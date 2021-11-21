Поленц - Стоя - Quadrivium
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Издательский проект Quadrivium
Серия HELLENICA
От автора.
Эллинизм долгое время страдал под бременем классицистского предрассудка: в нем видели всего лишь эпоху заката и эпигонства. Сегодня мы уже знаем, что оказанное им могучее влияние на развитие Запада объясняется не только тем, что он ввел его в обладание духовным наследием древней Эллады, но также и значимостью его собственных творческих достижений. Равным образом и в философии периода эллинизма мы не усматриваем ныне лишь «послеаристотелевскую», якобы жившую плодами мысли предшественников.
Однако нам все еще далеко до глубокого осознания того факта, что в эллинистической философии нашло свое выражение абсолютно новое, самостоятельное жизнеощущение, и мы до сих пор не смогли оценить по достоинству ее значения ни для современников, ни для потомков. Потому и написана эта книга, имеющая своим предметом наиболее важное явление внутри этой философии.
Каким именно образом я понимал свою задачу, может пояснить подзаголовок. Сама Стоя не хотела давать никакого застывшего, оторванного от мира философского учения; ибо, будь таковое преподано, ему было бы уготовано жалкое место в истории философии. Напротив, она стремилась стать искусством жизни, которое бы позволило человеку понять свое назначение и дать ему способность выполнить его в любых обстоятельствах.
На протяжении доброй половины тысячелетия она сохраняла свою практическую силу в среде самых разных народов и в самые разные времена, давая бесчисленному количеству людей нравственную поддержку и помогая обрести душевный мир. А потому, конечно, и для современности будет поучительно проследить, из какого духовного состояния выросло это движение, каковы были его верования и дела, как оно развивалось и почему, в конце концов, потерпев поражение, оно должно было уступить в борьбе с духом нового времени.
Макс Поленц - Стоя - История духовного движения
СПб:. Издательский проект "Quadrivium". 2015. — 1040 с.
ISBN 978-5-7164-0619-3
Перевод с немецкого В. М. Линейкина
Под редакцией Т. Г. Сидаша и С. Д. Сапожниковой
Макс Поленц - Стоя - История духовного движения - От переводчика
Макс (Максимилиан) Поленц, родился 30-го июля 1872-го года в Хенхене, в семье помещика. С 1892 изучал классическую филологию — сперва в университете Эрлангена, затем в Берлине и Геттингене у профессоров Ульриха фон Вилламовица-Меллен-дорфа и Фридриха Лео. В 1895 году сдал государственный экзамен и начал преподавать в школе. Параллельно работал над диссертацией о Посидонии, защитив которую в 1898 году, получил ученую степень в Берлине. Вплоть до 1906-го года преподавал в различных гимназиях, прежде всего в школе Гогенцоллернов в Берлине-Шенеберге. 1-го апреля 1906-го года Поленц назначен экстраординарным профессором в Геттингене. В 1916-м году стал преемником Пауля Вендланда на кафедре классической филологии университета Геттинген.
По достижении 65-летнего возраста (в 1937-м году) ушел в отставку. Из-за его участия в конфликте вокруг присвоения звания почетного доктора наук итальянскому филологу Джино Фунаиоли министерство отказало ему в праве на дальнейшее чтение лекций, однако после успешно поданного протеста Поленцу удалось продолжить чтение своего курса в течение зимнего семестра 1937—38-го годов. В 1940-м стал членом-корреспондентом Reale Accademia Virgiliana в Ман-туе. С уходом в прошлое эпохи национал-социализма возобновляется и восстанавливается образовательная деятельность в университете Геттингена. В 1947-м году Поленц заявляет о своей готовности принять участие в провизорском преподавании. 1-го апреля 1956-го он отмечает свой 50-летний юбилей в должности доцента Геттингена.
Поленц в первую очередь видел себя академическим лектором. Он ощущал себя в достаточной мере подготовленным к этому поприщу годами школьного преподавания и неоднократно подчеркивал важность обретенного опыта для своего учения. От своих студентов он требовал максимально возможной точности даже в деталях. Его огромная личная забота о своих студентах видна в посвящении, предпосланном им книге о Стое.
Обширные научные труды Поленца могут быть разделены на 5 главных частей: филологическая интерпретация философских текстов, критическое издание «Moralia» Плутарха, работы по стоической философии, исследования государственного права и правовых воззрений античности, а также — аттической драмы. В особенности следует отметить такие его произведения, как «Греческая трагедия» (1930); «Стоя. История одного духовного движения» (1942); «Эллинский человек» (1946).
Особую судьбу имело издание Плутарха. Поленц в качестве одного из сотрудников принимал участие в этой, предложенной в 1908 г. Вилламовицем, работе с самого ее начала. После смерти издателя он выпустил в свет первый том серии. Немало трудностей доставила Поленцу слабость зрения, мешающая ему в кропотливой работе по сличению рукописей. Последние собрания документов увидели свет уже после его смерти; умер ученый 5-го января 1962-го года в Геттингене.
Перевод нашей книги выполнен по изданию: Max Pohlenz. Die Stoa. Guttingen, 1949.
Макс Поленц - Стоя - История духовного движения - Содержание
От переводчика
От автора
Эллинская и эллинистическая философия
Традиция о Стое
Часть 1 Начало стоической философии логоса
Лица
Учение
- Проблематика представления
- Философия логоса
Логика. Логос как носитель нашего духовного существа
- Область стоической логики
- Язык как форма выражения логоса
- Языковые содержания и формы мышления
- Риторика
- Учение о познании
Физика. Логос как начало, творящее форму мира
- Изначальная материя и творящий логос
- Виды и формы бытия
- Мир и мировые периоды
- Мироздание и его части. Растения и животные. Человек
Человек
- Божество
- Провидение
- Геймармене
- Мантика
- Зевс
Этика. Логос как водитель и норма в человеческой жизни
- Основание. Изначальное стремление и жизненная цель человека
- Две стороны человеческой природы
- Ценности. Благо и относительная ценность
- Образ жизни. Совершенная и относительная нравственность
- Человеческое сообщество. Закон разума и долг. Нравственность в повседневной жизни
- Проявления душевных недугов и их исцеление
- Глупцы и мудрый. Идеальный человек
Новое мировоззрение. Защита системы
- Действие и сопротивление
- Стоя в оборонительной борьбе
Часть 2 Средний период Стои. Новое жизнеощущение. Стоя как ведущая духовная сила в греко-римском мире
Эллинизация Стои: Панэций
Философия логоса как единство науки и религии: Посидоний
Школьная традиция
Стоя как ведущая сила в философии
Стоя в Риме
Часть 3 Стареющая стоя эпохи цезарей. Сосредоточение на личном спасении
Внешняя история. Отношение к государству
Школа
Лица
- Музоний
- Сенека
- Эпиктет
- Марк Аврелий
Стоя в духовной жизни эпохи
Часть 4 Новые духовные течения и конец Стои
Эллинистическое иудейство. Филон Александрийский
Религиозное течение эпохи. Гнозис и герметизм
Религиозный поворот в философии. Неопифагорейцы и неоплатоники
Христианство
Победа нового духа
Влияние на потомков
Список современных работ
Дополнения к списку литературы
2015-05-20
спасибо