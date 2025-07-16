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Шауп - София - Аспекты Божественного Женского Начала

Сюзанна Шауп - София - Аспекты Божественного Женского Начала - Прошлое и настоящее
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy, Religious Studies Atheism
В современном мире полемика вокруг нового образа Бога достигла уровня, который можно сравнить с лавиной. Она представляет собой последнюю стадию так называемого «гендерного вопроса», который в Западной цивилизации остается актуальным уже не менее двухсот лет. Это финальный шаг движения, которое началось как борьба за права женщин, и за три минувшие десятилетия переросло в «онтологическую революцию». В тех странах, где женщины, в определенной степени, достигли юридического равенства с мужчинами, на карту сегодня поставлено много больше. Цивилизация, которая на протяжении веков угнетает не только женщин, но также меньшинства и всех более слабых членов общества, которая способна решать конфликты только с помощью смертоносного оружия, которая эксплуатирует природу и разрушает окружающую среду, неизменно порождает вопрос об истинной причине такого провала человечества.
Этот вопрос задается с тревогой, отчаянием, возмущением, гневом и признанием досадного положения дел. Как мы дошли до такого? Можно ли было этого избежать? Вправе ли принцип превосходства силы над правом доминировать со времен зарождения человечества и до наших дней, даже если законом установлено иначе? Почему основная идея христианства, заповедь о любви, не смогла предотвратить такое катастрофическое развитие событий? Что превратило благословенный научно-технический прогресс в проклятие или, по крайней мере, внесло в него столько негатива? Все философские системы спасения человечества должны признать свое поражение перед лицом того, в какой ситуации оказался мир. Неужели религия потерпела неудачу?
В восточной культуре общепринята концепция сосуществования в божественном женского и мужского начал. Но Запад сделал чрезмерный упор на мужском начале в божественном, и в результате мир стал свидетелем множества глобальных трагедий. Сейчас мы стремимся восстановить равновесие, о чем свидетельствует возрождающийся интерес к мудрости Богини и древним матриархальным религиям. Но как объясняет книга доктора Шауп, Божественное Женское Начало было с нами всегда, скрытое в древних христианских писаниях и принимающее различные формы и имена - как в восточной, так и в западной культуре. Она - София, или Божественная Мудрость.

Сюзанна Шауп - София - Аспекты Божественного Женского Начала - Прошлое и настоящее

«Касталия», 2025. — 252 с.
ISBN 978-5-907969-39-1

Сюзанна Шауп - София - Аспекты Божественного Женского Начала - Прошлое и настоящее - Содержание

  • Предисловие для американских читателей
Введение
  • Размышления
Глава 1. Мудрость
  • Размышления
Глава 2. История Лилит
  • Размышления
Глава 3. Патриархальная дилемма
  • Хильдегарда Бингенская (1098- 1179)
    • Размышления.
  • Якоб Бёме (1575-1624)
  • Последователи Якоба Бёме
    • Размышления
  • Русские софиологи
    • Владимир Соловьев (1853-1900)
    • Павел Флоренский (1882-1937)
    • и Сергей Булгаков (1871-1944)
Глава 4. Новая София
  • Отфрид Эберц (1878-1958)
  • Размышления
Глава 5. Межрелигиозная София
  • Пачамама андских народов
  • Индуистские богини.
  • Китайский Даосизм
  • Размышления.
Глава 6. От откровения к откровению
Послесловие
Об авторе
Views 309
Rating 5.0 / 5
Added 16.07.2025
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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