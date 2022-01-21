Клод Леви-Стросс совсем в другой области - в исследовании мифологии индейцев Америки - применяет и развивает разработанную Ж. Дюмезилем методологию, хотя и выбирает для своего анализа другую точку отчета. Его статья “The Structural Study of Myth”, опубликованная в 1955 г. в “Journal of American Folklore”, часто рассматривается как рождение этой новой научной области. Рассматривая известный всем миф об Эдипе, он приходит к выводу, что каждый миф можно прочитать двумя способами: при горизонтальном прочтении он выглядит как совершенно простая, но не имеющая никакого смысла сказка; при вертикальном прочтении - т.е. замечая, что некоторые семантические черты повествования, хоть и выраженные различными фигурами, постоянно повторяются и организуются в особые смысловые структуры, - миф становится непонятным, сложно расшифровываемым, но осмысленным текстом. Тем самым изначальная цель мифологии как науки - выработать метод прочтения мифологических текстов, с помощью которого мифология раскроется как совокупность историй, которые человечество рассказывает самому себе, таким непрямым путем высказывая свои основные заботы, решая все встающие перед ним философские проблемы.

Не опровергая Ж. Дюмезиля, Леви-Стросс таким образом расширяет поднятую им проблематику: там, где Дюмезиль видел только отражение общественной идеологии, Леви-Стросс видит выражение общекультурной философии. Имея дело уже не с формами организованных религий, а с так называемыми мифологиями архаичных обществ, он выявляет в них те основные концепты, с помощью которых человечество осмысляет свою культуру. Это и переход от сырой пищи, свойственной всему животному миру, к вареной или жареной, переход от наготы к одежде или нарядам - все это пороги, которые человек, отказываясь от своей изначальной природы, переступает и создает культуру: это вечные темы, которые осмысляются, наверное, почти во всех мифологиях. Хотя можно, конечно, не согласиться с тем или иным утверждением или доказательством Леви-Стросса, но его вклад еще более проявляется в том, что можно назвать современным пониманием мифологии, когда мифология - это типичная для человечества форма фигуративного мышления, решающая его основные идеологические и философские проблемы.

Пытаясь ответить на вопрос, почему мифы непонятны при их поверхностном чтении при том, что их глубокий смысл несомненен, Леви-Стросс предлагает это объяснять гипотезой коллективного бессознательного. Учитывая, что проблемы, решаемые мифологией, универсальны, что способы фигуративного выражения, как и устная речь каждого этнического сообщества, хотя и относительны, но не зависят от капризов отдельных индивидов, а создают общее богатство этого сообщества, - содержание, передаваемое в форме мифологического повествования, циркулирует между людьми, хотя сами формы выражения и не совсем понятны или уже не понятны. Можно, конечно, эту гипотезу принимать или не принимать, мифологические методы от этого не изменятся - останется та же основная проблема - проблема читаемости мифов. Мифологический текст, как и любое другое повествование человека, может быть понят только тогда, когда у его адресата в распоряжении есть соответствующий семантический код, дающий ему возможность расшифровать полученный текст. Иначе говоря, если мы хотим понять мифы, недостаточно собрать их полную коллекцию, надо еще составить соответствующий мифологический словарь, помогающий их прочитать.

3. Мифология как культура

Таким образом, проблема семантического кода оказывается обязательным условием для создания методологии в этой области. Поэтому новое поколение мифологов пытается вернуться к Ж. Дюмезилю, по которому, как мы видели, мифология, как семантическая структура, не зависит от текстов - мифов, с помощью которых она выражается. Вследствие этого понятие мифологии еще более расширяется, поскольку его идентифицируют с совокупностью культуры сообщества, вписанной в заданные рамки времени и пространства. Изучая древнегреческую мифологию, Марсель Детьен ничуть не меньшее внимание, чем мифологическим текстам, уделяет и «научным теориям» того времени, учебникам земледелия, описаниям по ботанике или зоологии, режиму питания, использованию духов и драгоценных камней и т.п., расценивая все эти области как локальные фигуративные логики, используемые мифическим сознанием. Перевернув сформулированную Леви-Строссом проблематику - по которой мифология является совокупностью мифов, прочитываемых при помощи семантического кода, - новые тенденции этой науки идентифицируют мифологию с семантическим кодом, способным при необходимости генерировать мифологические тексты.

Несмотря на тенденции и некоторые методологические различия, проявляющиеся сейчас в мифологии, - которые лишь подчеркивают жизнестойкость этой научной области - общие ее основы, достаточно солидные, остаются приемлемыми для всех мифологов: мифология - это отражение культуры сообщества; как культурный текст, ее можно и нужно читать и разъяснять с помощью организующей ее внутренней системы, а не внешних априорных категорий.

Такое схематичное и довольно поверхностное определение основных черт современной мифологии нам кажется необходимым для того, чтобы добровольный читатель заранее был предупрежден, на каком эпистемологическом и методологическом фоне в данной книге предпринимается попытка описать мифологические явления и решить мифологические проблемы. Не хотелось бы, чтобы критический взгляд на возможности и компетенцию автора стал поводом для осуждения самой мифологии; нежелательно также, с другой стороны, чтобы непризнание - или просто незнание - мифологической теории послужило аргументом для отвергания выполненных исследователем частичных описаний или отдельных объяснений.

Альгирдас Юлюс Греймас - О богах и людях: Исследования по литовской мифологии. В поисках народной памяти

М.: Индрик, 2021. — 648 с.

ISBN 978-5-91674-652-5

Альгирдас Юлюс Греймас - О богах и людях: Исследования по литовской мифологии - Содержание

Кястутис Настопка. Альгирдас Юл юс Греймас и его мифология

Мария Чепайтите. Примечание переводчика первой части

Мария Завьялова. Предисловие редактора и переводчика второй части

Введение

I. Мифология как объект

1. Мифология как идеология

2. Мифология как философия

3. Мифология как культура

II. Проблемы литовской мифологии

1. Этнология или история культуры?

2. Мифология или религия?

3. История и структура

III. Методологические проблемы

1. Тексты устной литературы

2. Обрядовые тексты

3. Мифологический словарь

IV. Мифология и поэзия

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. КАУКАСЫ И АЙТВАРАСЫ

Каукасы

I. Происхождение Каукаса и его жизнь

II. Другое происхождение Каукасов

III. Каукасы и духи

IV. Предварительные выводы

Айтварас

I. Предварительные замечания

II. Сферы деятельности Айтвараса

III. Явления Айтвараса

IV. Айтварас, или Колтун

V. Айтварас и Кирино

Vi. Айтварас - космическое божество

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. АУШРИНЕ И ЛАЙМА

Аушрине

Предварительные замечания

I. Волшебная сказка или миф?

II. Справедливый дележ

III. Волшебный яблоневый сад

IV. Не солнце, а морская девица

V. Ты мой, я твоя

VI. Экзальтация Аушрине

VII. Другой мир

VIII. Похищение Аушрине

IX. Смерть и воскрешение

Х. Освобождение

XI. Начало новой эры

Лайма

I. Лайма и человек

II. Лайма и человечество

Лайма и Аушрине

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ. О ПЧЕЛАХ И ЖЕНЩИНАХ

I.Аустея

II. Бичюлисы

III. Бубилас

IV. Статус снохи

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ. БОГИ И ПРАЗДНИКИ/ ВУЛКАН ЯГАУБИС

I. Труды богов и их праздники

II. Габъяуйис и Габъяуя

III. Гавенис

IV. В поисках синтеза

Крещение

I. Крещение

II. День червей

III. Крестины жеребенка

IV. Краткие выводы

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ. БОЖКИ

Пизюс и Ганда3

I. Фонетический подход

II. Семантический подход

Tavvals

I. Табала - святки

II. Семантический контекст Табаласа

III. Табалас и колода

IV. Ожидаемые результаты

Tratitas Kirbixtu

I. Тратикас Кибиркшту

II.Виркшчя Кибиркшчя

III.Кибиркштас

В ПОИСКАХ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

Предисловие

Первый раздел. Сказание о Совии, проводнике душ

Первый литовский миф, 1261 Г

Второй раздел. Верховные боги

I. Исторические источники

II. Идентификация богов и их имен

III. Проблемы прочтения и этимологии

IV. Первые результаты

Третий раздел. Вяльняс и Калевялис

I. Вводные замечания

II. Костяной дед

III. Жибутис и Сатана

IV. Бог войны

V. Некоторые общие выводы

Четвертый раздел. Домашние боги

0. Проблематика

I. Божества Пагирнисы

II. Жемина, Жемелюкас и Жемепатис

III. Димстипатис

IV. Жемининкас

V. Обобщения

Пятый раздел. Перкунас, Пергрубис и Святой Юргис

I. Перкунас и Пергрубис

II. Перкунас - управляющий небесными силами

III. Некоторые замечания

Шестой раздел. Солнце-Сноха

Седьмой раздел. Вот о чем рожь говорила… злаки и их покровители

I. Вводные замечания

II. Семейные праздники

III. Общинные праздники

Указатели

Index Nominum

Index Rerum

Библиография