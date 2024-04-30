В этой книге я утверждаю, что в период с 1890 по 1930 год математика прошла через модернистскую трансформацию. Здесь модернизм определяется как автономное собрание идей, лишь в малой степени или совсем не обращенных во вне, акцентировавших особое внимание на формальных аспектах работы и утверждавших сложные - на самом деле, скорее смутные, нежели наивные взгляды на соотношения с повседневной реальностью. Эти взгляды являются де факто общим представлением группы людей, объединенных профессиональными или дисциплинарными интересами, с ощущением серьезности и ценности целей, которые они хотели достичь.

Это бойкое определение, безусловно, совместимо с мыслями многих создателей художественного модернизма по поводу того, что они, собственно, делают. Рассмотрим, например, следующие замечания Гийома Аполлинера из его книги Возникновение кубизма, опубликованной в 1912 году, где при обсуждении многих молодых художников, он говорил:

Эти художники, хотя они еще глядят на натуру, уже не подражают ей и старательно избегают любого изображения естественных сцен, которые они могли наблюдать, а затем реконструировать из предварительных исследований. Действительное сходство уже не имеет никакого значения, так как все приносится художником в жертву истине, потребностям высшей природы, существование которой он предполагает, но не обнажает. Предмет уже не имеет большого значения ... Таким образом, мы движемся к совершенно новому искусству, которое будет соотноситься с живописью, как это предполагалось ранее, как музыка соотносится с литературой. Это будет чистая живопись, так же как музыка - чистая литература ... Это искусство чистой живописи, если ему удастся освободиться от искусства прошлого, не обязательно приведет к исчезновению последнего; развитие музыки не привело к отказу от различных жанров литературы, и едкость табака не заменила вкус пищи.

Американский искусствовед Артур Доу, писавший в 1917 году, охарактеризовал модернизм в семи пунктах ниже (не все из которых ветре- тили его одобрение):

1. Свобода от принуждения жюри, критиков или любого законотворческого художественного органа, включая

2. Отказ от большинства традиционных представлений об искусстве, вплоть до отрицания того, что красота стоит поисков. Поскольку это, по-видимому, противоречит принципу эволюции и является только негативным, я не вижу, как его можно поддерживать.

3. Интерес к самовыражению каждого индивида, соответствует ли оно школе или нет, приемлемо ли оно или наоборот.

4. Меньшее внимание к предмету, больше к форме. Линия, масса и цвет имеют чисто эстетическую ценность независимо от того, представляют они что-либо или нет. Отказ от представления как эталона, и сравнение изобразительного искусства с музыкой. Нахождение общей основы для всех изобразительных искусств.

5. Убеждая нас, что есть безграничные области еще не открытых искусств С. Льюис Хинд (Hind) говорит, что «Матисс высвечивает на холсте неизведанные три четверти жизни».

6. Новое выражение цветом, а не цветом вещей или цветом в историческом искусстве. Поиск до сих пор невыраженных соотношений цвета.

7. Приближение, посредством неприменимого дизайна и других методов, к созданию новых видов дизайна, декора и ремесленных работ.

Грей Дж. - Призрак Платона - Модернистская трансформация математики

Пер. с англ. В.В. Целищев. - Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. - 624 с. - (Библиотека аналитической философии.)

ISBN 978-5-88373-693-2

Грей Дж. - Призрак Платона – Содержание

Краткое содержание

ВВЕДЕНИЕ 1.1. Вводные замечания 1.2. Некоторые математические концепции

Глава 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ И МАТЕМАТИКА 1.1. Модернизм в отраслях математики 1.2. Изменения в философии 1.3. Модернизация математики

Глава 2. ДО МОДЕРНИЗМА 2.1. Геометрия 2.2. Анализ 2.3. Алгебра 2.4. Философия 2.5. Британская алгебра и логика 2.6. Консенсус 0 года

Глава 3. ПРИБЫТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗМА 3.1. Современная геометрия: фрагментарная абстракция 3.2. Современный анализ 3.3. Алгебра 3.4. Современная логика и теория множеств 3.5. Взгляд из Парижа и Сент-Луиса

Глава 4. ПРИЗНАННЫЙ МОДЕРНИЗМ 4.1. Геометрия 4.2. Философия и математика в Германии 4.3. Алгебра 4.4. Современный анализ 4.5. Модернистские объекты 4.6. Американские философы и логики 4.7. Парадоксы теории множеств 4.8. Тревога 4.9. Примирение с Кантом

Глава 5. ЛИКИ МАТЕМАТИКИ 5.1. Введение 5.2. Математика и физика 5.3. Измерение 5.4. Популяризация математики около 0 года 5.5. Написание истории математики

Глава 6. МАТЕМАТИКА, ЯЗЫК, ПСИХОЛОГИЯ 6.1. Языки естественные и искусственные 6.2. Математический модернизм и психология

Глава 7. ПОСЛЕ ВОЙНЫ 7.1. Основания математики 7.2. Математика и механизация мышления 7.3. Возникновение математического платонизма 7.4. «Победил» ли модернизм? 7.5. Дело сделано



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Послесловие переводчика

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