Сюзанна Шауп - София - Аспекты Божественного Женского Начала - Прошлое и настоящее

В современном мире полемика вокруг нового образа Бога достигла уровня, который можно сравнить с лавиной. Она представляет собой последнюю стадию так называемого «гендерного вопроса», который в Западной цивилизации остается актуальным уже не менее двухсот лет. Это финальный шаг движения, которое началось как борьба за права женщин, и за три минувшие десятилетия переросло в «онтологическую революцию». В тех странах, где женщины, в определенной степени, достигли юридического равенства с мужчинами, на карту сегодня поставлено много больше. Цивилизация, которая на протяжении веков угнетает не только женщин, но также меньшинства и всех более слабых членов общества, которая способна решать конфликты только с помощью смертоносного оружия, которая эксплуатирует природу и разрушает окружающую среду, неизменно порождает вопрос об истинной причине такого провала человечества.

Этот вопрос задается с тревогой, отчаянием, возмущением, гневом и признанием досадного положения дел. Как мы дошли до такого? Можно ли было этого избежать? Вправе ли принцип превосходства силы над правом доминировать со времен зарождения человечества и до наших дней, даже если законом установлено иначе? Почему основная идея христианства, заповедь о любви, не смогла предотвратить такое катастрофическое развитие событий? Что превратило благословенный научно-технический прогресс в проклятие или, по крайней мере, внесло в него столько негатива? Все философские системы спасения человечества должны признать свое поражение перед лицом того, в какой ситуации оказался мир. Неужели религия потерпела неудачу?

В восточной культуре общепринята концепция сосуществования в божественном женского и мужского начал. Но Запад сделал чрезмерный упор на мужском начале в божественном, и в результате мир стал свидетелем множества глобальных трагедий. Сейчас мы стремимся восстановить равновесие, о чем свидетельствует возрождающийся интерес к мудрости Богини и древним матриархальным религиям. Но как объясняет книга доктора Шауп, Божественное Женское Начало было с нами всегда, скрытое в древних христианских писаниях и принимающее различные формы и имена - как в восточной, так и в западной культуре. Она - София, или Божественная Мудрость.

Сюзанна Шауп - София - Аспекты Божественного Женского Начала - Прошлое и настоящее

«Касталия», 2025. — 252 с.

ISBN 978-5-907969-39-1

Сюзанна Шауп - София - Аспекты Божественного Женского Начала - Прошлое и настоящее - Содержание

Предисловие для американских читателей

Введение

Размышления

Глава 1. Мудрость

Размышления

Глава 2. История Лилит

Размышления

Глава 3. Патриархальная дилемма

Хильдегарда Бингенская (1098- 1179) Размышления.

Якоб Бёме (1575-1624)

Последователи Якоба Бёме Размышления

Русские софиологи Владимир Соловьев (1853-1900) Павел Флоренский (1882-1937) и Сергей Булгаков (1871-1944)



Глава 4. Новая София

Отфрид Эберц (1878-1958)

Размышления

Глава 5. Межрелигиозная София

Пачамама андских народов

Индуистские богини.

Китайский Даосизм

Размышления.

Глава 6. От откровения к откровению

Послесловие

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