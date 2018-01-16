Мета цієї книги – показати, що колективне сприйняття сут ності церкви її членами змінювалося в історії християнства.

Предметом цієї книги є не стільки церква як така, скільки еволюція її самоусвідомлення – те, що власне і можна назвати мета-еклезіологією.

Під «мета-еклезіологією» ми тут розуміємо аналіз наявних теорій церкви. Ця дисципліна вимірює коливання теорій церкви та описує їх як безперервний потік, який, по суті, є потоком «свідомості» церкви. Мета-еклезіологія відбиває динаміку самоусвідомлення церкви. Вона розкриває рухливість церкви там, де цього можна очікувати найменше. Водночас вона допомагає визначити обсяг незмінного «я» церкви й ту систему координат, у якій найкраще можна описати церкву.

Методою цього дослідження є огляд еволюції еклезіологічних теорій. Ці теорії є відбитком того, як за певної доби члени церкви розуміють, чим є церква, й у такий спосіб фіксують зміни у потоці свідомості церкви Порівнявши їх і проаналізувавши їхню послідовність, можна виявити, як змінювалося самоусвідомлення церкви залежно від історичних обставин.

Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви

Переклад з англ. Олексія Панича.

К.: ДУХ I ЛIТЕРА , 2018. – 328 с.

ISBN 978-966-378-576-9

Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви - Зміст

Список ілюстрацій

Список скорочень

1 Вступ

«Суб’єкт» Церкви

Метафори Церкви

Нікейські ознаки

Концептуалізація церкви

Від христоцентризму до еклезіоцентризму

Спільне теополітичне самоусвідомлення

Боротьба за автономію еклезійного розуму

Церкву утворює ієрархія?

Виправні хвилі звільнення

Переосмислення еклезійного «я» у процесі секуляризації

Народні еклезіології

Культурні війни

Століття еклезіології

Нові еклезіологічні linguae francae

Конструктивний постмодернізм

Експериментальні спроби синтези

2 Апостольські часи: учнівство та братство

Марк

Матвій

Лука

Іоан

Павл

3 Пізня античність і середньовіччя: симфонія та ієрархія

У пошуках критеріїв єдності

Еклезіологія Воплочення

Пісні єдності

Августин

Першість

4 Реформації: емансипація

Передреформації

Мартін Лютер

Жан Кальвін

Ричард Хукер

Католицька Реформація

5 Просвітництво: нове відкриття церковного «я»

Романтична еклезіологія

Вікторіанська еклезіологія

Перший Ватиканський собор

6 Століття еклезіології: дослідження розриву між наявними даними та усталеними поняттями

Виклик історичної критики

Еклезіологія як соціологія

Софіологічна еклезіологія

Христоцентрична еклезіологія

Die Lebensekklesiologie

La ecclésiologie nouvelle

Перебіг і наслідки Другого Ватиканського собору

Неопатристичні еклезіології

Нонконформістські католицькі еклезіології

7 Транстрадиційні еклезіології

Євхаристійна та персоналістська еклезіологія

Екуменічні еклезіології

8 Постмодерність: визнання множинності

Еклезіології визволення

Феміністські еклезіології

Постліберальні еклезіології

9 Висновок: виявлення змінного та незмінного в церковному «я»

10 Після висновку: до синтези нових еклезіологічних мов

Додаток

Бібліографія

Іменний та предметний покажчик

Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви - Постмодерність: визнання множинності

Транстрадиційні еклезіології звертаються до розділеного християнства. Постмодерні еклезіології намагаються звернутися до розшматованого світу. Ознаки постмодерного мислення можна побачити у багатьох еклезіологіях, зокрема й з-поміж тих, про які ми вже згадували. У певному сенсі більшість теорій церкви, висунутих за останні півстоліття, містять деякі елементи постмодернізму. Стенлі Ґренц вважає, що осердям постмодерної еклезіології є ідея взаємин та спільноти. Спільноту в постмодерному контексті розуміють не як сталу структуру, а як плинну реальність, якій притаманна динамічна ідентичність. Саме на ідентичності зосереджуються постмодерні еклезіології. Як показав Аласдер Макінтайр у своїй важливій розвідці з постмодерного богослов’я, ідентичності громади визначаються наративами. Джеймс Макклендон підсумував це спрямування роздумів, визначивши громаду як «спільну участь в розповідному житті покірливого служіння Христу і з Христом».

На думку Джерарда Манніона, який у своєму дослідженні приділив особливу увагу відносинам між еклезіологією та постмодернізмом, постмодерний спосіб мислення передбачає відкритість церкви розмаїттям всередині та зовні неї, епістемічну смиренність і відданість діалогам: «Ми, природно, повинні входити в діалог із ширшими суспільствами та світом загалом, отримуючи уроки та наснагу в тому, як нам просувати церкву далі». Манніон запевняє, що постмодерний спосіб мислення є корисним для церкви, оскільки робить церкву відкритою і здатною до спілкування. Визнання множинності та її примирення з єдністю церкви становить істотну складову постмодерного еклезіологічного мислення.

Розмірковуючи у цьому ключі, Джон Буркґард визначив п’ять позицій, у яких церква сходиться з постмодерним мисленням і здобуває від цього користь. А саме: церква відкидає (1) дуалістичний погляд на світ, (2) будь-які форми «засадничості», (3) «тоталізацію» і роль метанаративів; (4) загрозу антигуманного нігілізму, а також (5) вітає повернення «іншого» та відносності. Різні елементи постмодернізму можна знайти у багатьох еклезіологічних системах. Є також деякі богословські теорії, що їх можна визнати особливо постмодерними. Вони не обов’язково погоджуються одна з одною і можуть навіть протистояти одна одній. Зокрема, на одному полюсі постмодерного спектру перебуває «рідка церква» (liquid church) Піта Варда, а на іншому розташувався Джон Мілбанк, який визначив свою радикальну ортодоксію як «постмодерне критичне августиніанство» (навіть самий цей термін звучить постмодерно). Подальші стислі описи представлять спектр постмодерних еклезіологій, починаючи з лівого крила і рухаючись праворуч.