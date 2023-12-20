Как и сто лет назад, Россия на переломе. Как и сто лет назад, отечественная историософская публицистика и социальная мысль подобны обнаженному пульсирующему нерву, ибо полны боли и тревоги за настоящее и будущее России. Нельзя не отметить, что эти боль и тревога опять, как и тогда, помножены на смутное (а иногда и явное) «алармистское» ожидание грядущего исторического взрыва, грядущей геополитической катастрофы, равной которой еще не было в мировой истории. Глобальный дефицит идей и масштабно мыслящих людей, несущих в себе мощный конструктивный энергетический заряд, стали едва ли не основной проблемой России 2010-х. Нарастают чувства безвыходности и исторического пессимизма, которые, в свою очередь, порождают смертельно опасную для общества социальную апатию и безответственность, эскалацию непрофессионализма на всех уровнях, прогрессирующий «болотный застой».

События конца 2012-2016 гг., известные как «диссергейт», безжалостно обнажили всю ту пропасть, в которой находится отечественная наука и образование, показали едва ли не всю глубину кризиса отечественной интеллектуальной (да и всей духовной) культуры, продемонстрировали всю абсурдность той кадровой политики «отрицательного отбора», которая проводилась в России минимум два последних десятилетия. В стране с каждым днем все тяжелее и больнее становится дышать тому по-настоящему «креативному классу», чьи интересы и цели отнюдь не сводятся к примитивным или донельзя вульгаризированным (витальным) потребностям или «идеалам» общества потребления, где основной упор сделан на обслуживание «нефтяной трубы», а о поисках «вселенского» или даже «земного» смысла и понимания жизни, творчества, созидания и т. д. не может быть и речи. Россию стремительно (и совершенно отчетливо для людей, стремящихся к тому самому «пониманию») накрывает средневековая пелена мракобесия на всех уровнях и кафкианский абсурд.

Михайлов Кирилл, Грачёв Михаил - Философия. Том 1. Метафилософия. Онтология. Гносеология. Философия и методология науки

М.: Академический проект, 2018. 659 с.

Университетский учебник

ISBN 978-5-8291-2194-5

Михайлов Кирилл, Грачёв Михаил - Философия. Том 1. Метафилософия. Онтология. Гносеология. Философия и методология науки - Оглавление

От авторов

Предисловие, или Апология философии

План учебно-методического комплекса «Философия»

Глава 1. Предмет, значение и функции философии

Краткое содержание темы

Ключевые термины

1.1. Предмет и метод философии

1.2. Структура философского знания

1.3. Направления философии: основные классификации

1.4. Основные функции философии

1.5. Дилемма «сциентизм — антисциентизм» в метафилософии

1.6. Основные этапы развития философской мысли

Основные этапы развития философской мысли Контрольные вопросы

Тесты по теме «Философия, ее предмет и функции»

Глава 2. Онтология как раздел философии

Краткое содержание темы

Ключевые термины

Раздел 1. Проблема бытия в контексте краткой истории онтологии 2.1. Бытие и сущее, единичное и общее: древнегреческая философия у истоков онтологии 2.2. Формирование субъект-объектной парадигмы онтологии (от Средневековья к Новому времени) 2.3. Расцвет и распад субъект-объектной парадигмы (немецкая классика и новейшая философия)

Раздел 2. Теоретические проблемы онтологии 2.4. Принцип детерминизма: необходимость или случайность? 2.5. Пространство и время: философские модели 2.6. Принцип самоорганизации бытия

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Онтология»

Глава 3. Гносеология как раздел философии

Краткое содержание темы

Ключевые термины

3.1. Основной гносеологический вопрос: общая характеристика

Раздел 1. Краткая история гносеологии 3.2. Знание, мнение и вера: у истоков гносеологии (Античность и Средневековье) 3.3. Происхождение знания: чувственность или рассудок? (Бэкон, Декарт и Локк) 3.4. Новоевропейский агностицизм: возможные пути обоснования и критики (Кант против Юма) 3.5. Иррационализм в гносеологии Нового и Новейшего времени 3.6. Феномен интуиции

Раздел 2. Теоретические проблемы гносеологии 3.7. Творчество как проблема философии 3.8. Материализм, прагматизм и феноменология о сущности сознания 3.9. Проблема истины в гносеологии 3.10. Язык и мышление: гипотеза лингвистической относительности

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Гносеология»

Глава 4. Философия и методология науки

Краткое содержание темы

Ключевые термины

4.1. Становление философии науки как отрасли знания

4.2. Критерии научности знания и его место в системе человеческих знаний

4.3. Структура научной деятельности, методы и уровни научного исследования

4.5. Понятие рациональности и ее типы

4.6. Рост и развитие научного знания (от позитивизма к анархизму)

4.7. Естественные и социальные (гуманитарные) науки: диалектика объяснения и понимания

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Философия и методология науки»

Список печатных версий источников, цитируемых в тексте

Михайлов Кирилл, Грачёв Михаил - Философия. Том 1. Метафилософия. Онтология. Гносеология. Философия и методология науки - От авторов

В данном двухтомном учебно-методическом комплексе (далее — УМК) фактически впервые в отечественной практике представлен «синтетический» образ философии: 1) как фундаментальной теоретической дисциплины, изучающей общие законы и принципы организации и функционирования бытия, познания, социума, ценностей и т. д. как таковых, т. е. как совокупности глобальных программ для осмысления и решения предельных мировоззренческих вопросов и проблем; 2) как общей методологии «понимания жизни», «искусства жить», т. е. как совокупности приемов и объяснительных схем для адекватного и полноценного постижения реальности (во всем ее богатстве) и ориентации в мире; 3) как фантастической по красоте игры ума — гимна величию человека как Существа Разумного, т. е. как всеобъемлющего «искусства мыслить»; 4) как общей стратегии жизни, личностного совершенствования, как «учения о том, каким надо быть, чтобы быть человеком», как превознесение всепобеждающей силы человеческого духа; 5) как наиболее актуального и востребованного в реалиях XXI века, в контексте насущных социальных задач рода знания, — авторы постоянно подчеркивают «несущую роль» философии в культуре, которую она выполняет, a priori будучи ее самосознанием; 6) как мощного и действенного оружия против крайностей потребительского мировоззрения, как идеологии «агрессивного интеллектуализма» — поскольку философия является культурой мышления в ее высшем выражении. В представленном УМ К (авторы которого — выпускники философского факультета МГУ, кандидаты наук по специальностям, соответственно, «логика» и «история философии», методисты с многолетним опытом преподавания и популяризации философии и философских дисциплин) наносится сокрушительный удар по господствующему в России вот уже более 90 лет образу философии как «антинаучной болтологии», «бессодержательного словоблудия», «занятия карьеристов, неудачников и приспособленцев» и т. д.

Философия и ее история представлены как грандиозный, в высшей степени логически организованный и систематически упорядоченный комплекс идей, имеющих самое непосредственное отношение (более того, служащих основным ключом) к решению базовых вопросов и проблем бытия конкретного человека в конкретном социуме. Таким образом, авторы решают и важнейшую в современных условиях задачу формирования и оттачивания системного, нестандартного, творческого мышления. Ключевую роль здесь играют технологии «выноса мозга» (т. е. различные практики «озадачивания» и разрыва традиционных шаблонов и стандартов), наилучшим образом формирующие «искусство удивления», без которого невозможна развитая, образованная, гармоничная личность и с которого, как учил еще Аристотель, и начинается сама философия. Авторы рисуют перед читателями захватывающую «драму идей в познании мироздания», масштабные картины столкновения принципиальных образов жизни и мышления, бесконечных дуэлей мировоззренческих концепций; обнажают самый нерв лучших образцов человеческой мысли и культуры. Особое внимание в учебнике уделяется вопросам нравственности (особенно в условиях современного мира) и роли философии, философской рефлексии, философского знания в ее формировании и укреплении, в борьбе за самые светлые гуманистические идеалы человечества. Один за другим следуют здесь парадоксы, проклЯ- тые (или проклятые?) вопросы, одна за другой — экзистенциальные дилеммы. (Так, авторы с легкостью переносят читателей, скажем, от Сократа к Шопенгауэру, а от китайских даосов — к капитану Жеглову.) Одна иллюзия разбивается за другой, но читатель с необходимостью должен почувствовать — это-то и есть поиск самого Себя, поиск Истины, поиск нравственной Правды. Ключевыми понятиями для авторов здесь являются «социальная ответственность», «справедливость», «порядочность», «гражданственность», «человеческое достоинство».