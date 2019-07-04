Горские евреи в русской периодической печати 1853-1917

В книге представлены малоизвестные публикации о евреях Кавказа из газет и журналов, выходивших в Тифлисе, Владикавказе, Пятигорске, Грозном, Порт-Петровске, С.-Петербурге, Одессе и Москве с 1853 по 1917 г. Наиболее ранние статьи были опубликованы в газетах «Кавказ» и «Тифлисский вестник». Многие статьи вышли в С.-Петербурге: в журнале «Восход», газетах «Рассвет» и «Недельная хроника Восхода».

Что касается Москвы, то первые русско-еврейские газеты и журналы появились в начале Первой мировой войны (1914). Большинство еврейских обществ России поддерживали страну с патриотических позиций, поэтому власти не чинили препятствий появлению в Первопрестольной еврейских изданий («Евреи на войне», «Еврейская жизнь», «Еврейская неделя» и др.), в которых публиковались и материалы о евреях Кавказа.

В статьях отражены характерные особенности жизни евреев Кавказского края — нищета, скученность, эпидемии и низкий образовательный уровень, связанные с большой удаленностью от очагов общекультурного и еврейского просвещения. Ситуация осложнялась ограничениями права передвижения. Несмотря на это, на рубеже XIX — начала ХХ вв. евреи на Кавказе добились больших успехов в сфере религиозного и светского образования.

Этому способствовала разносторонняя поддержка их единоверцев — ашкенази в Европейской России. Автор-составитель воздерживается от источниковедческого анализа представленных публикаций, содержащих картины быта евреев Кавказа и описание непростых отношений как с властями, так и с соседними народами. Это тема отдельного исследования. Несмотря на преимущественно популярный характер книги, подготовка материалов велась на научной основе.

Сохранены оригинальные особенности в написании отдельных слов и стиль первоисточников. Публикации расположены в хронологическом порядке; тексты приведены в полном объеме. Заголовки даны в редакции автора-составителя (неозаглавленные и непод п исанные оригинальные тексты были озаглавлены в соответствии с их содержанием). В отдельных случаях приводится не полные тексты публикаций, а лишь их фрагменты, имеющие отношение к горским евреям.

Дано объяснение отдельных устаревших слов. Иностранные слова и выражения переведены в постраничных сносках, а авторские примечания перенесены в конец соответствующих публикаций. Надеюсь, что результат многолетнего изучения истории и культуры евреев в России может помочь глубокоуважаемым друзьям — горским евреям — в их усилиях определить своё место в прошлом и настоящем российского еврейства.

Горские евреи в русской периодической печати 1853-1917

Авт.-сост. Е. Н. Улицкий

Под общ. ред. Е. Н. Улицкого

Издательство – «Летний сад» – 336 с.

Москва – 2017 г.

ISBN 978-5-98856-250-4

Горские евреи в русской периодической печати 1853-1917 – Содержание

Предисловие

Газетно-журнальные публикации

Происхождение и история евреев Кавказа и Закавказья

Быт и нравы горских евреев

Антропологические исследования

Сионизм на Кавказе и в Закавказье

Еврейское религиозное и светское просвещение

Приложения

Периодические издания

Авторы публикаций

Персоналии

Словарь терминов

Избранная библиография

Об авторе-составителе

Горские евреи в русской периодической печати 1853-1917 – В горских обществах Кабарды (выдержка) [1884]

В версте от Нальчика раскинулась довольно обширная еврейская колония. Интересуясь горскими евреями, сохранившими свой тип в несравненно большей чистоте, нежели европейские, мы отправились туда. Мужское население было на базаре в Нальчике, и из окон и дверей на нас с любопытством смотрели смуглые библейские лица женщин и детей. Нам редко случалось видеть в течение какого-нибудь получаса столько правильных и прелестных детских личек со знойными глазами и курчавыми головами. Остановившись перед чистеньким домиком рабби, мы вошли к нему, чтобы собрать некоторые сведения.

Большая часть горских евреев живут в Восточном Кавказе, в Северном и Южном Дагестане, в Бакинской, Елисаветпольской губерниях, но отдельные поселения встречаются и в других местах. В первые времена их поселения на Кавказе, куда 0ни, в отдаленные времена, выселились из Мидии, они сохраняли еще язык своих предков, как видно из биографии святой Нины; когда она пришла в Грузию из Иерусалима, то была весьма рада, что нашла своих соотечественников в Карталинии, где она (в городе Урбинсе) целый месяц беседовала с ними на еврейском языке.

Но во время персидского владычества в Закавказье евреи усвоили себе средневековый персидский язык, который они называют фарсийским и татским, и, вероятно, у них образовался жаргон с примесью библейских слов и множества слов, заимствованных из языков местных, соседних племен. Письменность у них на этом жаргоне производилась еврейским квадратным письмом. Евреи около Нальчика не занимаются земледелием, а мелочной торговлей и некоторыми ремеслами. Живут они, по-видимому, с достатком и не хуже европейских умеют ссужать деньги за солидные проценты.

Антипатии местное население не питает к ним никакой, и ростовское побоище еще не отразилось на их спинах. Впрочем, мы были случайными свидетелями следующей сцены. При нашем проезде мимо одного еврейского дома какой-то пьяненький забулдыга из русских бросился на колени перед сопровождавшим нас помощником окружного начальника и громко возвопил: «Ваше скородие, дозвольте жидов бить!». Немедленно на спину жидоеда опустилась начальническая нагайка, и он был для вытрезвления убран в каланчу. Так просто разрешился здесь еврейский вопрос. Прежде чем расстаться с Нальчиком, отметим, что для юридического быта окружающего местного населения эта слобода имеет особое значение как местопребывание горского словесного суда.