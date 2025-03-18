Гранин - Эсхатология как феномен русской религиозно-философской метафизики

Эсхатологические представления о конечных судьбах мира и человека были предметом теоретической рефлексии со времен возникновения первых религиозно-философских доктрин. Интерес к эсхатологической проблематике в различных культах, религиях, философских системах и идеологиях проходит через все эпохи, оставаясь «вечной» темой философии, сохраняя свою актуальность до наших дней. Эсхатологические концепции о конце мира и рефлексия над религиозным смыслом жизни и смерти находили свое отражение в таких памятниках мифологической и религиозно-философской литературы как «Эпос о Гильгамеше», Египетская книга мертвых, Упанишады, Индусская книга смерти (раздел Гаруды-пураны), Апокалипсис (и другие книги Ветхого и Нового Завета), Тибетская книга мертвых (Бардо Тхёдол), «Прорицания Вёльвы» из Старшей Эдды, византийско-русские апокрифы (сказания о мытарствах), в метафизических построениях индийских, греческих, европейских и русских философов.

В основу концепций «общей» (мировой или исторической) эсхатологии положены космогонические представления о бытии (онтология) и историософские концепции, в основу «индивидуальной» эсхатологии - экзистенциально-антропологическая рефлексия о конечности человеческого существования. Смерть всегда имела ключевое значение для философского осмысления человеческого бытия. Так, по знаменитому выражению Сократа, «те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью». Смерть выступает для человека как конститутивный момент жизни и мировоззрения. Мировоззрением определялось развитие того или иного типа эсхатологии; детерминировались построение онтологии человеческого бытия, онтологии «объективного» бытия; взгляд на природу времени и характер вечности.

Новое осмысление человеческой смертности (индивидуального аспекта эсхатологии) происходит в начале XX века в рамках философской антропологии и экзистенциализма. Так, по выражению М. Хайдеггера, смерть есть экзистенциальный феномен1, и сама жизнь человека, как конечного существа, есть «собственное бытие к смерти», «бытие-к-концу». Проблема конечности существования, связанная с темой бытия и ничто, у Хайдеггера, Сартра, Камю трактуется атеистически, у Ясперса, Марселя, Бердяева - в свете христианской эсхатологии. Н.А. Бердяев приходит к собственному экзистенциально-метафизическому пониманию эсхатологии. Генезис его «эсхатологической метафизики» не исторический, а гносеологический и онтологический. Таким образом, эсхатология Бердяева становится своего рода методом философского познания границ человеческой экзистенции. В этом же смысле, но в отношении к истории, понимает эсхатологию и Д.С. Мережковский: «...эсхатология, возведенная в ранг метода религиозно-исторического познания, вводит всемирную историю в сферу вечности, а не времени, что позволяет выявить границы ее существования».

Гранин Р. С. - Эсхатология как феномен русской религиозно-философской метафизики

М.: Тотенбург, 2025. — 144 с.

Гранин Р. С. - Эсхатология как феномен русской религиозно-философской метафизики – Содержание

Введение

Часть первая. Эсхатология в русском религиозно-философском самосознании: историко-философская ретроспектива

Глава 1. Эсхатология в христианской религиозно-философской традиции 1.1. К вопросу определения понятия «эсхатология» в христианском религиозно-философском дискурсе 1.2. Эсхатология в философской артикуляции XX века

Глава II. Эсхатологические представления в русской религиозно-философской традиции: от апокалиптики к утопизму 2.1. Византийско-русские апокрифы как источник первых эсхатологических представлений в Древней Руси 2.2. Историко-эсхатологические концепции в контексте религиозного раскола XVII века 2.3. Эсхатология в русском богословии Х1Х-ХХ веков 2.4. Апокалиптика и утопизм в культуре русского религиозно-философского Ренессанса



Часть вторая. Проблема эсхатологии в русской религиозной философии второй половины XIX - первой половины XX века

Глава III. Общая эсхатология как проблема русской религиозной метафизики и философии истории 3.1. Эсхатологическая утопия Н.Ф. Фёдорова: между «вечным становлением» и «вечным возвращением» 3.2. Эсхатология всеединства В.С. Соловьёва 3.3. Хилиазм С.Н. Булгакова: между апокалиптикой и эсхатологией 3.4. Эсхатологическая парадигма в метафизике пространства-времени П.А. Флоренского

Глава IV. Идея индивидуальной эсхатологии в метафизике русского персонализма 4.1. Экзистенциальная эсхатология Н.А. Бердяева 4.2. Учение Н.О. Лосского о перевоплощении: эсхатологический эволюционизм



Заключение

Библиография

Указатель имен. И.И. Ремезова