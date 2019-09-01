Политические события, развивавшиеся в СССР со второй половины 1980-х гг., привели не только к распаду союзного государства — единого Отечества для многочисленных народов Советского Союза, вызвали коренные изменения в государственной, политической, экономической, социальной сферах бывших союзных республик, но и самым существенным образом затронули религиозную ситуацию, государственно-церковные отношения, жизнь и деятельность религиозных организаций и граждан, исповедующих различные религии.

Однако процесс формирования новой государственной политики в сфере свободы совести на всем постсоветском геополитическом пространстве оказался более трудным, противоречивым и даже трагичным, чем это предполагалось в середине 80-х гг. Прежде всего, «религиозный вопрос» везде стал заложником политических и идеологических столкновений властных элит, партийно-номенклатурных игр, решался зачастую в угоду «злобе дня». В Прибалтике и Moлдавии, в Казахстане и Средней Азии, на Кавказе и Украине в ходе объявленных реформ и преобразований не удалось соблюсти принцип равного со стороны государства отношения к религиозным организациям, к верующим и неверующим, избежать втягивания религиозных организаций и верующих в столкновения на стороне различных политических партий, групп, кланов. Результатом явились очевидная политизация религии и клерикализация политики, государства и его институтов; нарастание напряженности в меж конфессиональных отношениях; раскол общества по вероисповедному признаку в реально существующей (явной или скрытой) форме.

Государство и церковь в СССР и странах Восточной Европы в период политических кризисов второй половины ХХ века

отв. ред. Г.П. Мурашко, А.И. Филимонова.

Москва: Институт славяноведения РАН; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014 г. — 540 с.

ISBN 978-5-4469-0032-9

ISBN 978-5-7576-0304-9

Государство и церковь в СССР и странах Восточной Европы в период политических кризисов второй половины ХХ века - Содержание

Т. А. Чумаченко. Совет по делам Русской православной церкви и внешнеполитическая деятельность Московской патриархии: проблемы взаимодействия с государственными органами стран народной демократии во второй половине 1950-х годов

М. И. Одинцов. Государство и религиозные объединения в эпоху «перестройки и гласности» в СССР. 1985–1990 годы

Протоиерей Николай Балашов (Москва), протоиерей Игорь Прекуп (Таллин). Мораль и право vs политическая целесообразность? Из истории церковно-государственных отношений в Эстонии

Т. В. Волокитина Оппозиция или конформизм? Болгарская православная церковь и коммунистический режим (1940-е — 1980-е гг.)

В. В. Бурега. Церковный раскол в Болгарии в 1990–2000 гг.

А. Ф. Носкова. Римско-католическая церковь и кризис 1956 года в Польше

В. В. Волобуев. Католическая церковь и общественно-политический кризис в Польше в декабре 1970 — январе 1971 гг. (по материалам Архива внешней политики РФ)

Л. С. Лыкошина. Церковь и общество в современной Польше

К. Василе. Церковь и государство в Румынии в первые годы коммунистического режима: ликвидация Греко-католической церкви и позиция православного епископата

А. С. Стыкалин. «Старый национализм приходится пересматривать везде…» Кардинал Миндсенти о месте Венгрии в Средней Европе и будущем российско-венгерских отношений (ноябрь 1956 г.)

М. Балог (Будапешт). Между лояльностью и оппозиционностью: венгерская католическая церковь в «ловушке» церковной политики Яноша Кадара

Г. П. Мурашко. «Пражская весна» 1968 г.: власть и католическая церковь на пути к диалогу

М. Глеваняк. Возобновление официальной деятельности Греко-католической церкви в Словакии в 1968 г. и проблема возвращения в нее православных священников

А. И. Филимонова. Ватикан и распад Югославии

А. Г. Ананьев. К вопросу о роли исламского фактора на Балканах на рубеже XX–XXI вв.

В. Димитриевич, З. Чворович. Сербская православная церковь в условиях югославского кризиса и политических трансформаций Сербии (конец XX — начало XXI века). Политические, правовые и исторические аспекты

О. Н. Четверикова. Католическая церковь накануне коренной перестройки Как «уходили» Бенедикта ХVI

ПРИЛОЖЕНИЯ

Православная жизнь на Южном Урале и в Поволжье в 1960-е годы (Протоиерей Владимир Ильич Рожков и его «Записки священника»)

Аттила Шереш. «Без должного такта к религии и верующим» Российские документы, касающиеся вопроса пребывания румынского министра культов Петре Константинеску-Яша в CCCР в 1955 г.

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Государство и церковь в СССР и странах Восточной Европы в период политических кризисов второй половины ХХ века - К читателю

Вторая половина ХХ — начало ХХI века в историческом развитии СССР и стран Восточной Европы ознаменовались важными общественными трансформациями. Их итогом явилось крушение политических режимов советского типа, сложившихся в регионе после Второй мировой войны. В каждой из стран этому процессу предшествовали политические кризисы, постепенно подтачивавшие основные несущие конструкции режимов и, в конечном счете, властную монополию коммунистических партий. В основе этих кризисов лежало столкновение интересов части правящей партийно-государственной элиты и широких слоев общества. Церковь как духовный институт, располагавший поддержкой различных социальных групп населения, претендовала на участие в определении перспектив дальнейшего национального развития, являлась одним из активных факторов, непосредственно влиявших на динамику и разрешение кризисных ситуаций. Это обстоятельство актуализировало необходимость тщательного, всестороннего исследования конфессиональной политики, взаимоотношений государственной власти и религиозных институтов. Однако вплоть до падения политических режимов «церковная» проблематика находилась в жестких идеологических тисках, ее изучение ограничивалось, а то и откровенно табуировалось.

Принципиальные изменения, наступившие в СССР и странах «социалистического содружества» на рубеже 1980-х — 1990-х гг., вызвали небывалую волну интереса общества к собственной истории, желание видеть полную, без прикрас и умолчаний, картину прошлого, знать «всю правду» о нем, не отягощенную идеологическими постулатами. Развернувшаяся «архивная революция», открывшая широкий доступ к документальным коллекциям, была призвана способствовать удовлетворению этого интереса.

Исследователи получили, наконец, возможность оперировать оригинальными источниками, долгие годы находившимися на особом режиме хранения.

В такой благоприятной обстановке впервые оказались и исследователи, чей научный интерес фокусировался на изучении вопросов конфессионального характера. Начала действовать общественная организация Объединение исследователей религии, формировались исследовательские коллективы и научные центры в некоторых институтах Российской академии наук и вузах.

Один из таких коллективов — Центр по истории сталинизма в Восточной Европе — сложился в Институте славяноведения РАН. На протяжении ряда лет его сотрудники занимались изучением политических режимов советского типа, активно публиковали документы российских архивов. Постепенно в ходе этой работы пришло понимание важности обращения к вопросам конфессиональной политики, изучения и сопоставления моделей государственно-церковных отношений, выявления их специфики и общих характерных черт.

Первой попыткой такого подхода стало проведение в 2002 г. «круглого стола» совместно с Объединением исследователей религии. Итогом явилась подготовка скромного сборника статей и документов, приуроченного к юбилейной дате — 60-летию создания Совета по делам Русской православной церкви. С этого времени конфессиональная тематика заняла важное место в исследованиях Центра.

Была развернута интенсивная работа по выявлению и изучению документов центральных федеральных архивов России — Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики Российской Федерации. Энтузиазм исследователей встретил понимание и у руководства Архива Президента Российской Федерации. Важнейшим итогом совместной работы историков и архивистов стала двухтомная публикация документов и написанная на ее основе монография.