Греческая Философия

Эпохой эллинизма историки традиционно называют период с конца правления Александра Великого (~ 323) до начала правления Августа (~ 27). В течение этих трех веков происходит много изменений; в частности, осуществляется глубокая реорганизация геополитического пространства. Полисная Греция в значительной мере утрачивает свое доминирующее положение. Как следствие восточных завоеваний Александра возникают крупные царства, в том числе в Египте, вокруг нового города — Александрии.

Римское владычество простирается на весь Средиземноморский бассейн; при этом держава претерпевает множественные внутренние потрясения. Принято считать, что употребление прилагательного «эллинистический» по-прежнему уместно, когда речь идет об истории культуры и цивилизации, — например, в исследованиях по истории искусства или литературы. А как обстоит дела в истории философии? Различные нарушения равновесия, вызванные военными кампаниями Александра и подъемом Рима, не могли не иметь последствий в области идей.

В начале рассматриваемого периода можно заметить своеобразный философский поворот; другой поворот мы обнаружим в конце его; в промежутке между тем и другим сохраняется определенная однородность. Начало эллинистического периода совпадает с некоторыми важными для философии событиями. Так, поражает почти одновременность смерти Александра (~ 323) и Аристотеля (~ 322); философ, македонянин по происхождению, был наставником будущего царя. В свите ученых, сопровождавшей Александра в его дальних экспедициях, присутствует и другой философ, на двадцать лет моложе Аристотеля,

— Пиррон, будущий герой-эпоним скептицизма. То, что Александр на своем пути повстречал этих двух философов, позволяет нарисовать красивую лубочную картинку: Аристотель уносит с собой в могилу последнее из великих классических учений; затем приходит Пиррон, чтобы излить свой скептический яд; после него уже не остается ничего само собой разумеющегося, надо все начинать с нуля; это и делают, каждая на свой лад, новые философские школы эллинистической эпохи.

К концу эпохи эллинизма положение вещей в философии не так ясно, но, возможно, более знаменательно. К середине ~ I в. по всему видно, что эпоха оканчивается и уже заявляет о себе другая. Греческая философия вступила в Рим в ~ 155 г. до н. э.; здесь она постепенно укоренилась и обрела латинское выражение, прежде всего, в трактатах Цицерона (написанных в основном в ~ 45-44 гг.) и в пространной поэме Лукреция, созданной приблизительно в то же время.

Учрежденные ранее философские школы на протяжении эллинистического периода временами отклонялись от своей главной линии или приходили в упадок; теперь они возвращаются к истокам, восстанавливают подлинные традиции. Так, платонизм, пройдя стадию «среднего платонизма» (первые представители которого были современниками Августа), продолжает движение к «неоплатонизму». Аристотелизм после долгого застоя пользуется новым открытием основных трудов Аристотеля, долгое время остававшихся недоступными или преданными забвению.

Греческая Философия – Том II

Редакция — Моники Канто - Спербер — 492 с.

Москва — 2008 г.

ISBN 978-5-87245-121-0

Греческая Философия – Том II – Содержание

Пиррон

Эпикур

Структура II разделы философии Эпикура

Эпикурова каноника

Физика Эпикура

Эпикурейская этика

Стоики

Структура и подразделения стоической системы

Логика и теория познания стоиков

Физика стоиков

Стоическая этика

Скептицизм и его разновидности Академия

Неопирронизм

Библиография

Часть шестая

Традиции Платонизма и Аристотелизма

Платонизм

Древняя Академия

Новая Академия

Средний Платонизм

Неоплатонизм

Экскурс: латинская традиция

Влияние новой академии

Влияние среднего Платонизма

Библиография

Аристотелизм

Непосредственные ученики и сотрудники Аристотеля

Первый расцвет и первый упадок аристотелизма: эллинистическая эпоха Теофраст

Ученики и сотрудники Теофраста

Преемники Теофраста во главе Ликея

Новый расцвет и новый упадок:

Александр Афродисийский и некоторые другие комментаторы

Аристотелизм и неоплатонизм:

Афинская и Александрийская школы

Аристотелизм в византийском мире

Библиография

Часть седьмая Христианство перед лицом Философии

Ортодоксия и диссидентство Ортодоксия Диссидентство

Синкретический фон христианской мысли

Христианство перед лицом философии

Позиция отказа

Позиция примирения

Библиография

Часть Восьмая. Византийский мир и Греческая Философия

Каким образом Византия стала столицей философов

Какой смысл византийцы могли вкладывать в понятие «философия»

Платонизм и Аристотелизм как основные философские течения

Передача текстов и их интерпретаторы

VII-VIII века

IX-X века

XI век

XII век

XIII век

XIV век

XV век

Два значительных автора Пселл Плифон

Библиография

Приложение

Проблемы

Некоторые элементы решения проблем

Знание исторического и культурного контекста

Установление текста

Свидетельства и критический аппарат

Test.: «Testimonia» = Свидетельства

Критический аппарат

Чтение критического аппарата

Современные средства научного исследования

Классическая древность в Интернете

Карты

Хронологическая таблица

Указатель

Греческая Философия – Том II – Древняя Академия

Если верить некоторым свидетельствам, то Академия была основана Платоном в 387 г. до Р. X. после его возвращения из первого путешествия в Великую Грецию (Южная Италия), где он встречался с пифагорейцами, в частности с Архитом, и в Сицилию, где он был допущен ко двору Дионисия Старшего, сиракузского тирана, и познакомился с Дионом. Платон основал свою школу на собственные средства на участке, засаженном деревьями и орошаемом источниками, в парке героя Академа, посреди которого возвышался гимнасий, на Эл евсинской дороге, близ Кефиса, недалеко от Колона. Академия полагала своей целью готовить юношей к активной роли в государственной жизни и давать им философское образование согласно с программой, изложенной в VI и VII книгах Государства.

Вскоре она стала пользоваться большим успехом и составила конкуренцию школе Исократа, где преподавали в основном риторику. Как было организовано преподавание в Академии, в точности неизвестно. По всей видимости, Платон объединил вокруг себя друзей и единомышленников, которым было поручено вести отдельные предметы. Наиболее известны Аристотель, Спевсипп, Ксенократ, Филипп из Опунта, Гермодор из Сиракуз, Геракл ид Понтийский, Евдокс, Гестией из Перинфа и Теэтет. В эту группу следует также включить некоторое число математиков и астрономов, таких как братья Менехм и Дейнострат, Амфином, Аминт, Афиней, Гермотим, Каллипп, усовершенствовавший в астрономии систему сфер, и Февдий из Магнесин, написавший, подобно Евклиду, трактат Начала. Из других лиц, упоминаемых в Письмах, автором которых считают Платона, Академию посещали среди прочих Евфрей (Письмо), Эраст и Кориск (Письмо VI). Академия, видимо, с самого начала была скорее местом обсуждений, нежели учреждением, обеспечивающим авторитарную передачу некой совокупности законсервированных учений.

Следует повторить и подчеркнуть: ни Аристотель, НИ кто-либо другой из преемников Платона во главе Академии не сохранил в своей ортодоксии ядра его философии — учения об умопостигаемых идеях. В то же время, если принять во внимание отношения, поддерживаемые Платоном и Спевсиппом с Дионом, который, после того как он стал слушать Платона и даже посещать Академию, вернулся в Сицилию, чтобы захватить власть, складывается впечатление, что политическая деятельность занимала в Академии важное место наряду с разработкой астрономических теорий и развитием геометрии. С другой стороны, геометрическая методология, судя по всему, применялась в Академии для исследования все более и более высоких начал. Это исследование, нашедшее отражение в Филебе, возможно, составляло основу системы начал, иногда квалифицируемой как «неписаные учения».

Те, кто возражает против такой интерпретации, подчеркивают, что эти учения дают представление не о подлинном Платоне, а о ׳том Платоне, который стал предметом дискуссий внутри Академии. После смерти Платона Академия осталась верна направлениям, заданным ее основателем. Она стремилась главным образом систематизировать, распространить и отстоять философию своего учителя в противоборстве с другими школами, выдвигавшими альтернативные концепции.

Если для софистов и для Платона образование предназначалось к тому, чтобы готовить юношей к будущей гражданской жизни, обучая их владеть своей внешней и внутренней речью посредством приемов диалектики и риторики, то в эллинистическую эпоху философское образование, скорее, готовило к жизни вообще, будь то жизни человека общественного или частного, но это по-прежнему достигалось через овладение речью в широком смысле слова.