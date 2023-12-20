Религия является одной из наиболее распространенных форм общественного сознания. Как правило, религией называют веру в существование сверхъестественных сил и существ, воплощенных в образах богов, духов и т. п.

В истории философии и теологии было предпринято несколько попыток проследить этимологию самого термина «религия». Так, выдающийся римский оратор, философ и политический деятель Марк Туллий Цицерон в своем знаменитом трактате «О природе богов» утверждал, что это слово происходит от латинского глагола relegere — «перечитывать». По его мнению, благочестивые люди любили читать и перечитывать книги о богах и сакральном вообще, а также постоянно размышляли о том, что относилось к почитанию богов в их сознании, таким образом, тоже как бы «перебирая», «перечитывая» подобные мысли. Отсюда Цицерон и берет, по Цицерону, свое начало религия. Кстати, обратим внимание, что и в русском языке можно подобным образом сопоставить два значения глагола «почитать» (какую-то книгу и какую-то святыню, божество).

В начале V в. один из известнейших деятелей патристики, богослов и философ Аврелий Августин в своей грандиозной работе «О граде Божием» произвел слово «религия» от глагола reeligere («переизбирать», «восстанавливать утраченные связи»). Первые люди совершили грехопадение и отпали от Бога. Но в процессе земной истории происходит процесс возвращения человека к Богу, люди «заново избирают» Бога как высший ориентир для своих ценностей, своей жизни и деятельности, тем самым восстанавливая изначальное единство. Но это возможно только через религию. Интересно, что в собственной доктрине Августина «переизбирать» оказывается весьма близко «предызбирать». Мы помним, что, согласно провиденциалистской модели Августина, Бог некоторых людей изначально предопределил (т. е. предызбрал) к спасению. Эти-то люди, благодаря данной им божественной благодати проявляют высшую степень почитания Бога и веры в Него, поэтому их и называют религиозными.

Кирилл Авенирович Михайлов, Михаил Вячеславович Грачёв - Философия. Том 2. Этика. Эстетика. Философия религии. Социальная философия. Практикум

Университетский учебник

Москва: Академический проект, 2018 г. — 942 с.

ISBN 978-5-8291-2267-6

Кирилл Авенирович Михайлов, Михаил Вячеславович Грачёв - Философия. Том 2. Этика. Эстетика. Философия религии. Социальная философия. Практикум – Содержание

Глава 1. Этика как раздел философии

Краткое содержание темы

Раздел 1. Общая характеристика этического знания

1.1. Специфика этического знания и этической диалектики

1.1.1. Предмет и нормативная природа этики

1.1.2. Смысл жизни в ряду этических категорий. Этическая диалектика цели и средств

1.2. Типологии этических моделей

1.2.1. По отношению к наслаждению как возможной цели всех стремлений, возможному высшему благу

1.2.2. По трактовке соотношения добродетели и счастья в вопросе о сущности высшего блага

1.2.3. По вопросу происхождения нравственного идеала, соотношения идеала с реальностью

1.2.4. По отношению к возможности трансформации содержания идеала

1.2.5. По оценке соотношения чувственности и разума в детерминации поведения

1.2.6. По соотношению интересов «я» и «ты», личного и общественного

1.2.7. По отношению к активной деятельности в мире

Раздел 2. Основные концепции добродетельной личности в истории этики

1.3. Добродетель и счастье: чувственный комфорт или упоение разумом? (Античность)

1.3.1. Сократ против софистов

1.3.2. Этика Аристотеля

1.3.3. Стоики против эпикурейцев

1.4. Долг или склонность: рационализм против эмпиризма (Новое время)

1.4.1. Этика Спинозы vs этика Юма

1.4.2. Этика Канта: нравственный долг как торжество свободы воли

1.5. Диалектика милосердия и насилия: ницшеанская революция в этике и русская философия

1.5.1. Основные положения этической модели Ницше: возможна ли внеморальная мораль?

1.5.2. Насилие, принуждение и ненасилие: от спора Толстого и Ильина к «парадоксу Жеглова»

1.6. Антиформалистическая этика сопереживания: от даосизма к Бердяеву

1.6.1. Человеколюбие как антиморализаторство: даосский этический идеал vs кантианство

1.6.2. Экзистенциально-волюнтаристический вызов кантианству: альтруистический квиетизм Шопенгауэра и «рыцарство веры» Кьеркегора

1.6.3. Концепции смысла жизни в русской философии: С. Франк и Е. Трубецкой

1.6.4. Н. Бердяев об этике христианского и исторического коммунизма

1.6.5. Виктор Франки: человек в поисках смысла

Раздел 3. Теоретические проблемы этики

1.7. Диалектика этических категорий: мораль, право и справедливость

1.7.1. Мораль и нравственность

1.7.2. Мораль и право

1.7.3. Справедливость как проблема этической рефлексии

1.7.3.1. Справедливость и общественная жизнь: введение

1.7.3.2. Справедливость в трактовке софистов и Сократа-Платона

1.7.3.3. Концепция справедливости у Аристотеля

1.7.3.4. Понимание справедливости в европейской философии: от Средних веков до британского эмпиризма и французского Просвещения

1.7.3.5. Немецкая философия о справедливости: И. Кант, Г. Гегель и Ф. Ницше

1.7.3.6. Осмысление справедливости в XX веке: Джон Ролз

1.8. Этические коллизии: «дилемма заключенного»

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Этика»

Глава 2. Эстетика как раздел философии

Краткое содержание темы

2.1. Эстетика и ее предмет. Эстетическое отношение

2.2. Онтологические основания эстетических отношений

2.2.1. Объективистский подход

2.2.1.1. Нерелигиозные идеалистические подходы: Платон и Гегель

2.2.1.2. Религиозный подход: Вл. Соловьёв

2.2.1.3. Материалистический подход: Чернышевский

2.2.2. Субъективистский и диалектический подходы

2.3. Эстетическое, практическое и утилитарное. Эстетика Канта

2.4. Эстетические категории

2.4.1. Прекрасное и безобразное

2.4.2. Возвышенное и низменное

2.4.3. Трагическое, ужасное и драматическое

2.4.4. Комическое

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Эстетика и философия искусства»

Глава 3. Религиозные ценности и свобода совести

Краткое содержание темы

3.1. Основные концепции сущности и происхождения религии

3.2. Основные функции религии

3.3. Классификация религий. Религиозные воззрения и онтологическая классификация философских направлений

3.4. Религиозные ценности: от язычества к монотеизму

3.5. Свобода совести в исторической перспективе развития цивилизации

3.5.1. Отношение к проблеме свободы совести в Античности, Средневековье и эпохе Возрождения

3.5.2. Утверждение принципа свободы совести в Новое время

3.5.3. Свобода совести в России: от Петра Великого до Владимира Путина

3.6. Наука и религия в XXI веке: диалог или конфронтация?

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Философия религии и свободомыслия»

Глава 4. Социальная философия: социум, общество, культура

Краткое содержание темы

Раздел 1. Общая характеристика социальной философии, ее проблематики и категориального аппарата

4.1. Место социальной философии среди обществоведческих дисциплин

4.2. Социум как реальность особого рода

4.3. Общество как система особого типа

Раздел 2. Философия культуры как раздел социальной философии

4.4. Этапы исторического становления культурологии как науки и ее место в гуманитарном знании

4.5. Проблема определения феномена культуры

4.6. Культура как многоплановое социальное явление

4.6.1. Виды и формы культуры (структура культуры)

4.6.2. Уровни культуры (культура в социальной системе)

4.6.3. Функции культуры

4.7. Проблема культурогенеза

4.8. Взаимосвязь культуры с природой и обществом

4.8.1. Культура и природа

4.8.2. Культура и общество

4.8.3. Культура и цивилизация

4.8.4. Концепция «двух культур» Чарльза Сноу

4.9. Мыслители XX в. об основных проблемах современного общества

4.9.1. Ортега-и-Гассет: «восстание масс»

4.9.2. Критика общества потребления мыслителями Франкфуртской школы

4.9.3. Эрих Фромм: «бегство от свободы», фашизм и трагедия современного общества

4.9.4. Г. Шнёдельбах: гумбольдтианская модель университетского образования как социально-идеологический фундамент фашизма

4.9.5. Дж. Оруэлл: двоемыслие как фундамент неофашизма

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Философия общества и культуры»

Глава 5. Социальная философия: государство и гражданское общество

Краткое содержание темы

5.1. Понятие государства: первые штрихи

5.2. Основные теории происхождения государства

5.2.1. Теологическая теория

5.2.2. Патриархальная теория

5.2.3. Теория общественного договора

5.2.4. Социально-экономическая (классовая) теория

5.2.5. Теория насилия

5.2.6. Органическая теория

5.2.7. Психологическая теория

5.3. Место, роль и назначение государства в социальной жизни: основные доктрины

5.3.1. Этатизм

5.3.1.1. Древний мир: социальная утопия Платона («идеальное государство») и китайские легисты

5.3.1.2. Этатизм в социально-политической мысли Европы Нового и Новейшего времени (Гоббс, Гегель, Шпенглер)

5.3.1.3. Социалистические и демократические варианты этатизма

5.3.2. Либерализм

5.3.3. Анархизм

5.4. Гражданское общество

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Философия государства»

Глава 6. Социальная философия: историософия (философия истории)

Краткое содержание темы

6.1. История, философия и историософия

6.2. Направленность исторического развития

6.2.1. Циклическая модель истории

6.2.2. Линейная модель истории

6.2.2.1. Регрессистские трактовки линейности истории

6.2.2.2. Прогрессистские модели истории Проблема периодизации истории

6.3. Движущие силы и факторы истории

6.3.1. Объективно-идеалистические модели (Августин, Боссюэ, Гегель)

6.3.2. Субъективно-идеалистические (волюнтаристские) модели (Карлейль, народники) и их теоретическая критика (Толстой, Плеханов)

6.3.3. Материалистическая модель

6.3.3.1. Географический детерминизм: от Жана Бодена до евразийцев. Русский национальный характер и его антиномичность

6.3.3.2. Экономический детерминизм: исторический материализм и дискуссии вокруг него

6.4. Проблема смысла и конца истории

6.4.1. Объективистские концепции смысла истории

6.4.2. Карл Поппер: «нищета историцизма»

6.4.3. Проблема конца истории

6.5. Проблема единства и постижения всемирной истории: цивилизационный подход против формационного

6.6. Социально-философская футурология и философия глобальных проблем

6.6.1. Футурология и глобалистика: общие особенности становления и развития (Восток vs Запад)

6.6.2. Ноосферная теория, гипотеза Геи и социальная экология

6.6.3. Глобальные проблемы человечества

6.6.3.1. Общая характеристика глобальных проблем

6.6.3.2. Классификация глобальных проблем: различные варианты

6.6.4. «Римский клуб» и концепции постиндустриального общества

Контрольные вопросы

Тесты по теме «Философия истории, глобалистика и футурология»

Приложение 1. Обзорные тесты

Тест 1. «Терминология»

Тест 2. «Кто сказал?»

Тест 3. «Течения и их тезисы»

Приложение 2. Занимательные, творческие и развивающие задания

Раздел 1. Разнообразные задачи

Раздел 2. Головоломки типа «Эрудит-футбол»

I. Задачи базового уровня сложности

II. Задачи среднего уровня сложности

III. Задачи повышенной сложности

IV. Задачи высшего уровня сложности

Раздел 3. Индуктивные логико-философские задачи

Раздел 4. Нестандартные задания по библейской мифологии

Ответы к заданиям из Приложения 2

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Избранная библиография учебной, справочной и научно- популярной литературы по философии 9

Избранные интернет-ресурсы по философии

Кирилл Авенирович Михайлов, Михаил Вячеславович Грачёв - Философия. Том 2. Этика. Эстетика. Философия религии. Социальная философия. Практикум - Глава 1. Этика как раздел философии

Предмет этики. Этимология термина «этика». Термины «моральный», «этический» и «нравственный». Моральное измерение человеческого бытия как сущностное определение человека. Критика биологизаторских теорий природы нравственности. Необходимые условия возможности моральной оценки. Нормативный характер этики. Диалектика сущего и должного. Кантовское деление разума на теоретический и практический. Неокантианская теория сущности ценностей. Постулат свободы воли и его роль для построения этики как дисциплины. Императивный характер существования этических принципов и законов. Гипотетические и категорический императивы. Понятие моральной санкции. Основные этические категории. Основной вопрос этики — вопрос о смысле и цели жизни. Категория смысла жизни. Проблема абсурда и борьбы с ним в этике (теория А. Камю). Этика и проблема экзистенциального выбора. Диалектика цели и средств. Высшее благо и относительные блага. Концепция трех оснований нравственности Вл. Соловьёва, ее основные следствия. Связь основного вопроса этики и основного вопроса антропологии («Что такое человек?»). Парадокс моральной оценки: соотношение знания и действия в горизонте нравственности.

Основные принципы типологии и классификации этических моделей. Их взаимосвязь и взаимодополнительность. Нравственные дилеммы, лежащие в основании этих классификаций.

Гедонизм и аскетизм, их сравнительный анализ. Киники и киренаики. Три формы античного гедонизма (аморалистический, пессимистический, оптимистический). Имманентные противоречия крайнего гедонизма. Соотношение понятий «гедонизм» и «эвдемонизм». Буддийский этический идеал как аскетизм.

Антиномия практического разума Канта и дилемма «эвдемонизм — ригоризм». Парадоксы «ригористической» интерпретации счастья. Проблема обоснования морали. Натурализм и трансцендентализм. Разновидности натуралистических (утилитаризм, конвенционализм, биологизм) моделей. Абсолютизм и релятивизм в этике, основные линии аргументации представителей этих концепций. Диалектика историзма и антирелятивизма в марксистской концепции морали. Понятие отчуждения и предыстории человечества. Моральная истина как процесс.

Рационалистические, сенсуалистические и иррационалистические модели нравственности. Эгоистические и альтруистические модели. Индивидуализм vs коллективизм. Этическая диалектика «я», «ты», «мы». Теория разумного эгоизма. Диалектика «брать» и «отдавать», «иметь» или «быть». Слабые стороны индивидуалистической этики. Опасность крайностей вульгарного коллективизма. Активизм и пассивизм как этические программы. Квиетизм.

Проблема объединения всех классификаций и выделения двух основных идеальных типов этики — героической и утилитаристской.

Этика софистов: релятивизм под маской культурного плюрализма. Софисты как родоначальники договорной теории обоснования морали. Понятия «по природе» и «по установлению». Моральный нигилизм.

Этический антропологизм и объективизм Сократа и его антисофистический пафос. Этический рационализм Сократа, его основания в архетипах древнегреческой культуры. Тезис «Добродетель — это знание» и его смысл. Парадокс «сознательного зла» в этике Сократа. Проблема эквивалентности предикатов «мудрый» и «добрый» в антропологии Сократа. Специфичность интерпретации Сократом понятия знания, критика ее Аристотелем, проблема поиска возможных путей консенсуса между ними. Этический смысл гносеологической максимы Сократа «Познай самого себя». Жизнь и смерть Сократа как практическое воплощение его морального учения.

Этика Аристотеля как практическая дисциплина. Его теория добродетелей (классификация, принцип золотой середины, критика рационализма Сократа). Эвдемонизм этики Аристотеля и его особенности. Философствование как высшее счастье.

Стоики и эпикурейцы: эллинистический вариант дилеммы «эвдемонизм — ригоризм». Стоики как продолжатели линии киников, эпикурейцы — киренаиков. Атараксия как общий этический идеал эпохи эллинизма. Особенности гедонизма эпикурейцев. Теория страхов и их преодоления.