История философии - Учебник и практикум для вузов

Интерес к историко-философским проблемам обостряется в периоды трансформации философского познания мира, человека и общества, острых кризисов философского и научного сознания. Современный этап истории философии, несомненно, относится к таким периодам, когда отказываются от традиционных методов и способов философствования из-за их мировоззренческой и культурной неэффективности. В этой духовной ситуации не случаен интерес по крайней мере на уровне субъективного и экзистенциального самосознания и личностного знания к ненаучным знаниям, религиозной философии и духовной культуре Востока. Разработка и построение современных академических курсов истории философии требует учета результатов историко-философских исследований и их интерпретаций. Так, европейская философия до XVIII в. формировалась как паттерн культурного творчества, так же как наука. В эпоху Нового времени философия и наука развивались как бы вне сферы культурного творческого процесса. Философия рассматривалась как общая методология познания, что вело к уменьшению внимания к философским учениям и идеям как самосознанию культуры и своеобразной конфигурации теоретического мировоззрения, включающего антропологический и субъективный смысл.

Критика традиционной метафизики, начатая Ницше и Хайдеггером, продолженная Адорно и Хоркхаймером, подхваченная постмодернистами — это знаковые вехи перемен в философии на пороге XX и XXI вв. В итоге постмодернистская методология, ставшая популярной в 1980-х гг., привела к утверждению плюрализма философских культур и методов, принципиальному различию их и несоизмеримости. Однако, как и в других сферах гуманитарного познания, подобные утверждения означают не что иное, как возврат к частным проблемам, утерю интереса к общефилософской проблематике, снижение культуры философского мышления. Не отрицая значимости обсуждения проблем культурной идентичности, соизмеримости философских культур и тому подобных, в процессе подготовки специалистов философского профиля стоит обратить внимание на овладение накопленной в течение тысячелетий культурой философского мышления. В настоящее время существуют культурно-социологические (А. Шмидт, Ю. Хабермас), антропологические, ницшеанские, фрейдистские, герменевтические, феноменологические прочтения истории философии. Бохеньский предлагает умеренно-религиозную, Б. Рассел и К. Поппер — аналитико-позитивистскую, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, М. Хайдеггер, X. Ортега-и-Гассет, А. Койре — экзистенциалистскую версии истории мысли.

История философии не только обеспечивает преемственность эпох и поколений, но и представляет некую совокупность рациональных систем анализа и предполагаемого разрешения наиболее злободневных проблем человечества. Она предлагает определенный взгляд на развитие философии во всем многообразии ее форм, этно-национальных и локальных особенностей и в непосредственной связи с историческим процессом. Систематическое освещение историко-философского процесса может реализоваться по крайней мере в таких жанрах, как доксография (мир мнений), рациональная и историческая реконструкция, история ментальности и духа, компаративистское (сравнительное) и аналитико-герменевтическое рассмотрение и т.п. Мы также должны учитывать многообразие и противоречивость в понимании самой философии.

История философии - Учебник и практикум для вузов

Под редакцией А. С. Колесникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 392с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-9916-5745-7

История философии - Учебник и практикум для вузов – Содержание

Содержание

Авторский коллектив

Предисловие

Глава 1. История философии как процесс развития философского знания

Практикум

Литература

Глава 2. Античная философия

2.1. Периодизация истории и хронологические рамки античной философии

2.2. Происхождение и основные черты античной философии

2.3. Важнейшие школы и представители античной философии

2.4. Позднеантичная философия

Практикум

Литература

Глава 3. Средневековая мысль: основные проблемы

3.1. Своеобразие и основные принципы средневекового философствования

3.2. Вера и разум, богословие и философия в средневековой мысли

3.3. Доказательства существования Бога в средневековом богословии

3.4. Дискуссия об универсалиях в университетской схоластике

3.5. Совесть и проблемы морали в средневековой этике

Практикум

Литература

Глава 4. Арабо-мусульманская философия

4.1. Природа и генезис исламской философии

4.2. Фальсафа и хикма

4.3. Философия восточного перипатетизма

4.4. Суфизм — философия в рамках мистицизма

4.5. Классическая арабо-мусульманская философия в зеркале западноевропейской схоластики

Практикум

Литература

Глава 5. Философия Востока

5.1. Древнекитайская философия

5.2. Древнеиндийская философия

Практикум

Литература

Глава 6. Философия Возрождения

6.1. Характеристики Возрождения как духовного явления

6.2. Философия бесконечности Николая Кузанского

6.3. Флорентийские платоники. Платоновская академия во Флоренции как новый тип философского сообщества

6.4. Гражданский гуманизм и политическая философия Возрождения. Этика гражданского гуманизма

6.5. Своебразие ренессансного натурализма: естествознание, натурфилософия и «натуральная магия»

6.6. Реформация как коренное обновление религиозного бытия человека

Практикум

Литература

Глава 7. Философия Нового времени

Практикум

Литература

Глава 8. Философия французского Просвещения

Практикум

Литература

Глава 9. Немецкая классическая философия

Практикум

Литература

Глава 10. Марксизм, неомарксизм

Практикум

Литература

Глава 11. Позитивизм, неопозитвизм, постпозитивизм

11.1. Первый этап. Позитивизм

11.2. Второй этап позитивизма

11.3. Третий этап. Неопозитивизм

11.4. Постпозитивизм

Практикум

Литература

Глава 12. Философия прагматизма

Практикум

Литература

Глава 13. Неокантианство

13.1. Общая характеристика неокантианства

13.2. Ранние представители неокантианства

13.3. Логически-аналитическое неокантианство Марбургской школы

13.4. Аксиология Баденской школы

13.5. Критический реализм (неокритицизм)

Практикум

Литература

Глава 14. Постклассическая философия XIX века

14.1. А. Шопенгауэр

14.2. С. Кьеркегор

14.3. Ф. Ницше

14.4. X. Ортега-и-Гассет

Практикум

Литература

Глава 15. Аналитическая философия

Практикум

Литература

Глава 16. Феноменология

Практикум

Литература

Глава 17. Психоанализ и его критика

17.1. Истоки психоанализа и его развитие как движения

17.2. Переосмысление идей Фрейда в работах его последователей

17.3. Критика психоанализа в основных философских школах

17.4. Философские проблемы психоанализа

Практикум

Литература

Глава 18. Экзистенциализм

18.1. Общая характеристика экзистенциализма

18.2. Предшественники экзистенциализма

18.3. Немецкий экзистенциализм

18.4. Французский экзистенциализм

Практикум

Литература

Глава 19. Герменевтика

19.1. Истоки философской герменевтики

19.2. Романтическая герменевтика Фридриха Шлейермахера

19.3. Историческая герменевтика Вильгельма Дильтея

19.4. Систематизация законов герменевтики Эмилио Бетти

19.5. Классическая и философская герменевтика

19.6. Герменевтика фактичности Мартина Хайдеггера

19.7. Философская герменевтика Ганса-Георга Гадамера

19.8. Герменевтический проект Поля Рикёра

Практикум

Литература

Глава 20. Структурализм и постструктурализм

20.1. Структурализм

20.2. Постструктурализм

Практикум

Литература

Глава 21. Постмодернизм

Практикум

Литература

Глава 22. Русская философия

22.1. Русское Средневековье

22.2. Русское Просвещение

22.3. Русское народничество

Практикум

Литература

Глава 23. Современная неевропейская философия

23.1. Современная индийская философия

23.2. Китайская философская мысль в XX столетии

23.3. Латиноамериканская философия

23.4. Африканская философия

23.5. Тенденции в современной арабо-мусульманской философии

Практикум

Литература