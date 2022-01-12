Кереньи - Прометей
Настоящее эссе, как и другие мои книги, особенно посвященные пересказу греческой мифологии, Боги греков и Герои греков, выделяет мифологический аспект греческой религии. Но Архетипические образы в греческой религии, серия монографий, из которых это эссе — первая, выделяет измерение, которое лишь неявно затрагивалось в вышеупомянутых работах. То была «экспериментальная попытка перевести мифологию греков, по крайней мере, в какой-то степени, на язык её изначального носителя, мифологического повествования». Повествование движется в измерении языка, «слова», что подчёркивает греческий язык, называя такой особый род повествования, прежде всего связанный с богами и героями, mythos, «слово», и mythologia, «повествование».
Но «слово» и «повествование», миф и мифология, обретают полноту смысла только в обширном измерении существования в целом, греческого существования в случае греческой мифологии. Более того, благодаря своей форме мифы (записанные или нет) были частью греческой литературы. Будучи переложены в произведения литературы, они стали предметом изучения прежде всего классицистов, а будучи запечатлены в произведениях искусства — археологов античности. Цель, к которой я стремлюсь — это классическая учёность, которая через исследование ближе подходит к науке о греческом и римском существовании, чем это было возможно раньше. Смысл мифов, когда они появляются в живом состоянии, а не просто как литературные труды, связан с существованием. Заявление, что именно так было среди греков — это вполне уместная гипотеза: важная роль мифологии и постоянное пересказывание мифов в греческой литературе и искусстве не могут быть объяснены простой «любовью к повествованию». Если бы это было так, греческая литература была бы гораздо богаче на чисто человеческие темы.
Карл Кереньи - Прометей: архетипический образ человеческого существования
М: «Касталия», 2021, 216 с.
ISBN 978-5-521-16184-3
Карл Кереньи - Прометей: архетипический образ человеческого существования - Оглавление
Введение
- I. Кто такой Прометей у Гёте ?
- II. Титанизм и вечность человеческого рода
- III. Мифологема Прометея в Теогонии
- IV. Архаическая мифология Прометея
- V. Методологическая интерлюдия
- VI. Мир во власти огня
- VII. Укравший огонь
- VIII. «Прометей прикованный»
- IX. Прометей Знающий
- X. Пророчество Прометея
- XI. «Освобождённый Прометей»
- XII. Заключение по Гёте
Приложение. Главы из работы Аполлон. Ветер, Дух и Бог
No comments yet. Be the first!