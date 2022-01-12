Настоящее эссе, как и другие мои книги, особенно посвященные пересказу греческой мифологии, Боги греков и Герои греков, выделяет мифологический аспект греческой религии. Но Архетипические образы в греческой религии, серия монографий, из которых это эссе — первая, выделяет измерение, которое лишь неявно затрагивалось в вышеупомянутых работах. То была «экспериментальная попытка перевести мифологию греков, по крайней мере, в какой-то степени, на язык её изначального носителя, мифологического повествования». Повествование движется в измерении языка, «слова», что подчёркивает греческий язык, называя такой особый род повествования, прежде всего связанный с богами и героями, mythos, «слово», и mythologia, «повествование».

Но «слово» и «повествование», миф и мифология, обретают полноту смысла только в обширном измерении существования в целом, греческого существования в случае греческой мифологии. Более того, благодаря своей форме мифы (записанные или нет) были частью греческой литературы. Будучи переложены в произведения литературы, они стали предметом изучения прежде всего классицистов, а будучи запечатлены в произведениях искусства — археологов античности. Цель, к которой я стремлюсь — это классическая учёность, которая через исследование ближе подходит к науке о греческом и римском существовании, чем это было возможно раньше. Смысл мифов, когда они появляются в живом состоянии, а не просто как литературные труды, связан с существованием. Заявление, что именно так было среди греков — это вполне уместная гипотеза: важная роль мифологии и постоянное пересказывание мифов в греческой литературе и искусстве не могут быть объяснены простой «любовью к повествованию». Если бы это было так, греческая литература была бы гораздо богаче на чисто человеческие темы.

Карл Кереньи - Прометей: архетипический образ человеческого существования

М: «Касталия», 2021, 216 с.

ISBN 978-5-521-16184-3

Карл Кереньи - Прометей: архетипический образ человеческого существования - Оглавление

Введение

I. Кто такой Прометей у Гёте ?

II. Титанизм и вечность человеческого рода

III. Мифологема Прометея в Теогонии

IV. Архаическая мифология Прометея

V. Методологическая интерлюдия

VI. Мир во власти огня

VII. Укравший огонь

VIII. «Прометей прикованный»

IX. Прометей Знающий

X. Пророчество Прометея

XI. «Освобождённый Прометей»

XII. Заключение по Гёте

Приложение. Главы из работы Аполлон. Ветер, Дух и Бог