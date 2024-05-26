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Лакс - Крисп - Метафизика - Современное введение

Лакс, Μ. Дж., Крисп, Т. Μ. – Метафизика - Современное введение
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy, Educational
Series Переводные учебники ВШЭ (1 book)

Философы расходятся в о мнениях относительно природы метафизики. Аристотель и средневековые мыслители предлагают нам два разных подхода к этой дисциплине. Иногда они характеризуют ее как попытку выявить «первые причины» — в частности, Бога или Недвижимый движитель; иногда ж е — как очень общую науку о бытии как таковом. Однако они считали, что оба описания относятся к одной и той ж е дисциплине. Рационалисты XVII и XVIII веков, напротив, раздвинули границы метафизики. Они полагали, что ей следует заниматься не просто проблемой существования и природы Бога, н о также проблемами различия между сознанием и телом, бессмертия души и свободы воли.

Эмпирики и Кант критиковали представления о метафизике как Аристотеля, так и рационалистов, утверждая, что те стремились выйти за пределы человеческого знания. Н о даже Кант полагал, что существование метафизического знания может быть оправданным. Его задача — обозначить наиболее общие структуры, задействованные в наших размышлениях о мире. Эта кантианская концепция метафизики продолжает пользоваться популярностью у современных философов, настаивающих, что цель метафизики — охарактеризовать нашу концептуальную схему или концептуальную модель. Как правило, эти философы согласны с Кантом в том, что структура мира самого п о себе нам недоступна и те, кто занимается метафизикой, должны довольствоваться описанием структуры нашего мышления о мире.

Обоснование этой кантианской концепции метафизики, однако, не особенно впечатляет; ведь если проблематичным является описание мира как он есть, то те ж е проблемы должны возникнуть и при попытке охарактеризовать наше мышление о мире. Н о если м ы согласимся, что аристотелевская или рационалистическая метафизика не была обречена изначально, придется признать, что исходя из этих двух концепций можно написать тематически весьма различающиеся сочинения п о метафизике. В данной книге м ы будем отталкиваться от аристотелевского представления о метафизике как о дисциплине, исследующей бытие как таковое. Такое описание позволяет выявить наиболее общие виды или категории, под которые подпадают вещи, и проследить отношения, существующие между этими категориями.

Лакс, Μ. Дж., Крисп, Т. Μ. – Метафизика - Современное введение

Пер. с англ. Μ. В. Семиколенных ; под науч. ред. С. Μ. Левина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Μ.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024. — 472 с. — (Переводные учебники ВШЭ). — 600 экз.

ISBN 978-5-7598-2712-2 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-2881-5 (e-book).

Лакс, Μ. Дж., Крисп, Т. Μ. – Метафизика – Содержание

Предисловие научного редактора перевода

Предисловие к российскому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие к четвертому изданию

Введение

  • Предварительный обзор

  • Природа метафизики: некоторые соображения исторического характера

  • Метафизика как категориальная теория

  • Рекомендуемая литература

1. Проблема универсалий I: Метафизический реализм

  • Предварительный обзор

  • Реализм и номинализм

  • Онтология метафизического реализма

  • Реализм и предикация

  • Реализм и абстрактная референция

  • Налагаемые на реализм ограничения: экземплификация

  • Дальнейшие ограничения: определенные и неопределенные предикаты

  • Возможны ли неэкземплифицированные атрибуты?

  • Рекомендуемая литература

2. Проблема универсалий II: Номинализм

  • Предварительный обзор

  • Предпосылки номинализма

  • Строгий номинализм

  • Металингвистический номинализм

  • Теория тропов

  • Фикционализм

  • Рекомендуемая литература

3. Конкретные партикулярии I: Субстраты, пучки и субстанции

  • Предварительный обзор

  • Теория субстрата и теория пучков

  • Довод против теории пучков: субъектно-предикатный дискурс

  • Еще один аргумент против теории пучков: тождество неразличимых

  • Довод в пользу теории субстрата

  • Проблематичность теории субстрата

  • Аристотелевские субстанции

  • Рекомендуемая литература

4. Пропозиции и их соседи

  • Предварительный обзор

  • Традиционная теория пропозиций

  • Номиналистский подход к пропозициям

  • Факты, положения дел и события

  • Рекомендуемая литература

5. Необходимое и возможное

  • Предварительный обзор

  • Проблемы модальности

  • Возможные миры

  • Номинализм возможных миров

  • Метафизика номинализма возможных миров: Дэвид Льюис

  • Актуализм и возможные миры: Алвин Плантинга

  • Рекомендуемая литература

6. Причинно-следственные отношения

  • Предварительный обзор

  • Теория причинности Юма

  • Возражения против теории Юма

  • Неоюмовские подходы

  • Рекомендуемая литература

7. Природа времени

  • Предварительный обзор

  • Аргумент Мак-Таггарта

  • В-теория

  • А-теория

  • Новая В-теория

  • Рекомендуемая литература

8. Конкретные партикулярии II: Неизменность объектов во времени

  • Предварительный обзор

  • Две теории постоянства: эндурантизм и пердурантизм

  • Сохранение во времени и природа времени

  • Онтология пердурантизма

  • Довод в пользу пердурантизма: изменение свойств объекта

  • Второй довод в пользу пердурантизма: изменение объекта по частям

  • Рекомендуемая литература

9. Конкретные партикулярии III: Части и целое

  • Предварительный обзор

  • Проблема многих

  • Мереологический нигилизм

  • Мереологический модератизм

  • Мереологический универсализм

  • Метафизика конституции

  • Партизм

  • Относительное тождество

  • Простой универсализм

  • Рекомендуемая литература

10. Метафизическая не определенность

  • Предварительный обзор

  • Что такое метафизическая неопределенность?

  • Эпистемическая неопределенность

  • Возможны ли примеры метафизической неопределенности?

  • Композиция и метафизическая неопределенность

  • Будущие контингенты и метафизическая неопределенность

  • Квантовая физика и метафизическая неопределенность

  • Лингвистическая и метафизическая неопределенность

  • Этическая неопределенность и метафизическая неопределенность

  • Аргумент Эванса против нечеткого тождества

  • Рекомендуемая литература

11. Проблема анти-Реализма

  • Предварительный обзор

  • Две точки зрения на природу реальности

  • Анти-Реализм Даммита

  • Непостижимость референции

  • Анти-Реализм Патнэма

  • Реализм или анти-Реализм?

  • Рекомендуемая литература

Библиография

Views 590
Rating 4.8 / 5
Added 26.05.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (6)

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