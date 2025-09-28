Гранин Роман - Аналитическая эсхатология

Монография посвящена разработке методологии исследования эсхатологии как целостного религиозно-философского феномена человеческого сознания и бессознательного. В работе через анализ соотношения структуры религиозно-философских эсхатологических доктрин и инициатических посвящений выводится понятие эсхатологической парадигмы и дается ее структурная дефиниция. Если читать деяния святых апостолов , то уже там есть эсхатологические понятия. Это позволяет получить универсальное определение феномена «эсхатологическое», которое удовлетворяет как узким богословским рамкам, так и пролиферированному полю смыслов, в котором в настоящее время применяется понятие «эсхатология».

Проблема эсхатологии - это совокупность христианской эсхатологии, антропологии, экзистенциализма, метафизики (онтологии и гносеологии), философии истории и культуры. Ее исследование требует комплексного и междисциплинарного подхода. Это подразумевает привлечение работ религиозных философов и богословов, памятников религиозно-эсхатологической мысли, а также источников и исследований из разных дисциплин: трудов по библейской герменевтике и библеистике, произведений философов-экзистенциалистов, работ по философской антропологии, философии истории, истории религий, культурологии. Помимо сформулированного в монографии структурного анализа эсхатологии в исследовании применено несколько методологических стратегий. Учитывая комплексность эсхатологической проблематики, при ее анализе осуществляется системный подход.

Используются методы историко-философского исследования (логико-исторический, компаративистский, философской реконструкции). Для прояснения религиозно-философской специфики эсхатологических идей и представлений применяется метод сравнительного философского и религиоведческого анализа, герменевтический и феноменологический методы, а также методологические принципы аналитической психологии. Методологической основой при анализе инициатических концепций выступает философско-антропологический метод, посредством которого раскрывается духовно-индивидуальное измерение эсхатологии. При этом используется понятийный аппарат экзистенциальной философии. В исследовании онтологических, гносеологических и антропологических аспектов эсхатологии осуществляется метод реконструкции и интерпретации, логико-аналитический метод и структурный анализ. При анализе эсхатологических представлений, принявших форму утопических, мессианских, милленаристских культов и движений, полезным оказалось обращение к методологическим принципам философии культуры и философии истории.

В первой части исследования определяются область значений и границы применимости полисемантического понятия «эсхатология». Показывается, что «эсхатология» как специальный богословский термин возник в первой трети XIX в. в среде немецкого либерально- го протестантизма. Значение термина верифицировалось в рамках школ библейской герменевтики начала XX в. в процессе исторических реконструкций того, каким образом представляли себе первые христиане пришествие Христа. В зависимости от интерпретации новозаветных греческих слов (επιφάνια, παρουσία, άποκάλυψις), могущих означать как Первое, так и Второе Пришествие, формулировались следующие три парадигматических сценария: осуществлен- ной, отложенной и вступившей в свое осуществление эсхатологии. На примере русской библейской герменевтики показывается, как происходила религиозно-философская рефлексия над понятиями «апокалиптика» и «эсхатология», обусловившая дифференциацию их смыслов.

Гранин Роман - Аналитическая эсхатология

Монография

Μ.: Тотенбург, 2025, 160 с.

Гранин Роман - Аналитическая эсхатология - Содержание

Введение

Часть I. СЕМАНТИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОНЯТИЯ «ЭСХАТОЛОГИЯ»: ЭСХАТОЛОГИЯ В БОГОСЛОВИИ И ФИЛОСОФИИ

Глава 1. Возникновение и развитие термина «эсхатология» 1.1. Этимология слова «эсхатология» 1.2. Эсхатологические концепции в библейской герменевтике второй половины XIX - первой половины XX в. 1.3. Богословская дифференциация понятий «эсхатология» и «апокалиптика»

Глава 2. Эсхатология как предмет рационалистической метафизики 2.1. Философские основания эсхатологии 2.2. Эсхатология как проблема рационализации идеального 2.3. Онтогносеологический аспект эсхатологии 2.4. Эсхатология и утопия 2.5. Эсхатология как гетеротопия: Морфология будущего в футурологии XX в.



Часть II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

Глава 3. Представление эсхатологии в парадигматическом виде 3.1. Антропологический аспект эсхатологии 3.2. Эсхатология и инициация: Синхронически-диахроническое измерение 3.3. Эсхатологическая парадигма и ее структура

Глава 4. Методология парадигматического анализа эсхатологически-инициатических концепций 4.1. Структура эсхатологической парадигмы «Египетской книги мертвых» 4.2. Структура эсхатологической парадигмы «Тибетской книги мертвых» 4.3. Эсхатологическая парадигма в сюжете «мытарств»



Заключение

Библиография