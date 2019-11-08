«Государство, религия, церковь в России и за рубежом» является ежеквартальным рецензируемым научным изданием, выпускаемым в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (на базе Института государственной службы и управления) и посвященным комплексному изучению религии.

Журнал издавался в разных форматах с 1968 года. В 2012 и Редакция, и редакционная политика были кардинально изменены. Обновленная Редакция ориентируется на лучшие образцы мировых академических изданий в нашей области.

Государство Религия Церковь в России и за рубежом - 3 - 2019

Журнал

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Государство Религия Церковь в России и за рубежом – 3 - 2019 – Содержание

От редакции. Религия и популярная фантастика

Главная тема: Религия и фантастика в современной популярной культуре

Александр Павлов. Гиперреальная религия, Лавкрафт и культ «Зловещих мертвецов»

Леонид Мойжес. Dragon Age: Inquisition: христианское высказывание в постсекулярном мире

Александр Ф. Филиппов. В ожидании чуда: социология репликантов как политическая теология («Бегущий по лезвию 2049»)

Мэтт Хиллс. «Черное зеркало», имплицитная религия и сакрализация «запойных просмотров» научной фантастики

Николай Афанасов. Мессия в депрессии: религия, фантастика и постмодерн в аниме Neon Genesis Evangelion

Александр Писарев. Конфликт бессмертий: биополитика церебрального субъекта и религиозная жизнь в сериале «Видоизмененный углерод»

Максим Подвальный. Религиозные культы в фикциональной вселенной RPG «Ведьмак»

Тарас Вархотов, Павел Костылев. Семейные и религиозные ценности в мире сериала «Сверхъестественное»

Varia

Татьяна Самарина. Феноменология сакрального и художественная литература: фантастический мир Элджернона Блэквуда

Евгений Лютько. Становление «церковной субъективности» в России на примере нормативных текстов о православном духовенстве (XVIII-XIX вв.)

Илья Павлов. Диалектика секуляризации в России: к оценке «Истории русской философии» Василия Зеньковского»

Рецензии

Эдуард Сафронов. Популярная культура как религия (Обзор на: Adam Possamai (ed.) (2012). Handbook of Hyper-Real Religions. Leiden — London: Brill. — 441 р.)

Елена Степанова. Zoe Knox (2018). Jehovah’s Witnesses and the Secular World: From the 1870s to the Present. Palgrave Macmillan. — 305 p

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Государство Религия Церковь в России и за рубежом – 3 - 2019 - Религия и популярная фантастика

Что объединяет такие известные трансмедийные франшизы популярной культуры, как «Звездные войны», «Игра престолов», «Гарри Поттер», «Терминатор», «Матрица», «Звездный путь», «Зловещие мертвецы», «Черное зеркало», «Сумерки», «Ведьмак», «Обитель зла», «Чужой», «Властелин колец» и далее по очень длинному списку? Все они относятся к жанру фантастики в самом широком ее понимании — фэнтези, ужасы, sci‑fi и прочее. Фантастика является одним из самых востребованных жанров популярной культуры. Очевидно, что у современных потребителей есть запрос на то, чтобы постигать и даже вживаться в вымышленные миры, то есть целые вселенные, ставшие в последние несколько десятилетий важнейшими феноменами социальной и культурной жизни во всем мире.

На что не всегда обращают внимание, так это на то, что очень часто эти феномены связаны с религией. С одной стороны, это репрезентация религиозных тем в продуктах популярной культуры жанра фантастики, с другой — часто сами эти продукты становятся объектом религиозного поклонения. Взять хотя бы «Матрицу», «Звездные войны», «Звездный путь» и т. д. Эти франшизы уже давно стали источником новых форм религиозности и породили то, что некоторые авторы называют «имплицитными религиями», «вымышленными религиями», «гиперреальными религиями» и т. д. — матрицизм, джедаизм, треккис и т. д. Иными словами, современная фантастика — самый важный жанр, который в идеале должен быть проанализирован в контексте религии.

Вместе с тем изучение взаимодействия между религией и фантастикой — сравнительно новое направление гуманитарных исследований, к несчастью, не получающее в российской академии надлежащего внимания. Причины этого понятны. На первый взгляд, тема может казаться слишком специфической, касающейся только узкой прослойки ученых внутри соответствующих дисциплин, таких как религиоведение, литературная критика, culture, cinema, fan или game studies. В повседневном дискурсе религию и фантастику часто разводят, а иногда даже противопоставляют. Религия воспринимается как нечто старое и предельно серьезное, а фантастика, напротив, — как нечто современное и развлекательное. Но даже само это противостояние вызывает вопрос о том, как могут выглядеть пересечения между данными областями нашей культуры.