Платона, Августина, Канта мы помещаем в одну группу: эти творческие мыслители совершенно уникальным образом воздействовали на философию, порождая в ней новое. Могучие действующие силы платонизма, августинизма, кантианства непредсказуемы в своем влиянии, необозримо велики до сегодняшнего дня и на будущее. Тот, кто читает произведения Платона, Августина, Канта, на опыте узнает продуктивность самого мышления, получает только философствование. Благодаря им в понимающем их человеке философствования, а не только кажимость свободы мнимо независимого рассудка.

У них нет ничего законченного, но мышление непрестанно движется дальше, и во всякое время все готово и закончено в возможности живого присутствия существенного.

Их влияние в процессе понимания сопоставимо по историческому объему только с влиянием великих систематиков: Аристотеля, Фомы, Гегеля, но радикально отличается от него по характеру. Влияние систематиков - это влияние школы, учения и возможности заучить, влияние созидателей - это собственное мышление каждого из следующих за ними.

Карл Ясперс - Великие философы. Кн. II. Творческие основоположники философствования: Платон, Августин. Кан т

Москва: Канон-Плюс РООИ «Реабилитация», 2019. - 512 с.

ISBN 978-5-88373-571-3

Карл Ясперс - Великие философы. Кн. II. Творческие основоположники философствования: Платон, Августин. Кант – Содержание

Введение

ПЛАТОН

I. Жизнь, сочинения, предпосылки для понимания Платона

Жизнь Платона. - Сочинения Платона

Предпосылки понимания Платона

II. Платоновская философия

Платоновское мышление Вопрос возможности сообщения Идея, диалектика, эрос Особые области платоновского мышления

III. Характеристика и критика

О Платоне в целом Границы Платона Значение Платона для нас

IV. История влияния

Примечания

АВГУСТИН

I. Жизнь и сочинения

II. От философии к познанию веры

III. Способ мышления Августина

Просветление экзистенции и интерпретация Библии Разум и истина веры Бог и Христос Философские мысли при прояснении веры в откровение

IV. Характеристика и критика

V. Историческое место, история влияния и значение в современности

Примечания

КАНТ

I. Жизнь и сочинения

II. Путь Канта к критической философии

III. Структуры кантовского просветления познавания

IV. Структуры разума во всех его формах

Введение

a) Идеи

b) Нравственная деятельность

c) Созерцание прекрасного

d) Философское просветление сверхчувственного у Канта

V. Кантовский разум

VI. Политика и история

VII. Критика Канта

VIII. Историческое место Канта, его влияние в последующем и значение для нашего времени

Примечания

Карл Ясперс - Великие философы. Кн. II. Творческие основоположники философствования: Платон, Августин. Кант – I. Жизнь, сочинения, предпосылки для понимания Платона

Жизнь Платона (428-347)

Платон происходил из высшей афинской знати. Родословная его по материнской линии восходит к брату Солона, по отцовской, как гласит легенда, - к царю Кодру. Он был связан очень прочными узами родства с Афинами - с этим полисом, породившим законодательство Солона, победившим персов, спасшим свободу, создавшим трагедию и выстроившим Акрополь. Его происхождение дало ему суверенность, легкость и непредвзятость духа, в которой скрывается строгая дисциплина бесконечно насыщенной трудами жизни.

В 20 лет Платон примкнул к Сократу - знатный юноша пришел к мещанину. Никаких подробностей об их общении (408-399) до самой казни Сократа мы не знаем.

Примерно в 389-388 годах, когда Платону было 40 лет, он совершил путешествие в Великую Грецию, т.е. в Южную Италию и на Сицилию. В Италии он познакомился с пифагорейцами, в Сиракузах - с тираном Дионисием, подружился с его зятем Дионом, в то время - двадцатилетним юношей, который с энтузиазмом следовал ему и его философии. После возвращения из этого путешествия (примерно в 388 году) Платон основал Академию. В 368 году, когда Платону было шестьдесят лет, в кругу Академии появился Аристотель, - в то время ему был 20 лет (и принадлежал к этому кругу в течение двух десятилетий, до смерти Платона (347)).

В 367 году умер Дионисий I. Его сын Дионисий II и Дион позвали Платона в Сиракузы. Тиран собирался создать вместе с философом новое государство - для Платона это был грандиозный шанс осуществить свои политические идеи. Контакт с Дионисием потерпел крах уже при первом путешествии 366-365 годов Платон дал увлечь себя еще раз, пять лет спустя (361/360), и все снова окончилось нехорошо. Эти две попытки Платон предпринял в возрасте 62 и 67 лет. Впоследствии Дион с наемным войском явился в Сиракузы, изгнал тирана, и теперь уже сам пожелал учредить философское государство Платона. В 354 году Дион был убит. Платону было 74 года. Самая увлекательная дружба связала его некогда с Сократом, который был на 40 лет старше его, а теперь с Дионом, моложе его на 20 лет. Потеряв последнего, он прожил еще семь лет.

Платон родился в то время, когда умер Перикл, ребенком и юношей пережил катастрофу Афин, смену партий и политических устройств, бурное, несущее с собою бедствия движение политических условий. Его жизнь пришлась на время поворота от мира полисов к миру больших государств, от эллинства к эллинизму. Он с открытыми глазами пережил гибель старого, но он еще не знал и не предчувствовал иного, нового мира. В этой ситуации юношу, в особенности в силу традиций его семьи, со всей силой страсти влекло к участию в политической жизни. И все же он постиг безнадежность положения. После смерти Сократа он принял радикальное решение - удалиться из общества и жить для философии, будучи однако готовым принять деятельное участие, если его призовут к действию в некой новой ситуации. Обо всем этом мы знаем от него самого, ибо после убийства Диона он написал письмо его друзьям («Седьмое письмо»), единственный и трогательный документ, дающий нам живое представление о жизни Платона. Он как бы дает отчет. Он рассказывает, как в юности политическая сфера несла ему одно разочарование за другим. В Афинах после катастрофы была поначалу столь чуждая и враждебная праву олигархия знати (404), что прежняя демократия казалась на ее фоне золотом; Платон отказался служить ей. Восстановленная затем демократия (403) открывала, как ему казалось, новые возможности. Но эта демократия устроила суд над Сократом. «В конце концов относительно всех существующих теперь государств я решил, что они управляются плохо, ведь состояние их законодательства почти что неизлечимо и ему может помочь разве только какое-то удивительное стечение обстоятельств». «И таким образом я видел, что меня вновь вытесняют и принуждают заботиться о подлинной философии, в похвалу которой я мог сказать, что она - источник познания всего того, что должно считаться поистине справедливым в общественной жизни, равно как и для отдельного человека. Человечество, заявил я, не будет избавлено от страданий до тех пор, пока или истинные философы не будут господствовать в государстве, или обладатели правительственной власти в государстве не решат, по промыслу Божьему, всерьез заняться подлинной философией».