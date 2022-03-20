В формировании глубокого и всестороннего мировоззрения, в понимании своего места и роли в жизни общества, в развитии методологической культуры мышления, в поиске ответов о причинах и источниках различных видов противоправных деяний человека студентам юридических вузов реально может помочь изучение философии.

Философия аккумулирует наиболее общие представления об окружающем мире и о самом человеке. Она раскрывает его связь с природой, представляет знания о законах и закономерностях развития природы, общества и человека, о его сознании, познании, о ценностях в жизни людей, о культуре, морали, прекрасном и безобразном, праве, о глобальных проблемах, которые возникли в жизни человечества и путях их разрешения.

Философия позволяет связать частные знания в одну общую систему. При этом философское знание обеспечивает согласованность всех других областей знания. Философия вырабатывает общую для всех отраслей знания знаковую систему, тем самым обеспечивая определенное взаимодействие науки, искусства, религии, права и других проявлений человеческого опыта, сфер социальной деятельности в многообразном историческом процессе.

Николай Васильевич Михалкин - Философия для юристов : учебник и практикум для вузов

(Высшее образование)

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 471 с.

ISBN 978-5-534-01517-1

Николай Васильевич Михалкин - Философия для юристов : учебник и практикум для вузов - Содержание

Предисловие

Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Глава 1. Философия как мировоззрение и наука

1.1. Объект, предмет философии и ее структура

1.2. Основные категории и методы философии

1.3. Место и роль философии в жизни человека, общества, деятельности юриста

Практикум

Раздел 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ И ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Глава 2. Генезис философии

2.1. Становление философии и ее первые системы

2.2. Философия античного мира

2.3. Философия Средневековья

2.4. Европейская философия Возрождения и Нового времени

2.5. Философия эпохи Просвещения

2.6. Немецкая классическая философия

2.7. Своеобразие европейской философской мысли XIX-XX веков

2.8. Содержание и основные этапы развития русской философии

Практикум

Раздел 3. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ (ОНТОЛОГИЯ)

Глава 3. Философское учение о бытии

3.1. Монистические и плюралистические концепции бытия

3.2. Материальное и идеальное: основные формы их существования

Вопросы для самоконтроля

Глава 4. Картина мира и мировоззрение

4.1. Виды мировоззрений и картин мира

4.2. Законы и закономерности в неживой и живой природе

Практикум

Раздел 4. ВОПРОСЫ АНТРОПОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Глава 5. Природа и сущность человека

5.1. Концепции происхождения и развития человека

5.2. Биологическое и социальное в человеке

5.3. Взаимосвязь человека и природы, человека и культуры

Вопросы для самоконтроля

Глава 6. Философия об обществе и государстве

6.1. Сущность общества и его структура

6.2. Гражданское общество и государство

6.3. Формационные и цивилизационные концепции общественного развития

Вопросы для самоконтроля

Глава 7. Смысл и сущность человеческого бытия

7 .1. Смысл человеческого бытия

7.2. Основные формы общественного сознания и их содержание

7.3. Насилие и ненасилие в диалектике свободы и ответственности

Практикум

Раздел 5. ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ (ГНОСЕОЛОГИЯ)

Глава 8. Природа сознания и познания

8.1. Происхождение и сущность сознания. Отражение и сознание

8.2. Знание и познание. Рациональное и иррациональное в познании

8.3. Структура научного познания. Критерии истины в философии

Вопросы для самоконтроля

Глава 9. Философия о мышлении

9.1. Логика как наука о правильном мышлении

9.2. Взаимообусловленность знаний и веры

9.3. Понимание, интерпретация и объяснение

Вопросы для самоконтроля

Глава 10. Основы философии науки

10.1. Содержание и функции философии науки

10.2. Сущность научных революций

10.3. Типы научной рациональности

Практикум

Раздел 6. ФИЛОСОФИЯ ЦЕННОСТЕЙ (АКСИОЛОГИЯ)

Глава 11. Ценности в жизни человека и общества

11.1. Сущность ценностей и их классификация

11.2. Ценности современного российского общества

Вопросы для самоконтроля

Глава 12. Идея общественного прогресса

12.1. Развитие и общественный прогресс

12.2. Ценностные критерии общественного прогресса

Практикум

Раздел 7. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Глава 13. Проблемы морали и нравственности в современном обществе

13.1. Природа и сущность морали и нравственности

13.2. Этика современного юриста

Вопросы для самоконтроля

Глава 14. Эстетика в жизни человека и общества

14.1. Прекрасное и возвышенное в жизни человека

14.2. Эстетический идеал и его роль в деятельности юристов

Вопросы для самоконтроля

Глава 15. Философия права

15.1. Философия о природе и сущности права

15.2. Современные концепции права

Вопросы для самоконтроля

Глава 16. Глобальные проблемы современности и будущее человечества

16.1. Сущность глобальных проблем и их классификация

16.2. Россия в процессе глобализации

Практикум

Заключение

Глоссарий

Литература