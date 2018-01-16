Говорун - Архімандрит Кирило - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви
Мета цієї книги – показати, що колективне сприйняття сутності церкви її членами змінювалося в історії християнства.
Предметом цієї книги є не стільки церква як така, скільки еволюція її самоусвідомлення – те, що власне і можна назвати мета-еклезіологією.
Під «мета-еклезіологією» ми тут розуміємо аналіз наявних теорій церкви. Ця дисципліна вимірює коливання теорій церкви та описує їх як безперервний потік, який, по суті, є потоком «свідомості» церкви. Мета-еклезіологія відбиває динаміку самоусвідомлення церкви. Вона розкриває рухливість церкви там, де цього можна очікувати найменше. Водночас вона допомагає визначити обсяг незмінного «я» церкви й ту систему координат, у якій найкраще можна описати церкву.
Методою цього дослідження є огляд еволюції еклезіологічних теорій. Ці теорії є відбитком того, як за певної доби члени церкви розуміють, чим є церква, й у такий спосіб фіксують зміни у потоці свідомості церкви Порівнявши їх і проаналізувавши їхню послідовність, можна виявити, як змінювалося самоусвідомлення церкви залежно від історичних обставин.
Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви
Переклад з англ. Олексія Панича.
К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2018. – 328 с.
ISBN 978-966-378-576-9
ISBN 978-966-378-576-9
Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви - Зміст
- Список ілюстрацій
- Список скорочень
1 Вступ
- «Суб’єкт» Церкви
- Метафори Церкви
- Нікейські ознаки
- Концептуалізація церкви
- Від христоцентризму до еклезіоцентризму
- Спільне теополітичне самоусвідомлення
- Боротьба за автономію еклезійного розуму
- Церкву утворює ієрархія?
- Виправні хвилі звільнення
- Переосмислення еклезійного «я» у процесі секуляризації
- Народні еклезіології
- Культурні війни
- Століття еклезіології
- Нові еклезіологічні linguae francae
- Конструктивний постмодернізм
- Експериментальні спроби синтези
2 Апостольські часи: учнівство та братство
- Марк
- Матвій
- Лука
- Іоан
- Павл
3 Пізня античність і середньовіччя: симфонія та ієрархія
- У пошуках критеріїв єдності
- Еклезіологія Воплочення
- Пісні єдності
- Августин
- Першість
4 Реформації: емансипація
- Передреформації
- Мартін Лютер
- Жан Кальвін
- Ричард Хукер
- Католицька Реформація
5 Просвітництво: нове відкриття церковного «я»
- Романтична еклезіологія
- Вікторіанська еклезіологія
- Перший Ватиканський собор
6 Століття еклезіології: дослідження розриву між наявними даними та усталеними поняттями
- Виклик історичної критики
- Еклезіологія як соціологія
- Софіологічна еклезіологія
- Христоцентрична еклезіологія
- Die Lebensekklesiologie
- La ecclésiologie nouvelle
- Перебіг і наслідки Другого Ватиканського собору
- Неопатристичні еклезіології
- Нонконформістські католицькі еклезіології
7 Транстрадиційні еклезіології
- Євхаристійна та персоналістська еклезіологія
- Екуменічні еклезіології
8 Постмодерність: визнання множинності
- Еклезіології визволення
- Феміністські еклезіології
- Постліберальні еклезіології
9 Висновок: виявлення змінного та незмінного в церковному «я»
10 Після висновку: до синтези нових еклезіологічних мов
- Додаток
- Бібліографія
- Іменний та предметний покажчик
Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви - Постмодерність: визнання множинності
Транстрадиційні еклезіології звертаються до розділеного християнства. Постмодерні еклезіології намагаються звернутися до розшматованого світу. Ознаки постмодерного мислення можна побачити у багатьох еклезіологіях, зокрема й з-поміж тих, про які ми вже згадували. У певному сенсі більшість теорій церкви, висунутих за останні півстоліття, містять деякі елементи постмодернізму. Стенлі Ґренц вважає, що осердям постмодерної еклезіології є ідея взаємин та спільноти. Спільноту в постмодерному контексті розуміють не як сталу структуру, а як плинну реальність, якій притаманна динамічна ідентичність. Саме на ідентичності зосереджуються постмодерні еклезіології. Як показав Аласдер Макінтайр у своїй важливій розвідці з постмодерного богослов’я, ідентичності громади визначаються наративами. Джеймс Макклендон підсумував це спрямування роздумів, визначивши громаду як «спільну участь в розповідному житті покірливого служіння Христу і з Христом».
На думку Джерарда Манніона, який у своєму дослідженні приділив особливу увагу відносинам між еклезіологією та постмодернізмом, постмодерний спосіб мислення передбачає відкритість церкви розмаїттям всередині та зовні неї, епістемічну смиренність і відданість діалогам: «Ми, природно, повинні входити в діалог із ширшими суспільствами та світом загалом, отримуючи уроки та наснагу в тому, як нам просувати церкву далі». Манніон запевняє, що постмодерний спосіб мислення є корисним для церкви, оскільки робить церкву відкритою і здатною до спілкування. Визнання множинності та її примирення з єдністю церкви становить істотну складову постмодерного еклезіологічного мислення.
Розмірковуючи у цьому ключі, Джон Буркґард визначив п’ять позицій, у яких церква сходиться з постмодерним мисленням і здобуває від цього користь. А саме: церква відкидає (1) дуалістичний погляд на світ, (2) будь-які форми «засадничості», (3) «тоталізацію» і роль метанаративів; (4) загрозу антигуманного нігілізму, а також (5) вітає повернення «іншого» та відносності. Різні елементи постмодернізму можна знайти у багатьох еклезіологічних системах. Є також деякі богословські теорії, що їх можна визнати особливо постмодерними. Вони не обов’язково погоджуються одна з одною і можуть навіть протистояти одна одній. Зокрема, на одному полюсі постмодерного спектру перебуває «рідка церква» (liquid church) Піта Варда, а на іншому розташувався Джон Мілбанк, який визначив свою радикальну ортодоксію як «постмодерне критичне августиніанство» (навіть самий цей термін звучить постмодерно). Подальші стислі описи представлять спектр постмодерних еклезіологій, починаючи з лівого крила і рухаючись праворуч.
тут є ще кілька книг Говоруна на сайті.
Читайте на здоров'я...
Величезна подяка за книгу! З нетерпінням чекав на україномовний варіант книги який обіцяло видавництво "Дух і Літера". Дякую усім хто долучився до отримання видавничого макету! Не уявляю як, адже книги ще не має навіть на сайті видавництва?! Сподіваюсь видавництво "Дух і Літера" долучиться до видання і другої у цій серії книги архим. Кирила (Говоруна) "Риштуваня Церкви: на шляху до пост-структуралістської еклезіології".
Вялікі дзякуй за вельмі важную працу па эклезіялогіі!