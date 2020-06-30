Искусствознание имеет среди множества пережитков эмпиризма и формализма три положения, особенно мешающие ему стать на путь науки. Это, во-первых, оторванность теории искусства от его конкретной истории, во-вторых, разобщенность отдельных искусств, независимость их историй и теорий друг от друга и, в-третьих, понимание истории не как целостной системы, каждое звено которой находится в закономерной, функциональной связи с общим, а как прямолинейного движения, отрезки которого находятся в последовательной причинно-следственной связи друг с другом.

Теория искусства, поэтика, является нормативным внеисторическим перечислением жанров и приемов, лишенных идеологического содержания. История искусства представляет собой более или менее подробно аннотированные универсальные прейскуранты мировых имен всех стран и народов, утомительный хронологический перечень авторов и произведений с той или иной эстетической оценкой. Теория и история искусства стоят как две независимые науки: теория дана вне истории — формалистически, и история дана вне теории — эмпирически.

Эмпирическая же история не знала никакой закономерности развития искусства и рассматривала отдельные искусства разрозненно как несоизмеримые профессионально-технические явления, между которыми нет общих сторон, непосредственно данных чувственному опыту. Идеалистическая история, рассматривая развитие искусства как самодвижение духа, не знала никакой реальной материальной почвы, но устанавливала единство искусств как проявление различных сторон деятельности духа и стадии искусства — как стадии развития духа.

Но и здесь и там мы не имеем реальной истории искусства как идеологической деятельности, обусловленной общественным производством материальной жизни и вытекающей из него классовой борьбой. Это отсутствие систематической работы, соответствующей уровню нашего искусствознания, отсутствие, тяжело испытываемое широкими кругами работников искусства, заставило автора выпустить эту книгу как введение в синтетическую историю искусств.

Она ставит себе, в основном, две задачи:

1) дать историю стилей как историю способов художественного мышления, как историю общественных форм сознания и познания

2) дать историческую теорию искусств как теорию развития речевых средств единого человеческого мышления.

Иеремия Иоффе - Избранное - Синтетическая история искусств - введение в иcторию художественного мышления

ООО «РАО Говорящая Книга», 2010

ISBN 978-5-98712-037-8

Иеремия Иоффе - Избранное: Синтетическая история искусств - введение в иcторию художественного мышления - Содержание

Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления

От редакции

Предисловие. — И. Иоффе

Синтетическая история искусств

Первобытный коммунизм

Магический реализм и эмблематизм

Живопись

Литература и музыка

Разложение первобытного коммунизма и победа феодализма

Атрибутивизм

Литература

Живопись

Музыка

Спиритуализм

Литература. — Данте

Живопись. — Джотто

Музыка. — Бах

Разложение феодализма и победа капитализма

Объективизм и индивидуализм

Классицизм. Метафизический идеализм

Живопись. — Рафаэль. Леонардо да Винчи

Академизм в России

Музыка. — Моцарт

Литература. — Пушкин. Тургенев

Рококо

Живопись

Литература

Музыка

Барокко и романтизм. Диалектический идеализм

Живопись. — Микеланджело. Тициан. Рубенс

Литература. —Лермонтов. Лев Толстой. Шекспир

Музыка. — Бетховен. Шуберт. Берлиоз

Эмпирический реализм. Механистический материализм

Живопись. — Малые голландцы. Гальс. — Федотов. Перов

Литература. — Глеб Успенский. Некрасов. Островский

Музыка. — Даргомыжский

Психологизм

Литература. — Достоевский

Живопись. — Рембрандт. Репин. Суриков

Музыка. — Мусоргский

Империализм и пролетарские революции

Функционализм. Синтетизм

Символизм (мистический идеализм)

Литература. — Блок. Андрей Белый

Живопись. — Врубель

Музыка. — Скрябин

Натурализм (позитивизм)

Литература. — Золя. Уитмен

Живопись. — Курбе. Менье

Музыка. — Вагнер

Импрессионизм

Живопись. — Моне. Серов

Литература. — Бальмонт. Чехов

Музыка. — Дебюсси

Конструктивизм (технологический функционализм)

Живопись. — Сезанн. Пикассо. Малевич

Литература. — Хлебников

Музыка. — Стравинский

Экспрессионизм и сюрреализм (психический функционализм)

Литература. — Леонид Андреев. Пастернак

Живопись. — Ван Гог. Мейднер. Филонов

Музыка. — Шенберг

Социалистический реализм (диалектический материализм)

Литература. — Горький. Гладков. Панферов. Шолохов. Маяковский. Сельвинский

Живопись

Музыка

Синтез искусств

Кино

Радиолитература и музыка. Радиокино

Сыченкова Л. А. О книгах И. И. Иоффе

Культура и стиль. Система и принципы социологии искусств

Синтетическая история искусств

Синтетическое изучение искусства и звуковое кино

Мистерия и опера (Немецкое искусство XVI-XVIII вв.)

Иеремия Иоффе - Избранное: Синтетическая история искусств - введение в иcторию художественного мышления - От редакции

Поэтика стиля оказывается, таким образом, исторической и синтетической поэтикой. Изучение различных искусств изолированно, независимо друг от друга, как замкнутых областей, ненаучно и своим схематизмом и механистической классификацией по физическому материалу противоречит действительности: искусства не существуют в отдельности, сами в себе, но проникают, перекрывают друг друга и все вместе выполняют одни идеологические задания класса; это участки фронта, взаимно поддерживающие друг друга. Подлинный историзм, требующий изучения всякого явления как момента движения в изменчивой общественной системе, в которой оно действует, не допускает такого механистического рассечения классовой идеологии и формалистического изучения ее различных явлений по внешним материальным или технологическим признакам.

Поэтика стиля для художника — основа его мастерства; для читателя, зрителя, слушателя — та элементарная грамотность, которая необходима для чтения и анализа произведения искусства и которой, как это обнаружилось на дискуссиях о художественном методе в литературе, живописи и музыке, нам так не хватает. Поэтика стиля — существенный качественный показатель произведения и необходимый критерий социалистического планирования искусства.

Отсюда и особый характер данной книги. Она не представляет собою замкнутого книжного пособия, обращающегося к пассивной мысли и загружающего память. Она дает принципы, указывает метод анализа конкретных произведений, которые вследствие огромного их количества ни в какую книгу не уложимы, ни одной памяти недоступны и, главное, в значительной части не нужны.

Эта книга стремится связать умение смотреть, слушать, понимать различные способы выражения, различные языковые образования искусства с мышлением, с мировоззрением. Нельзя не впасть в узкий эмпиризм без теории стиля — без знания художественных методов нельзя ни читать, ни анализировать произведения, а главное — нельзя принять активное участие в борьбе стилей на фронте искусства. Количество иллюстраций ограничено необходимым минимумом; автор стремился включить в книгу основные мировые имена, исторически ставшие вершинами стилей и существенными явлениями мировой художественной культуры.

Так же, как отдельные искусства внутри стиля представляют собой его частичные функции, а не механические, параллельные ряды, так и имена представляют собой не аналогии, сходства, параллели, а выявляют различные моменты и стороны развития стиля, взаимно дополняют характеристику стиля. Поэтому там, где одного имени оказалось совершенно недостаточно, привлечено несколько имен, совместно раскрывающих движение стиля в различных исторических условиях. Автор сознательно ограничил себя историей основных способов художественного мышления в ее вершинных явлениях и не дал хронологической истории искусства типа «Французское искусство эпохи разложения феодализма». Это потребовало бы много томов. И все же огромный материал с трудом укладывался в ограниченный объем книги, и автору не удалось избегнуть неравномерности в развитии отдельных частей работы.

Материал европейской истории искусства расположен по общественно-экономическим формациям — но не замкнутым в самих себе, а в борьбе их и переходах одной формации в другую. И также, как общественно-экономические формации вырастают одна из другой, опрокидывая друг друга, так и стили и жанры образуют непрерывное движение и переходы, где сама противоположность образует единство.

Много внимания уделено сравнительному анализу, при котором нагляднее выступает принципиальное различие стилей в трактовке образа, темы, сюжета, в связывании отдельных элементов между собой.

Рядом с эмпирическими историями искусств многие страницы этой книги покажутся сложными и трудными, но перед лицом проблем истории и теории мышления, решение которых должно до основания перестроить старое здание искусствознания, автор может рассматривать свою работу только как подготовку к изучению предмета.

Несомненно, в этой работе имеются упрощения и упущения и методологические, и фактические, но это неизбежно при современном состоянии искусствознания. Само это состояние требует общего пособия, подготовительного руководства, которое позволило бы молодым силам, усвоившим элементарную искусствоведческую грамотность, приступить к научной разработке теоретических проблем и практических задач, поставленных перед искусством социалистической реконструкцией.