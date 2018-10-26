Дух в творении и новом творении - Диалог науки и богословия

В этой книге собраны свидетельства о ДУХЕ – божественном и человеческом. Это размышления о природе и действии Духа в творении, которое мы можем испытывать, и в новом творении, на которое надеются многие тварные существа.

Участниками этого диалога были ученые из таких областей, как физика, биология, математика, психология, социология, систематическое и историческое богословие, а также из таких разных стран, как США, Великобритания, Германия, Греция, Россия и Украина. Здесь интуиции из русской и греческой православной традиции, а также интуиции римо-католического, лютеранского, реформатского, англиканского и пятидесятнического происхождения встречаются с перспективами широкого круга упомянутых выше академических дисциплин.

Этот мультиперспективный подход был предпринят для достижения нового понимания в областях веры и знания, в которых доминировали неопределенные понятия и много предположений – в области «духовных реальностей». Благоприятными для критического и самокритического исследования этой сферы оказались как разница способов мышления различных академических дисциплин, так и разнообразие перспектив, обеспечиваемых различными традициями веры, представленными в этом дискурсе.

Этот диалог стал возможным благодаря фонду Джона Темплтона и его «Инициативе смиренного подхода» («Humble Approach Initiative») и был организован доктором Мери Энн Майерс (Dr. Магу Ann Meyers). Диалог состоялся осенью 2009 г. в Международном научном форуме Гейдельбергского университета (Германия).

Как отметила доктор Майерс, он проходил «в конце тысячелетия, которое было мало замечено в мире»; оно началось избранием папы Сергия II в 1009 г., важной датой, ставшей шагом «к вставке Филиокве в Никейский символ, богословским событием, приведшим к первому большому разделению христианства».

Зачастую разделения вызывают конфликты и боль. Однако также они могут порождать плодотворные и творческие различия и контрасты перспектив, способные нас обогатить, как это сегодня становится ясно из различия академических дисциплин. Подобным же образом построение на различиях между религиозными традициями может привести к более нюансированному и глубокому пониманию природы Духа – божественного и человеческого.

Дух в творении и новом творении - Диалог науки и богословия - между православной и западной сферами мысли Дух в творении и новом творении. Диалог науки и богословия между православной и западной сферами мысли, Изд‑во ПСТГУ; М.; 2013 ISBN 978‑5‑7429‑0818‑0

Дух в творении и новом творении - Диалог науки и богословия - между православной и западной сферами мысли - Содержание

I. Дух в творении: научные перспективы Прикровенное действие Духа в творении Дух Божий в эволюционной истории I. Единство и разделение II. Порядок и беспорядок III. Личностное и безличное IV. Заключение Математика бесконечности и православная духовная традиция Имяславия I. Имяславие II. Бесконечность: математика и богословие III. Бесконечность в России IV. Философия имени и существование бесконечности Парение над водами: Дух и упорядочивание творения I. Наука и Дух II. Начало и природа жизни III. История жизни II. Дух в творении: богословские перспективы Дух жизни I. Творение в Духе Божием II. Творение и новое творение III. Дух земли и «новая земля» IV. Космический Христос: примирение космоса и восстановление всего творения V. Дух нового творения VI. Постскриптум: наука и герменевтика природы Дух или/и духи в творении? Воспоминания об Ассамблее Всемирного совета Церквей в Канберре Почему именно Ассамблея в Канберре? II. Святой Дух в творении III. Опасение дисбаланса IV. Развитие темы: различение действия Святого Духа за пределами христианских сообществ V. О различении духов Как именно Дух присутствует в творении? Исихастская рецепция естественной теологии и ее современные импликации[163] Естественная теология в патристическом и аскетическом дискурсе православия Исихастская альтернатива естественной теологии Некоторые выводы для современной проблематики ET III. Конвергенция между богословием и наукой? Конвергенция между богословием и наукой: примеры из раннехристианской эпохи Богословие и наука: возможности диалога Черты классической гносеологии Рецепция христианством античного гнозиса Диалектика Каппадокийский «синтез» Ограниченность познавательных способностей Вызовы последовательному христианскому языку о созидательной силе Духа Божия Богословские и сотериологические вопросы в протестантском учении о творении и новом творении Мнение Вольфхарта Панненберга о творческой силе божественного Духа Заключение Дух человеческий и Дух Божий Человеческий ум и человеческий дух Дух человеческий и Дух божественный Дух в новом творении «Держи твой ум во аде и не отчаивайся»: импликации для психосоциальной работы с пережившими политическое насилие Новое творение и Дух в социальных науках Травма и психосоциальные вторжения «Сеть травмы» «Держи твой ум во аде и не отчаивайся» «Ад» в работе с беженцами и другими пережившими политическое насилие IV. Дух в новом творении Пневматология и новое творение в сочинениях Макария Святой Дух в творении и восстановлении: византийские отцы Оправданные в Духе: импликации на границе богословия и науки Краткий катехизис Лютера: вызов Недавнее пневматологическое расширение богословия оправдания Модальности благодати: оправдание, пневматология и наука Заключительные размышления Религиозная эволюция человека и незаконченное творение От природно-биологической к социокультурно-исторической эволюции Три фазы глобализации человечества Незаконченное творение и дилемма «разумного замысла» Сведения об авторах Примечания

Дух в творении и новом творении - Диалог науки и богословия - между православной и западной сферами мысли - Введение