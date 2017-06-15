Національна революція в Україні за масштабами свого розмаху та глибиною спричинених суспільно-політичних, соціальних, ідеологічних і — загалом — ментальних зрушень в суспільстві по праву займає особливе місце у вітчизняній історії.

Незаперечний вплив її і на трансформацію геополітичної обстановки в Центрально — та Східноєвропейському регіонах, найбільш очевидним наслідком якої стало послаблення позицій Речі Посполитої та піднесення натомість ролі Російської держави. Надзвичайно потужний вплив справили визвольні змагання українського народу й на долю сусіднього, близького в етнічному та релігійному відношенні білоруського етносу.

В. М. Горобець - Білорусь козацька - Полковник Іван Нечай та українські змагання за Південно-Східну Білорусь ( 1655- 1659)

С.В.Кульчицький (головний редактор)

Історичні зошити

Національна академія наук України Інститут історії України

Київ 1998

В. М. Горобець - Білорусь козацька - Полковник Іван Нечай та українські змагання за Південно-Східну Білорусь ( 1655- 1659) - Зміст

Вступ

1. Білоруські землі в політичних планах уряду Б.Хмельницького

2. Іван Нечай — полковник білоруський

3. Рефлексія “віденської” політики Москви в українсько-російських стосунках у Білорусі

4. Політичний курс гетьмана І.Виговського щодо білоруських справ

5. Гадяцька угода та українсько-російська війна 1658—1659 рр. у Білорус

6. Постанови Переяславського договору — II стосовно козацької займанщини в Південно-Східній Білорусі. Старобихівська оборона 1659 р

7. Загадки тобольського періоду життя полковника І.Нечая

Епілог

Примітки

В. М. Горобець - Білорусь козацька - Полковник Іван Нечай та українські змагання за Південно-Східну Білорусь ( 1655- 1659) - Вступ

Лише неординарні, Титанічні постаті спроможні здійснити значні суспільно-політичні зрушення, і — навпаки—переломні, доленосні події в історії людства породжують непересічних особистостей. Універсальність даної формули, виведеної з тисячолітньої історії розвитку людської цивілізації, знайшла своє підтвердження і в історичному досвіді України доби визвольних змагань середини XVII ст.

Українська Національна революція середини — другої половини XVII ст., яку за масштабами розмаху та глибиною спричинених нею соціально-політичних, ідеологічних, духовних, в цілому ментальних зрушень, можна по праву поставити в один ряд з найбільш значущими подіями європейської історії пізнього средньовіччя — рубежу нового часу (реформацією в Німеччині, революціями в Англії та Франції, Національно-визвольною війною в Нідерландах) також вивела на авансцену суспільного життя в Україні цілу плеяду талановитих полководців, дипломатів, державних і політичних діячів загальноєвропейського значення. Чільне місце серед них належить братам Нечаям. І якщо старшого з них — Данила, уславленого полковника брацлавського, що трагічно загинув на початку 1651 р. під час оборони Східного Поділля, оспівано в народних піснях і думах, зображено в науково-популярних і художніх творах, то незаперечні заслуги його молодшого брата Івана — полковника білоруського, з могилівського та чауського, “старобихівського тріумфатора”, визначного військового й політичного діяча Гетьманщини, на жаль, й на сьогодні залишаються маловідомими не лише широкому читацькому загалу, а й, до певної міри, і професійним історикам.

Причина такого відвертого нехтування діяльності Івана Нечая полягає не у відсутності справжніх історичних заслуг (так би мовити—предмета дослідження) чи недостатньому їхньому відбитті в документальних свідченнях’ епохи (джерельного наповнення), а лежить насамперед у площині міркувань політичної доцільності й ідеологічних табувань в історичних дослідженнях минулих часів.. Адже військовий і політичний талант білоруського полковника розквітнув наприкінці 1650-х років, у період загострення стосунків між Україною та Росією, а його діяльність протікала на теренах Білорусі, що перебувала тоді в епіцентрі цього протистояння. Внаслідок цього за Нечаєм від часів царювання Олексія Михайловича міцно закріпився імідж "бунтівника"., а згодом і "зрадника", який з плином часу не лише перекочував на сторінки історичних праць російських дослідників, а й в умовах відомого політичного й ідеологічного диктату Москви обумовив відповідне ставлення до нього як української, так і білоруської історіо-графії (Чи не “класичним" прикладом ставлення радянської, зокрема білоруської, історіографії до постаті Івана Нечая є праця Л.С.Абецедарського, котрий вбачав істинну мету боротьби української старшини за Південно-Східну Білорусь у тому, щоб після "захоплення" цієї території встановити там "феодально-кріпосницькі порядки". Природно, що російська експансія розглядалася автором у контексті “споконвічного прагнення білоруського народу до возз'єднання з братнім російським народом”

А втім, навіть побіжні згадки про Івана Нечая в працях представників так званого державницького напряму в українській історіографії першої третини нашого століття та в дослідженнях сучасних українських істориків переконують у тому, що білоруський полковник був досить помітною фігурою на політичному небосхилі України другої половини 50-х рр. ХУІІ ст. Так, надзвичайно високо цінував Івана Нечая В.Липинський, стверджуючи, що той багато в чому. нагадував свого старшого брата Данила, полковника брацлавського 1649-1651рр. Різниця між ними, на думку дослідника, полягала лише в тому, що Данило мав набагато бурхливішу вдачу, ніж його молодший брат. До того ж останній отримав значно ліпший політичний вишкіл. В. Смолій та В. Степанков називають Івана, разом з його старшим братом, в числі ймовірних найближчих однодумців і соратників Богдана Хмельницького, які з осені 1647 р. допомагали йому готувати козацьке повстання проти свавільства польських магнатів на українських землях, що дуже швидко переросло в загальнонаціональний визвольний рух.

Високо оцінював політичні та військові здібності Івана Нечая й М. Гру шевський, називаючи його в числі тих діячів Української революції, котрі, на думку вченого, були спроможні не гірше за уславленого гетьмана Богдана Хмельницького керувати визвольною боротьбою українського народу. І хоч дану тезу визначного історика навряд чи можна беззастережно сприймати, все ж вона е досить промовистою з огляду на оцінку потенційних можливостей білоруського полковника, його реальних історичних заслуг та місця в когорті керівників національно-визвольного руху середини ХУІІ ст.

Безперечно, що звернення уваги на дослідження політичної і військової діяльності І.Нечая актуальне не лише з огляду на питання відтворення історичного портрета одного зі сподвижників гетьмана Б.Хмельницького. Воно також сприятиме об’єктивній реконструкції процесу розвитку українсько-російських стосунків на рубежі нового часу, зокрема, в їхньому найбільш складному зрізі: змаганнях за біло-руські землі у другій половині 50-х рр. ХУІІ ст* Адже нині доводиться констатувати, що у вітчизняній історіографії так і не дістало належного продовження започатковане розвідкою О.Терлецького (1896 р.) дослідження проблеми суті української політики в Білорусі, а саме: чи були козаки на білоруських теренах елементом політично-державним і суспільним, чи ні ? Непоміченим в історіографії залишився й знайдений І.Крип’якевичем у Варшавському архівосховищі універсал гетьмана Б. Хмельницького від 15 березня 1657 р. щодо прийняття під свою протекцію жителів. Старого Бихова, який проливав світло на наявність геополітичних інтересів Української держави в даному регіоні, на що звертав свого часу увагу ще В.Липинський, досліджуючи перебіг державотворчих процесів на українських землях у середині ХУІІ ст..

Після того, як було піддано остракізму концепції М. С. Грушевського та його школи, дефакто пущено в непам’ять і сюжети його синтетичної праці з історії України, в тому числі й оцінки щодо “білоруського аспекту” російсько-українських стосунків середини ХУІІ ст. 3 цього часу перебування українських козаків в Білорусі трактувалося лише з позицій спільної боротьби проти польських і литовських військ, "бойової співдружності братніх народів” (хоча факт недвозначно вказували як на відсутність єдності в питаннях планування воєнних операцій, так і бачення політичних перспектив розвитку даного регіону з боку українського та російського керівництв)- Так само й значне поширення практики покозачення місцевого населення, становлення характерного для України козацького політико-адміністративного устрою або повністю ігнорувалося, або,ж трактувалося лише з позицій соціальних рухів. В цілому ж суть воєнно-стратегічних та суспільно-політичних процесів на терені Білорусі в середині ХУІІ ст. зводилася до мусування офіційної тези про визвольний характер війни, широкий народний рух за возз’єднання з Росією та активну допомогу на цьому грунті місцевого населення царським ратникам.

Такі підходи були характерними як для української, так і російської та білоруської історіографій. Природно, що зовсім не досліджувалися причини українсько-російського конфлікту, його корені та перебіг. Попри широко представлені в джерелах факти, автори вбачали мотиви української державницької політики в даному регіоні лише в прагненні частини української старшини захопити білоруські землі з метою встановлення тут “феодально-кріпосницьких порядків” . Чи не поодиноким винятком з цього правила стала праця російського історика О.Мальцева, яка, хоч і містить відому ідеологічну схему висвітлення подій (зокрема, твердження щодо“безкорисливої допомоги” Москви братньому білоруському нородові як причини вступу царських військ у Білорусь 1654 р.10), проте й донині зберігав свою наукову цінність із-за залучення автором значної кількості важливих архівних документів (переважно з фондів Розряду Російського державного архіву давніх актів у Москві).

Науково-популярна праця Г.Сагановича “Невядомая вайна: 1654-1667” (Мінськ,1995 р.) засвідчила прагнення певної частини білоруських істориків переглянути звичні стереотипи та догми,, з’ясувати наслідки зазначених подій для долі білоруського етносу. Зокрема, автор класифікує вступ російських військ у Білорусь як експансію, визначає вкрай негативні наслідки війни для демографічної ситуації, господарського і культурного розвитку краю. Він також визнає й наявність політичних інтересів .Б. Хмельницького в Південно-Східній Білорусі. Природно, що, намагаючись насамперед з’ясувати вплив війни на розвиток Білорусі другої половини ХУІІ ст., автор не приділив достатньої уваги дослідженню проблеми еволюції української політики в білоруському питанні, впливу Української Національної революції на активізацію соціальних рухів на білоруських землях, внаслідок чого в монографії не знайшов пояснення факт широкої підтримки білоруським населенням (насамперед, селянами та міщанами) дій української адміністрації в Білорусі, зокрема під час її конфліктів з царськими воєводами.

Глибоко переконані, що нині визріла нагальна необхідність переоцінки історичних колізій, пов'язаних з перебуваннях українських козаків на терені Білорусі, і в сучасній українській історіографії.