Феоктист Студит - Житие святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского

В современном месяцеслове Русской Православной Церкви не так много святых, просиявших в Константинопольской Церкви поздневизантийского периода (XIII - 1-я пол. XV в.). Знакомый с церковным Преданием читатель, конечно, вспомнит имена свт. Григория Паламы и других выдающихся исихастов, чьи творения вошли в «Добротолюбие»: прп. Григория Синаита, свт. Феолипта Филадельфийского, свт. Филофея Коккина, патр. Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, а также прп. Максима Кавсокаливита, св. прав. Николая Кавасилы и некоторых других. Но в целом святые этого периода церковной истории не столь многочисленны и блистают не так ярко на небосводе Православной Церкви, как, например, святые эпохи мучеников или Вселенских Соборов.

Вместе с тем именно поздневизантийская эпоха является ключевой во многих отношениях. Недаром Православная Церковь постановила праздновать память свт. Григория Паламы во вторую Неделю Великого поста. Свт. Григорий стал точным выразителем Предания Церкви, которое в ту пору начало подвергаться нападкам со стороны «просвещённых» гуманистов Запада. Именно он высказал с предельной полнотой учение об обожении как цели христианской жизни, о нетварных божественных энергиях и Фаворском свете. А сформировавшаяся в этот период в законченном совершенстве практика умного делания стала общим достоянием Вселенской Православной Церкви и обусловила её духовное возрождение по всему Mipy, в том числе и на Руси.

Сведения о святых поздневизантийской эпохи часто скудны из-за недоступности источников. Часть житий известны нам лишь в поздних греческих переработках и их переводах (например, «Афонский Патерик»). Это помогло сохранить память о многих святых, однако их оригинальные жития представляют гораздо больший интерес как с агиологической, так и с литературной точки зрения. Несомненно, поздневизантийская агиография, создававшаяся в эпоху великого расцвета церковного искусства («Палеологовского Возрождения»), представляет собой достойный предмет для исследования, позволяя читателю приобщиться к православной духовности и великой христианской культуре, создаваемой в течение многих веков ромеями, как называли себя византийцы.

Феоктист Студит - Житие святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского

пер. с греч., введение, комм. мон. Софрония Вишняка под науч. ред. доц. П. В. Кузенкова, иером. Феодора Юлаева

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. 130 с.

Серия "Bibliotheca Patristica et Byzantina"; 1. Fontes; 1

ISBN 978-5-6044668-5-8

Феоктист Студит - Житие святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского - Содержание

Сокращения

Епископ Звенигородский Феодорит, ректор Московской духовной академии. Вступительное слово

Введение

О святителе Афанасии

О Феоктисте Студите и его «Житии патриарха Афанасия»

Феоктист Студит. Житие и подвиги иже во святых отца нашего Афанасия, архиепископа Константинопольского

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