Дух в творении и новом творении - Диалог науки и богословия

Дух в творении и новом творении
В этой книге собраны свидетельства о ДУХЕ – божественном и человеческом. Это размышления о природе и действии Духа в творении, которое мы можем испытывать, и в новом творении, на которое надеются многие тварные существа.
Участниками этого диалога были ученые из таких областей, как физика, биология, математика, психология, социология, систематическое и историческое богословие, а также из таких разных стран, как США, Великобритания, Германия, Греция, Россия и Украина. Здесь интуиции из русской и греческой православной традиции, а также интуиции римо-католического, лютеранского, реформатского, англиканского и пятидесятнического происхождения встречаются с перспективами широкого круга упомянутых выше академических дисциплин.
Этот мультиперспективный подход был предпринят для достижения нового понимания в областях веры и знания, в которых доминировали неопределенные понятия и много предположений – в области «духовных реальностей». Благоприятными для критического и самокритического исследования этой сферы оказались как разница способов мышления различных академических дисциплин, так и разнообразие перспектив, обеспечиваемых различными традициями веры, представленными в этом дискурсе.
Этот диалог стал возможным благодаря фонду Джона Темплтона и его «Инициативе смиренного подхода» («Humble Approach Initiative») и был организован доктором Мери Энн Майерс (Dr. Магу Ann Meyers). Диалог состоялся осенью 2009 г. в Международном научном форуме Гейдельбергского университета (Германия).
Как отметила доктор Майерс, он проходил «в конце тысячелетия, которое было мало замечено в мире»; оно началось избранием папы Сергия II в 1009 г., важной датой, ставшей шагом «к вставке Филиокве в Никейский символ, богословским событием, приведшим к первому большому разделению христианства».
Зачастую разделения вызывают конфликты и боль. Однако также они могут порождать плодотворные и творческие различия и контрасты перспектив, способные нас обогатить, как это сегодня становится ясно из различия академических дисциплин. Подобным же образом построение на различиях между религиозными традициями может привести к более нюансированному и глубокому пониманию природы Духа – божественного и человеческого.
Дух в творении и новом творении - Диалог науки и богословия - между православной и западной сферами мысли
Дух в творении и новом творении. Диалог науки и богословия между православной и западной сферами мысли, Изд‑во ПСТГУ; М.; 2013
ISBN 978‑5‑7429‑0818‑0
Дух в творении и новом творении - Диалог науки и богословия - между православной и западной сферами мысли - Содержание
I. Дух в творении: научные перспективы
Прикровенное действие Духа в творении
Дух Божий в эволюционной истории
I. Единство и разделение
II. Порядок и беспорядок
III. Личностное и безличное
IV. Заключение
Математика бесконечности и православная духовная традиция Имяславия
I. Имяславие
II. Бесконечность: математика и богословие
III. Бесконечность в России
IV. Философия имени и существование бесконечности
Парение над водами: Дух и упорядочивание творения
I. Наука и Дух
II. Начало и природа жизни
III. История жизни
II. Дух в творении: богословские перспективы
Дух жизни
I. Творение в Духе Божием
II. Творение и новое творение
III. Дух земли и «новая земля»
IV. Космический Христос: примирение космоса и восстановление всего творения
V. Дух нового творения
VI. Постскриптум: наука и герменевтика природы
Дух или/и духи в творении? Воспоминания об Ассамблее Всемирного совета Церквей в Канберре
Почему именно Ассамблея в Канберре?
II. Святой Дух в творении
III. Опасение дисбаланса
IV. Развитие темы: различение действия Святого Духа за пределами христианских сообществ
V. О различении духов
Как именно Дух присутствует в творении? Исихастская рецепция естественной теологии и ее современные импликации[163]
Естественная теология в патристическом и аскетическом дискурсе православия
Исихастская альтернатива естественной теологии
Некоторые выводы для современной проблематики ET
III. Конвергенция между богословием и наукой?
Конвергенция между богословием и наукой: примеры из раннехристианской эпохи
Богословие и наука: возможности диалога
Черты классической гносеологии
Рецепция христианством античного гнозиса
Диалектика
Каппадокийский «синтез»
Ограниченность познавательных способностей
Вызовы последовательному христианскому языку о созидательной силе Духа Божия
Богословские и сотериологические вопросы в протестантском учении о творении и новом творении
Мнение Вольфхарта Панненберга о творческой силе божественного Духа
Заключение
Дух человеческий и Дух Божий
Человеческий ум и человеческий дух
Дух человеческий и Дух божественный
Дух в новом творении
«Держи твой ум во аде и не отчаивайся»: импликации для психосоциальной работы с пережившими политическое насилие
Новое творение и Дух в социальных науках
Травма и психосоциальные вторжения
«Сеть травмы»
«Держи твой ум во аде и не отчаивайся»
«Ад» в работе с беженцами и другими пережившими политическое насилие
IV. Дух в новом творении
Пневматология и новое творение в сочинениях Макария
Святой Дух в творении и восстановлении: византийские отцы
Оправданные в Духе: импликации на границе богословия и науки
Краткий катехизис Лютера: вызов
Недавнее пневматологическое расширение богословия оправдания
Модальности благодати: оправдание, пневматология и наука
Заключительные размышления
Религиозная эволюция человека и незаконченное творение
От природно-биологической к социокультурно-исторической эволюции
Три фазы глобализации человечества
Незаконченное творение и дилемма «разумного замысла»
Сведения об авторах
Примечания
Дух в творении и новом творении - Диалог науки и богословия - между православной и западной сферами мысли - Введение
В основе этой книги – широкое поле опыта, знания, любознательности, чуда и благоговения. Ее цель – лучшее понимание и уважительное отношение к Духу – божественному и человеческому, к его действию в творении и его устремленности к новому творению, процессу, в котором происходит преображение и облагораживание человека. Как Дух относится к миру, в котором мы живем, и каким образом это ведет к «миру грядущему»?
Доклады из различных академических дисциплин и различных традиций веры, собранные в этом сборнике, подходят к этим вопросам различными путями. Некоторые авторы пытаются пересечь границы тех сфер, которые относятся к религии и богословию, с одной стороны, и естественных наук – с другой; другие же выступают за то, чтобы их разделение уважалось и развивалось, и подчеркивают, таким образом, различия между когнитивными, эмоциональными и молитвенно‑ориентированными подходами к духовным реальностям.
Некоторые доклады уделяют особое внимание современным научным исследованиям, в то время как другие в первую очередь ищут сохранения преемственности современного знания с великими традициями веры и духовного наставничества. Однако все доклады согласны в их оценке того, что если мы хотим достичь нового и более глубокого проникновения в действие Духа в творении и новом творении, то диалог между различными академическими дисциплинами и различными традициями веры является плодотворным и даже необходимым.
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