Досточтимейшему и святейшему брату епископу Секундину, Григорий, раб рабов Божиих.

Между священнодействий литургии я изъяснил сорок чтений из Евангелия, из числа тех, которые в известные дни по обычаю читаются в нашей Церкви. Изъяснение некоторых из них читаемо было предстоящему народу писцом, а изъяснение других перед народом я говорил сам; и в последнем случае оно записано так, как я говорил. Но некоторые братия, пламенея ревностью к священному слову, передали другим то, что я говорил, прежде, нежели я успел тщательно исправить сказанное так, как предполагал. Этих братий я назвал бы в некотором отношении подобными голодным людям, которые нетерпеливо хотят есть пищу прежде, нежели она вполне сварена будет. Место же Писания: Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола (Мф. 4, 1) – хотя прежде я изъяснял с некоторым сомнением, однако же после я исправил сомнение точным изъяснением. Эти-то самые Беседы я позаботился написать в том порядке, в котором они были сказаны, в двух книгах, дабы и первые двадцать, которые написаны со слов моих, и последние – столько же, которые сказаны самим мной, были разделены на отдельные книги.

Касательно того, что иное у меня предложено прежде, тогда как у евангелиста написано после, а иное предложено после, тогда как у евангелиста написано прежде, братолюбие твое отнюдь не должно беспокоиться, потому что Беседы как сказаны были мною в разные времена, так в этом порядке и переписаны в книги писавшими с моих слов. Итак, если бы твое братолюбие, всегда внимательное к священным чтениям, нашло вышеозначенное место из Евангелия истолкованным сомнительно или эти же самые Беседы расположенными не так, как я сказал выше, то знай, что это неисправленные Беседы, и исправь их по тем, которые я озаботился препроводить к тебе через настоящего посланного, и никак не позволяй им оставаться без исправления. Подлинные же [Беседы мои] хранятся в книгохранилище нашей Святой Церкви для того, чтобы те, которые далеко живут от твоего братолюбия, находили их здесь и могли убеждаться в сделанных мною исправлениях.

Святитель Григорий Двоеслов - Беседы на Евангелия

Москва, Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2009

ISBN 978-5-7789-0236-0

Святитель Григорий Двоеслов - Беседы на Евангелия - Содержание

Святитель Григорий Двоеслов

Предисловие переводчика

Предисловие святого отца нашего Григория Двоеслова к Секундину, епископу Тавроменийскому

Книга первая

Беседа 1, говоренная к народу в храме святого апостола Петра в Неделю вторую Рождественского поста. О знамениях кончины мира Чтение Святого Евангелия: Лк. 21, 25–32

Беседа 2, говоренная к народу в храме святого апостола Петра в Неделю пятидесятую. О предсказании Господа нашего Иисуса Христа о Своих страданиях, смерти и Воскресении Чтение Святого Евангелия: Лк. 18, 31–43

Беседа 3, говоренная к народу в храме святой мученицы Филицаты в день ее мученичества[11]. О родстве с Иисусом Христом верующих в Него Чтение Святого Евангелия: Мф. 12, 46–50

Беседа 4, говоренная к народу в храме святого мученика Стефана. Об Апостолах Чтение Святого Евангелия: Мф. 10, 5–10

Беседа 5, говоренная к народу в храме святого апостола Андрея в день его мученичества. О призывании Апостолов Чтение Святого Евангелия: Мф. 4, 18–22

Беседа 6, говоренная к народу в храме святых Маркеллина и Петра в Неделю третью Рождественского поста. О вопросе Иоанна Предтечи о личности Иисуса Христа и об ответе на него Иисуса Христа Чтение Святого Евангелия: Мф. 11, 2–10

Беседа 7, говоренная к народу в храме святого апостола Петра в Неделю четвертую Рождественского поста. О свидетельстве Иоанна Предтечи о Лице Господа нашего Иисуса Христа Чтение Святого Евангелия: Ин. 1, 19–28

Беседа 8, говоренная к народу в храме Пресвятой Девы Марии в день Рождества Господня. Об обстоятельствах Рождества Христова Чтение Святого Евангелия: Лк. 2, 1–14

Беседа 9, говоренная к народу в храме святого Сильвестра в день его преставления. О христианской деятельности сообразно с дарованными Богом способностями Чтение Святого Евангелия: Мф. 25, 14–30

Беседа 10, говоренная к народу в храме святого апостола Петра в день Богоявления. О смущениях в Иерусалиме по случаю пришествия волхвов на поклонение рождшемуся Спасителю Чтение Святого Евангелия: Мф. 2, 1–12

Беседа 11, говоренная к народу в храме святой мученицы Агнессы в день ее мученичества. О подобии Царства Небесного сокровищу, многоценному бисеру и неводу Чтение Святого Евангелия: Мф. 13, 44–52

Беседа 12, говоренная к народу в храме святой мученицы Агнессы в день ее мученичества. О мудрости и глупости верующих Чтение Святаго Евангелия: Мф. 25, 1–13

Беседа 13, говоренная к народу в храме святого мученика Феликса Исповедника в день его мученичества. О целомудрии и добрых делах Чтение Святого Евангелия: Лк. 12, 35–40

Беседа 14, говоренная к народу в храме святого апостола Петра в Неделю вторую по Пасхе. О качествах Доброго Пастыря и наемника Чтение Святого Евангелия: Ин. 10, 11–16

Беседа 15, говоренная к народу в храме святого апостола Павла в Неделю шестидесятую. О различных свойствах слушателей в отношении принятия Слова Божия Чтение Святого Евангелия: Лк. 8, 5–15

Беседа 16, говоренная к народу в храме святого Иоанна, именуемом Константиновским, в Неделю первую Четыредесятницы. Об искушении Иисуса Христа и о наших искушениях Чтение Святого Евангелия: Мф. 4, 1–11

Беседа 17, говоренная к епископам на источниках Латеранских. Об обязанностях епископов Чтение Святого Евангелия: Лк. 10, 1–9

Беседа 18, говоренная к народу в храме святого апостола Петра в Неделю страстную. О достоинстве и личной высокости Иисуса Христа Чтение Святого Евангелия: Ин. 8, 46–59

Беседа 19, говоренная к народу в храме святого мученика Лаврентия в Неделю семидесятую. О делателях в винограднике Христовом и о наградах их Чтение Святого Евангелия: Мф. 20, 1–16

Беседа 20, говоренная к народу в храме святого Иоанна Крестителя в субботу поста «четырех времен» перед Рождеством Христовым. О проповеди Иоанна Крестителя Чтение Святого Евангелия: Лк. 3, 1–11

Книга вторая

Беседа 21, говоренная к народу в храме Пресвятой Девы Марии в день Пасхи. О явлении воскресшего Спасителя мира женам-мироносицам Чтение Святого Евангелия: Мк. 16, 1–7

Беседа 22, говоренная к народу в храме святого Иоанна, именуемом Константиновским, в субботу по Пасхе О посещении гроба Спасителя Марией Магдалиной, Петром и Иоанном с последствиями сего Чтение Святого Евангелия: Ин. 20, 1–9

Беседа 23, говоренная к народу в храме святого апостола Петра на второй день Пасхи. О явлении воскресшего Спасителя мира двум ученикам на пути в Эммаус Чтение Святого Евангелия: Лк. 24, 12–35

Беседа 24, говоренная к народу в храме святого мученика Лаврентия, вне стен города, в среду Светлой седмицы. О явлении воскресшего Спасителя мира семи ученикам на море Тивериадском Чтение Святого Евангелия: Ин. 21, 1–14

Беседа 25, говоренная к народу в храме святого Иоанна, именуемом Константиновским, в четверг Светлой седмицы. О явлении воскресшего Спасителя Марии Магдалине Чтение Святого Евангелия: Ин. 20, 11–18

Беседа 26, говоренная к народу в храме святого Иоанна, именуемом Константиновским, в Неделю о Фоме О явлении воскресшего Спасителя мира одиннадцати ученикам Чтение Святого Евангелия: Ин. 20, 19–31

Беседа 27, говоренная к народу в храме святого мученика Панкратия в день его мученичества. О христианской любви Чтение Святого Евангелия: Ин. 15, 12–16

Беседа 28, говоренная к народу в храме святых мучеников Нерея и Ахиллия в день их мученичества. О силе веры во Христа Спасителя мира Чтение Святого Евангелия: Ин. 4, 46–53

Беседа 29, говоренная к народу в храме святого апостола Петра в день Вознесения Господня. О знамениях и чудесах, совершаемых верующими в Спасителя мира Чтение Святого Евангелия: Мк. 16, 14–20

Беседа 30, говоренная к народу в храме святого апостола Петра в день Пятидесятницы. О сошествии Духа Святаго Чтение Святого Евангелия: Ин. 14, 23–31

Беседа 31, говоренная к народу в храме святого мученика Лаврентия в субботу поста «четырех времен» сентября. О том, что бесплодная смоковница и скорченная женщина суть два образа одной и той же испорченности рода человеческого Чтение Святого Евангелия: Лк. 13, 6–13

Беседа 32, говоренная к народу в храме святых мучеников Прокесса и Мартиниана в день их мученичества О самоотвержении и последовании за Христом Чтение Святого Евангелия: Лк. 9, 23–27

Беседа 33, говоренная к народу в храме святого Климента в пятницу поста «четырех времен» сентября О достоподражаемом покаянии Марии Магдалины Чтение Святого Евангелия: Лк. 7, 36–50

Беседа 34, говоренная к народу в храме святых Иоанна и Павла в Неделю третью по Пятидесятнице. О взыскании погибшего рода человеческого Спасителем его Чтение Святого Евангелия: Лк. 15, 1–10

Беседа 35, говоренная к народу в храме святого мученика Мины в день его мученичества. О бедствиях перед кончиною мира Чтение Святого Евангелия: Лк. 21, 9–19

Беседа 36, говоренная к народу в храме святых апостолов Филиппа и Иакова в Неделю вторую по Пятидесятнице. О призывании на вечерю и об отказывающихся от нее под различными предлогами Чтение Святого Евангелия: Лк. 14, 16–24

Беседа 37, говоренная к народу в храме святого мученика Севастиана в день его мученичества. О совместности ненависти к родным с любовию к ним в благоразумии христианском Чтение Святого Евангелия: Лк. 14, 26–33

Беседа 38, говоренная к народу в храме святого Климента О приглашении гостей на брак Сына Царева Чтение Святого Евангелия: Мф. 22, 1–14

Беседа 39, говоренная к народу в храме святого Иоанна, именуемом Константиновским. О бедствиях Иерусалима, предсказанных ему Спасителем мира Чтение Святого Евангелия: Лк. 19, 41–47

Беседа 40, говоренная к народу в храме cвятого мученика Лаврентия в Неделю вторую по Пятидесятнице О воздаянии в вечной жизни за добрые дела и худые Чтение Святого Евангелия: Лк. 16, 19–31

Речь к народу о смертности

Святитель Григорий Двоеслов - Беседы на Евангелия - Речь к народу о смертности

Так как, возлюбленнейшая братия, мы долженствовали страшиться наказаний Божиих грядущих, по крайней мере надобно устрашиться настоящих и испытанных. Вход к обращению должна открыть нам болезнь, и жестокость нашего сердца должна размягчить уже самое наказание, претерпеваемое нами. Ибо как, по свидетельству пророка, предсказано: пройде мечь даже до души (Иер. 4, 10), так вот и весь народ поражается мечом гнева небесного, и все падают от внезапного поражения. Смерти не предваряет болезнь, но даже замедлению болезни предшествует сама смерть. Каждый пораженный похищается прежде, нежели обращается к слезам покаяния. Итак, подумайте, каковым предстанет пред лице Праведного Судии тот, кому не было времени оплакать то, что соделал. Потому что жители не по частям вырываются, но равно все падают. Дома остаются запустелыми; на похороны детей смотрят родители, а их наследники впереди них идут к погибели. Итак, всякий из нас должен прибегнуть к слезам покаяния, когда имеем время плакать прежде поражения. Вспомним, что мы учинили по заблуждению и что совершили по нечестию, и накажем все это плачем.

Предварим лице Его во исповедании (Пс. 94, 2) и, как увещевает пророк: воздвигнем сердца наша с руками к Богу (Плач. 3, 41). Потому что возвышать к Богу сердца с руками – значит усердие нашей молитвы возвышать заслугой доброго делания. Подлинно дает ужасу нашему упование Тот, Кто через пророка взывает: не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от пути своего и живу быти ему (Иез. 33, 11). Впрочем, никто не должен отчаиваться от необычайности своих нечестий. Ибо застарелые грехи ниневитян очищены тридневным покаянием (см.: Иона. 3), и покаявшийся разбойник в самом определении его смерти заслужил даже награды жизни (см.: Лк. 23, 32–43). Поэтому изменим сердца и решимся уже получить то, чего желаем.

Судия скорее преклоняется к молитве, если молящийся исправляется в своем нечестии. Итак, при висящем мече толикого гнева мы станем на непрестанные молитвы. Ибо то несчастье, которое обыкновенно бывает людям неприятно, благоугодно на суде Истины; потому что любвеобильный и милосердный Бог хочет, чтобы у Него молитвами вытребовали прощение мы, на которых Он не хочет гневаться столько, сколько мы заслуживаем. Поэтому-то, через Псалмопевца, и говорит: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя (Пс. 49, 15). Следовательно, Сам о Себе свидетельствует, что Сам желает быть милосердным к призывающим Тот, Кто увещевает к призыванию Себя. Поэтому, возлюбленнейшая братия, завтра с сокрушенным сердцем и решимостью на исправление мы идем на самом рассвете с четвертым крестным ходом на семиобразную литию по означенному ниже разделению с благоговением и со слезами.

Никто из вас не должен выходить на поля для земных дел, никто не должен решаться на исправление какой-либо должности; поколику, сходясь к церкви Святой Родительницы Господа, мы, которые все вместе согрешили, все вместе будем оплакивать содеянные нами беззакония, дабы Праведный Судия, думая о наказании нас за преступления наши, Сам удержался от определения предположенного наказания. Ход клириков начнется от церкви святого Иоанна Крестителя; ход мужчин – от церкви святого мученика Маркелла; ход монахов – от церкви святых мучеников Иоанна и Павла; ход девиц – от церкви святых мучеников Космы и Дамиана; ход замужних женщин – от церкви святого первомученика Стефана; ход вдовиц – от церкви святого мученика Виталия; ход бедных и младенцев – от церкви святой мученицы Цецилии.

КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА!