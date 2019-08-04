Жизнь человека коротка. Надо успеть постичь, понять самое главное. Объект постижения — мир: вселенная (природа), общество, человек; а также первопричина мира, начало всего, что принято называть словом «бог». У каждого человека стихийно или осознанно в течение жизни происходит формирование мировоззрения. Естественно, каждый человек стремится иметь правильное, объективное видение (понимание) мира.

Постигает мир человек разными способами. Прежде всего, эмпирически, т.е. опытным путем, используя пять органов чувств и перерабатывая поступающую информацию с помощью ума. Созерцая мир, а также активно вступая с ним в отношения. Это индивидуальный эмпирический опыт.

Валентин Юрьевич Катасонов - Философия и христианство. Полемические заметки «непрофессионала»

Серия: В поисках истины

Москва: Библиотека РЭО им. С. Ф. Шарапова, 2018 г. — 392 стр.

ISBN 978-5-9908737-0-4

Валентин Юрьевич Катасонов - Философия и христианство. Полемические заметки «непрофессионала» - Содержание

Введение

Философия в жизни человека, особенно в последние времена

Философия в эпоху христианства. Судьба Агасфера и Сизифа

Можно ли считать философию наукой? О «голой королеве»

Философия и богословие

Часть I. Четыре главных различия

Часть II. Платон и Христос

Знание — сила... нечистая

Часть I. Знание как идол

Часть II. Гносис, или Лжеименное знание

Часть III. Интеллектуалы в поисках мистики

Часть IV. Нечистая сила как «источник знания»

Часть V. О «плодах» с древа безбожного знания

О философии, домостроительстве и антихристе

Заметки о русской религиозной философии

Сергий Булгаков: попытка осмысления мира и истории через «Философию хозяйства»

Философствующая интеллигенция и русская катастрофа

Часть I. Философствующая интеллигенция, изменяющая мир

Часть II. Иван Солоневич: портрет «русской» интеллигенции

Часть III. Дополнения к Солоневичу. Интеллигенты как западники и либералы. «Еврейский фактор»

Часть IV. Интеллигенция в истории России

Часть V. Интеллигенция и Церковь

Часть VI. О сеятеля, 1917 годе и будущем России

Ветхозаветные книжники и философствующая интеллигенция

Христианская философия: фантом и реальность?

Валентин Юрьевич Катасонов - Философия и христианство. Полемические заметки «непрофессионала» - Введение

Предлагаемая книга посвящена проблемам взаимоотношений философии и религии. Более конкретно: проблемам взаимоотношений философии и христианства. Философия (по-гречески означает «любовь к мудрости»), как признают историки и сами философы, существует примерно с VII века до Рождества Христова, а христианству скоро исполнится 2000 лет. Проблемы взаимоотношений философии и христианства возникли буквально в момент зарождения христианства, т.е. им насчитывается также две тысячи лет. Все это время философы и представители Церкви обсуждали такие животрепещущие вопросы, как границы между философией и христианством, необходимость изучения и понимания философии христианами и, наоборот, христианства — философами, соотношение истин философского знания и христианской веры, относительную способность философии и христианской веры познавать разные сферы бытия: природу, социум, человека, Бога. В христианской Церкви уже в начальные века стало формироваться систематизированное представление о мире и Боге в виде богословия, которое имело некоторые признаки философского знания. Проблемы взаимоотношений философии и христианства трансформировались в проблемы взаимоотношений философской и богословской наук.

В отдельные моменты истории философам и христианам удавалось достигать «консенсуса» по обсуждаемым вопросам, особенно если философы были христианами, а христиане — просвещенными светским образованием людьми. На основе этого консенсуса выстраивалось сотрудничество философии и христианского богословия. Впрочем, не менее часто такого согласия достигать не удавалось. Богословия и философия не признавали друг друга

. Картина дополнительно усложняется

тем, что единства по вопросам взаимоотношений двух видов В. Ю. Катасонов. Философия и христианство знаний не было как в стане философов, так и в стане христианских богословов.

Но все-таки некая общая позиция Церкви по указанным вопросам на протяжении многих веков просматривается. По целому ряду спорных и сложных вопросов внутри Церкви удавалось достигать единомыслия на Вселенских и прочих соборах. Такое согласие не было формальным, его источником был Дух Святой, о котором в Символе Веры говорится: «Душе истины». Немалую роль в обеспечении такого единомыслия играли святые отцы, канонизированные Церковью. Сам факт канонизации членов Церкви, оставивших свои мнения по вопросам философии и христианства, повышает авторитет таких мнений в глазах христиан. Церковь на протяжении всех двух тысяч лет своего существования боролась с разного рода ересями, в том числе ересями и ошибочными мнениями по вопросам взаимоотношения философии и христианства. Происходил непрерывный отсев «зерен» от «плевел».

Намного более пестрой является картина в стане философов. За период существования философии «любителям мудрости» не удалось сформировать сколь-нибудь внятной позиции по вопросам взаимоотношений двух видов знаний.

Философия по любым вопросам характеризовалась «плюрализмом» мнений, при этом многие из них были диаметрально противоположными. От века к веку количество философских мнений по любому вопросу (не только касательно взаимоотношений философии и христианства) росло, как снежный ком. Приближения к истине, достижения «консенсуса» не происходило и не происходит. Современная философия напоминает грандиозный концерт, на котором одновременно исполняются органные произведения Баха, военные марши Третьего Рейха, оперы Чайковского, джазовые пьесы Дюка Элингтона, песни советской эстрады и барабанные ритмы племени «тумбу-юмбу». Сплошная какофония, причем усиливающаяся с каждым веком и даже с каждым годом. Утонченные любители мудрости ностальгически вспоминают те далекие времена, когда не было нынешней философской какофонии и можно было наслаждаться сольными произведениями Сократа, Платона и Аристотеля.

Если вернуться к теме взаимоотношений философии и христианства, то спектр мнений любителей мудрости здесь простирается от признания подчиненного положения философии по отношению к вере и богословию («философия — служанка богословия») до провозглашения христианства «пережитком прошлого», «опиумом для народа» и «мракобесием». Значительная часть философов занимала (и продолжает занимать) позицию своеобразного синкретизма. Она заключается в том, чтобы добиться «конвергенции», «синтеза», «слияния» философии и богословия в «единое знание».