика
- Вглубь микромира и во всю ширь Вселенной
- Что было в самом начале?
- “Великий фундаментальный закон прогресса”?
- Электричество, магнетизм и электромагнетизм
- От силовых линий Фарадея до поля Максвелла
- Глобальное электромагнитное объединение
Глава 6. Начало квантовой эпохи
- Профессор, не желавший делать открытия
- Фотоэффектная роль
- Атом, который понял Бор
- Драма квантовых идей
- Новая вероятность
Глава 7. Пространство-время Эйнштейна
- Что = Где + Когда
- Принцип относительности и поиск абсолютного
- Теория относительности или закон всемирного тяготения?
- Гравитация – геометрия пространства-времени
- Как приходит мирская слава
Глава 8. Открытие Вселенной
- Новый физический объект – Вселенная
- Александр Фридман: “Вселенная не стоит на месте”
- Закон красного смещения
- Жорж Леметр, астрофизик в сутане
- Расширяется Вселенная или стареют фотоны?
- Три фундаментальные константы c, G и h
- Звуки физики Джаз-банда
Глава 9. Как не состоялась ch-революция и родилась cGh-проблема
- Квантовая гравитация во Вселенной 1916 года
- В ожидании ch-революции
- Альфа, бета, Гамов и “Новый кризис теории квант”
- ch-контрреволюция
- Матвей Бронштейн и проблема cGh-теории
- Критерии правильной теории и квантовые границы гравитации
- Галилей, 1937
Глава 10. Физики в Горячей Вселенной
- “Работа в области теории взрыва”
- Георгий Гамов – прадед водородной бомбы
- Незаконное рождение Горячей Вселенной
- Подарок судьбы Андрея Сахарова
- Симметрии асимметричной Вселенной
- Три условия для ранней Вселенной
- Гравитация как упругость вакуума
- “Мировая наука и мировая политика” в 1967 году
- Теоретик-изобретатель
- Послесловие. Три вопроса о прошлом и будущем 204 13,7?
- “…Квантовая гравитация физически бессмысленна”?
- Кризис фундаментальной физики?
- Исторический источник оптимизма
Благодарности
Хронология важнейших событий, упомянутых в книге
Основные источники
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