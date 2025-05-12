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Горелик - Кто изобрел современную физику?

Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику?
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, History
Обитатели интернета – а это уже половина человечества – встречают слово “наука” чаще, чем слова “мама” или “воздух”. Немудрено: в интернете плодами науки пользуется каждый. А главная наука, стоящая за изобретением интернета, – это физика. Если наукой называть все, чему можно научить другого, то ее родословная сплетена с родословной человека. Согласно генетикам, все нынешние люди произошли от одной жен щины, жившей около двух тысяч веков назад. Ее назвали Евой Митохондриальной – по при чинам, связанным с Библией и с механизмом наследственности. Генетические преимущества и удача помогли потомкам этой праматери пережить всех не ее потомков и образовать наш вид – Хомо Сапиенс, то бишь Человек Разумный. И одним из преимуществ нашей праматери был, наверняка, любознательный разум. На протяжении многих тысячелетий потомки любознательной Евы Сапиенс приобретали полезные знания благодаря счастливым случаям и передавали их новым поколениям вместе с приемами изготовления инструментов, кулинарными рецептами и прочими сокровищами народной мудрости. Современная наука работает совсем иначе, и появилась она лишь недавно в масштабах возраста Человека разумного – всего четыре века назад, в эпоху Великой научной революции. Ее главные герои хорошо известны – Николай Коперник, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон. Причины этой революции и отсутствие ее неевропейских аналогов до сих пор не имеют убедительного объяснения. Но радикальность происшедшего четыре века назад ясна и без решения этой загадки – расширение и углубление научных знаний ускорились раз в сто. Если верить Эйнштейну, “отцом современной физики и, по сути, всего современного естествознания” был Галилей. “Драма идей” – сказал тот же Эйнштейн об истории науки. Науку отличает способность к точным предсказаниям, однако ее главные открытия совершенно непредсказуемы, что озна чает драму людей. Эти две драмы переплетаются в поворотные моменты жизни науки. О таких моментах и пойдет у нас речь. А начнем с того, как Галилей изобрел современную физику.

Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику?

От маятника Галилея до квантовой гравитации / Г. Е. Горелик — «Горелик Геннадий Ефимович», 2013 225стр

Горелик Геннадий - Кто изобрел современную физику? - Содержание

Глава 1. Как Галилей изобрел современную физику?
  • С Архимедом против Аристотеля
  • Как Галилей повернул ход истории
  • Первый современный физик?
Глава 2. Первый астрофизик во Вселенной
  • Астрономические картины
  • Астрофизика, астрономия и астрология
  • Рождение экспериментальной астрофизики
  • Вера и знание
  • Скорость света – первая фундаментальная константа
Глава 3. Гравитация – первая фундаментальная сила
  • С небес на землю и обратно
  • Мог ли Галилей открыть закон всемирного тяготения?
  • Рождение теории гравитации
Глава 4. Загадка рождения современной физики
  • Вопрос Нидэма
  • Физика современная – физика фундаментальная
  • Источник веры в фундаментальную закономерность
  • Физика для верующих и неверующих
  • Постулаты, или пред-рассудки, культур и цивилизаций
  • Пред-рассудок свободы
Глава 5. Первая и единая теория поля
  • Атомы, физика и этика
  • Вглубь микромира и во всю ширь Вселенной
  • Что было в самом начале?
  • “Великий фундаментальный закон прогресса”?
  • Электричество, магнетизм и электромагнетизм
  • От силовых линий Фарадея до поля Максвелла
  • Глобальное электромагнитное объединение
Глава 6. Начало квантовой эпохи
  • Профессор, не желавший делать открытия
  • Фотоэффектная роль
  • Атом, который понял Бор
  • Драма квантовых идей
  • Новая вероятность
Глава 7. Пространство-время Эйнштейна
  • Что = Где + Когда
  • Принцип относительности и поиск абсолютного
  • Теория относительности или закон всемирного тяготения?
  • Гравитация – геометрия пространства-времени
  • Как приходит мирская слава
Глава 8. Открытие Вселенной
  • Новый физический объект – Вселенная
  • Александр Фридман: “Вселенная не стоит на месте”
  • Закон красного смещения
  • Жорж Леметр, астрофизик в сутане
  • Расширяется Вселенная или стареют фотоны?
  • Три фундаментальные константы c, G и h
  • Звуки физики Джаз-банда
Глава 9. Как не состоялась ch-революция и родилась cGh-проблема
  • Квантовая гравитация во Вселенной 1916 года
  • В ожидании ch-революции
  • Альфа, бета, Гамов и “Новый кризис теории квант”
  • ch-контрреволюция
  • Матвей Бронштейн и проблема cGh-теории
  • Критерии правильной теории и квантовые границы гравитации
  • Галилей, 1937
Глава 10. Физики в Горячей Вселенной
  • “Работа в области теории взрыва”
  • Георгий Гамов – прадед водородной бомбы
  • Незаконное рождение Горячей Вселенной
  • Подарок судьбы Андрея Сахарова
  • Симметрии асимметричной Вселенной
  • Три условия для ранней Вселенной
  • Гравитация как упругость вакуума
  • “Мировая наука и мировая политика” в 1967 году
  • Теоретик-изобретатель
  • Послесловие. Три вопроса о прошлом и будущем 204 13,7?
  • “…Квантовая гравитация физически бессмысленна”?
  • Кризис фундаментальной физики?
  • Исторический источник оптимизма
Благодарности
Хронология важнейших событий, упомянутых в книге
Основные источники
Views 222
Rating 4.5 / 5
Added 12.05.2025
Author brat Vital
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4.5/5 (2)

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