Лакс - Крисп - Метафизика - Современное введение

Философы расходятся в о мнениях относительно природы метафизики. Аристотель и средневековые мыслители предлагают нам два разных подхода к этой дисциплине. Иногда они характеризуют ее как попытку выявить «первые причины» — в частности, Бога или Недвижимый движитель; иногда ж е — как очень общую науку о бытии как таковом. Однако они считали, что оба описания относятся к одной и той ж е дисциплине. Рационалисты XVII и XVIII веков, напротив, раздвинули границы метафизики. Они полагали, что ей следует заниматься не просто проблемой существования и природы Бога, н о также проблемами различия между сознанием и телом, бессмертия души и свободы воли.

Эмпирики и Кант критиковали представления о метафизике как Аристотеля, так и рационалистов, утверждая, что те стремились выйти за пределы человеческого знания. Н о даже Кант полагал, что существование метафизического знания может быть оправданным. Его задача — обозначить наиболее общие структуры, задействованные в наших размышлениях о мире. Эта кантианская концепция метафизики продолжает пользоваться популярностью у современных философов, настаивающих, что цель метафизики — охарактеризовать нашу концептуальную схему или концептуальную модель. Как правило, эти философы согласны с Кантом в том, что структура мира самого п о себе нам недоступна и те, кто занимается метафизикой, должны довольствоваться описанием структуры нашего мышления о мире.

Обоснование этой кантианской концепции метафизики, однако, не особенно впечатляет; ведь если проблематичным является описание мира как он есть, то те ж е проблемы должны возникнуть и при попытке охарактеризовать наше мышление о мире. Н о если м ы согласимся, что аристотелевская или рационалистическая метафизика не была обречена изначально, придется признать, что исходя из этих двух концепций можно написать тематически весьма различающиеся сочинения п о метафизике. В данной книге м ы будем отталкиваться от аристотелевского представления о метафизике как о дисциплине, исследующей бытие как таковое. Такое описание позволяет выявить наиболее общие виды или категории, под которые подпадают вещи, и проследить отношения, существующие между этими категориями.

Лакс, Μ. Дж., Крисп, Т. Μ. – Метафизика - Современное введение

Пер. с англ. Μ. В. Семиколенных ; под науч. ред. С. Μ. Левина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Μ.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024. — 472 с. — (Переводные учебники ВШЭ). — 600 экз.

ISBN 978-5-7598-2712-2 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-2881-5 (e-book).

Лакс, Μ. Дж., Крисп, Т. Μ. – Метафизика – Содержание

Предисловие научного редактора перевода

Предисловие к российскому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие к четвертому изданию

Введение

Предварительный обзор

Природа метафизики: некоторые соображения исторического характера

Метафизика как категориальная теория

Рекомендуемая литература

1. Проблема универсалий I: Метафизический реализм

Предварительный обзор

Реализм и номинализм

Онтология метафизического реализма

Реализм и предикация

Реализм и абстрактная референция

Налагаемые на реализм ограничения: экземплификация

Дальнейшие ограничения: определенные и неопределенные предикаты

Возможны ли неэкземплифицированные атрибуты?

Рекомендуемая литература

2. Проблема универсалий II: Номинализм

Предварительный обзор

Предпосылки номинализма

Строгий номинализм

Металингвистический номинализм

Теория тропов

Фикционализм

Рекомендуемая литература

3. Конкретные партикулярии I: Субстраты, пучки и субстанции

Предварительный обзор

Теория субстрата и теория пучков

Довод против теории пучков: субъектно-предикатный дискурс

Еще один аргумент против теории пучков: тождество неразличимых

Довод в пользу теории субстрата

Проблематичность теории субстрата

Аристотелевские субстанции

Рекомендуемая литература

4. Пропозиции и их соседи

Предварительный обзор

Традиционная теория пропозиций

Номиналистский подход к пропозициям

Факты, положения дел и события

Рекомендуемая литература

5. Необходимое и возможное

Предварительный обзор

Проблемы модальности

Возможные миры

Номинализм возможных миров

Метафизика номинализма возможных миров: Дэвид Льюис

Актуализм и возможные миры: Алвин Плантинга

Рекомендуемая литература

6. Причинно-следственные отношения

Предварительный обзор

Теория причинности Юма

Возражения против теории Юма

Неоюмовские подходы

Рекомендуемая литература

7. Природа времени

Предварительный обзор

Аргумент Мак-Таггарта

В-теория

А-теория

Новая В-теория

Рекомендуемая литература

8. Конкретные партикулярии II: Неизменность объектов во времени

Предварительный обзор

Две теории постоянства: эндурантизм и пердурантизм

Сохранение во времени и природа времени

Онтология пердурантизма

Довод в пользу пердурантизма: изменение свойств объекта

Второй довод в пользу пердурантизма: изменение объекта по частям

Рекомендуемая литература

9. Конкретные партикулярии III: Части и целое

Предварительный обзор

Проблема многих

Мереологический нигилизм

Мереологический модератизм

Мереологический универсализм

Метафизика конституции

Партизм

Относительное тождество

Простой универсализм

Рекомендуемая литература

10. Метафизическая не определенность

Предварительный обзор

Что такое метафизическая неопределенность?

Эпистемическая неопределенность

Возможны ли примеры метафизической неопределенности?

Композиция и метафизическая неопределенность

Будущие контингенты и метафизическая неопределенность

Квантовая физика и метафизическая неопределенность

Лингвистическая и метафизическая неопределенность

Этическая неопределенность и метафизическая неопределенность

Аргумент Эванса против нечеткого тождества

Рекомендуемая литература

11. Проблема анти-Реализма

Предварительный обзор

Две точки зрения на природу реальности

Анти-Реализм Даммита

Непостижимость референции

Анти-Реализм Патнэма

Реализм или анти-Реализм?

Рекомендуемая литература

Библиография