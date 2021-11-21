Макс Поленц - Стоя - История духовного движения

От автора.

Эллинизм долгое время страдал под бременем классицистского предрассудка: в нем видели всего лишь эпоху заката и эпигонства. Сегодня мы уже знаем, что оказанное им могучее влияние на развитие Запада объясняется не только тем, что он ввел его в обладание духовным наследием древней Эллады, но также и значимостью его собственных творческих достижений. Равным образом и в философии периода эллинизма мы не усматриваем ныне лишь «послеаристотелевскую», якобы жившую плодами мысли предшественников.

Однако нам все еще далеко до глубокого осознания того факта, что в эллинистической философии нашло свое выражение абсолютно новое, самостоятельное жизнеощущение, и мы до сих пор не смогли оценить по достоинству ее значения ни для современников, ни для потомков. Потому и написана эта книга, имеющая своим предметом наиболее важное явление внутри этой философии.

Каким именно образом я понимал свою задачу, может пояснить подзаголовок. Сама Стоя не хотела давать никакого застывшего, оторванного от мира философского учения; ибо, будь таковое преподано, ему было бы уготовано жалкое место в истории философии. Напротив, она стремилась стать искусством жизни, которое бы позволило человеку понять свое назначение и дать ему способность выполнить его в любых обстоятельствах.

На протяжении доброй половины тысячелетия она сохраняла свою практическую силу в среде самых разных народов и в самые разные времена, давая бесчисленному количеству людей нравственную поддержку и помогая обрести душевный мир. А потому, конечно, и для современности будет поучительно проследить, из какого духовного состояния выросло это движение, каковы были его верования и дела, как оно развивалось и почему, в конце концов, потерпев поражение, оно должно было уступить в борьбе с духом нового времени.