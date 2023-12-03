От начала впало в заблуждение человечество относительно познания Бога, и оставив Господа твари, одни обольстившись стали служить стихиям мира, другие же начали почитать естество демонов, а многим и рукотворные изображения идолов показались божеством, и для служения сим лжеименным богам устроялись ими и жертвенники, и храмы, и посвящения, и жертвы, и священные рощи, и капища. Но воззрел оком человеколюбия на повреждение естества человеческого Владыка твари и постепенно опять возводит человеческую жизнь от заблуждения к познанию истины.

Ибо как те, кои с некоторым знанием врачебного искусства восстановляют силы истощенных долговременным голодом, не вдруг позволяют им насыщаться, щадя их слабость; но когда посредством соразмерного употребления пищи прибудет у них силы, тогда позволяют сколько угодно наполнять себя пищею; таким же образом, когда человеческое естество было истощено страшным гладом, домостроительством (Божиим) установлена была постепенность в приобщении к таинственной пище; так чтобы люди, всегда восходя к совершенству в некотором последовательном порядке, достигли таким образом до предела совершенства. Ибо, что спасает нас, это есть животворящая Сила, которой веруем под именем Отца и Сына и Святаго Духа. Но неспособные к восприятию сей истины вполне вследствие приключившейся им от душевного глада слабости, прежде всего отвлекаемые от многобожия пророками, и законом приучаются взирать на единое Божество, и в едином Божестве уразумевают единую только силу Отца, будучи неспособны, как я сказал, к совершенной пище. Затем для ставших более совершенными при помощи закона открывается чрез Евангелие и единородный Сын; после сего предлагается нам совершенная пища для нашего естества - Дух Святый, в Котором жизнь.

святитель Григорий Нисский - Догматические сочинения : в 2 томах - Том 1

Краснодар : Текст, 2006. 368 с.

ISBN 5-903298-01-X

святитель Григорий Нисский - Догматические сочинения : в 2 томах - Том 1 - Содержание

БОЛЬШОЕ ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

К АВЛАВИЮ О ТОМ, ЧТО НЕ «ТРИ БОГА»

К СИМПЛИКИЮ О ВЕРЕ

ПРОТИВ УЧЕНИЯ О СУДЬБЕ

К ЕЛЛИНАМ НА ОСНОВАНИИ ОБЩИХ ПОНЯТИЙ

О ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬНИЦЕ

О ДУШЕ И О ВОСКРЕСЕНИИ

СЛОВО О БОЖЕСТВЕ СЫНА И ДУХА

СЛОВО ПРОТИВ АРИЯ И САВЕЛЛИЯ

СЛОВО О СВЯТОМ ДУХЕ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ АПОЛЛИНАРИЯ (АНТИРРИК)

ПРОТИВ АПОЛЛИНАРИЯ

СЛОВО НА ДЕНЬ СВЕТОВ

СЛОВО О ТРИДНЕВНОМ СРОКЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

СЛОВО О ВОСКРЕСЕНИИ

СЛОВО НА СВЯТУЮ И СПАСИТЕЛЬНУЮ ПАСХУ

СЛОВО НА ВОЗНЕСЕНИЕ

СЛОВО О СВЯТОМ ДУХЕ

СЛОВО НА ДЕНЬ ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

КАНОНИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ К СВ. ЛИТОИЮ МЕЛЕТИНСКОМУ

ПИСЬМА

святитель Григорий Нисский - Догматические сочинения : в 2 томах - Том 1 - Св. Григорий Нисский в жизни

Не раз богослов Григорий дивился семейству, к которому принадлежал Василий Великий. Отец и мать — благочестивые; дед и бабушка — исповедники; пять братьев — иноки, между ними три епископа, необыкновенные по дарованиям; шесть сестер, «брачные и безбрачные, но все добродетельные», и между ними Макрина, удивительная по уму и высоте духа. Только христианство могло образовать такое семейство, и только оно могло раскрыть дарования до такой степени, до какой раскрыты они были в братьях Василии и Григории, необыкновенных учителях Церкви. Св. Григорий, по месту епископии Нисский, был третьим сыном св. Еммелии. Детское воспитание преподавала ему та же благочестивая бабушка Макрина, которая учила и Василия, и первоначальное наставление в словесности преподавал ему, также как и Василию, отец; дальнейшие же уроки, с 12 года своей жизни, когда умер отец его, он слушал, как вероятно, у кого-либо из неокесарийских наставников красноречия. Григорий готовил себя к званию светского оратора и принял в свое распоряжение родительское имение. Господь устроил судьбу Григория не по его расчетам. При Юлиане (в 360 г.) Григорий лишился звания наставника красноречия и вступил в должность чтеца. Вероятно, тогда, как переменились внешние обстоятельства, Григорий опять обратился было к любимому званию и занятию. Это была слабость, но люди не родятся святыми. Богослов писал к оратору: «Не хвалят твоей, говоря по-вашему, славы бесславной, твоего скорого уклонения к худшему, твоего честолюбия. Что с тобою стало, человек умный, и за что прогневался на себя, бросив священные и назидательные книги, которые прежде читал пред народом? Не красней от стыда, слушая это; ты захотел лучше прослыть оратором, нежели христианином? По мне гораздо лучше последнее, чем первое, и благодарение за то Богу! Не думай и ты иначе... Не говори мне этих нарядных и витиеватых слов: что же, разве я не был христианином, когда был оратором? разве не был верующим, когда занимался науками в кругу юношей? Нет, тут не все правда, хотя отчасти и можно уступить тебе. Для чего тебе своим поведением соблазнять других, и без того склонных к злу?».

Григорий обратился всею душою к изучению памятников веры и удалился в пустыню. В пустыне, около 370 г., написал он сочинение о девстве. Великий пастырь Каппадокийский, желая иметь в Григории верного помощника для борьбы с арианством, в начале 372 г. поставил Григория, против его воли, во епископа Нисского. Григорий действовал как истинный пастырь Христов. Благочестивая сестра его Феосевия была при нем диаконисою и весьма много помогала брату в делах церковных. Смерть ее была великою потерею для брата; но св. Григорий, хотя со скорбью, но благодушно перенес эту потерю. «Изумляюсь, — писал ему Богослов, — терпению и любомудрию, какие, как слышу, показал ты при смерти блаженной, святой сестры вашей». Твердость нужна была Нисскому святителю для более трудного и важного подвига. Такой пастырь Христов, каким был брат Великого Василия, был нетерпим для ариан. И вот известный уже нам Демосфен (375 г.) приготовил другого епископа на место Григория; Григория оклеветали в неправильном употреблении церковного имущества и лишили кафедры. Но поборник православия не оставался в бездействии: он переходил из одного места в другое, чтобы утверждать православие и утешать православных. Тяжко было Григорию вести жизнь странническую; но Богослов писал к нему: „Добро, тобою распространяемое, прочно, хотя сам ты и не имеешь прочного места; разве жалуются на солнце за то, что оно обтекает вселенную, проливая лучи свои и оживотворяя все вокруг себя?» По смерти Валента паства нисская с восторгом встретила своего пастыря. Вскоре после того он огорчен был смертью Василия, которого любил и уважал, как наставника своего. В годичную память почтил он его надгробным словом, и из благодарного уважения к наставнику окончил его описание шести дней творения, где недоставало описания творения человека и где другие желали видеть решенными еще некоторые вопросы. То же уважение побудило его приняться за труд важнейший — написать Опровержение новой апологии Евномиевой, в которой Евномий оскорблял истину и имя Великого Василия, не имея однако смелости показать на свет своего сочинения, пока жив был Василий.

В 379 г. Собор Антиохийский определил послать опытного в деле веры для обозрения церквей в Аравии и Палестине. Там, между прочим, оскорбляли веру ереси Антикомариан, не чтивших непорочного девства Богоматери, и Коллиридиан, чтивших Богоматерь как божество. Для утверждения мира и веры избран был Григорий. Прежде отправления в это путешествие Григорий посетил блаженную сестру свою Макрину; плодом беседы с близкой к смерти праведницей было впоследствии сочинение Григория О душе и воскресении. По погребении святой сестры, он счастливо окончил поручение в Аравии; но в Иерусалиме, где с благоговейною радостью посетил освященные места, не мог он совершить всего того, что поручено ему было, и со скорбью писал, что грехи и заблуждения и там находят крепкую защиту в сердцах людей. В 381 г., в числе епископов, собравшихся для Вселенского собрания, был и пастырь Нисский. Здесь он участвовал в утверждении Богослова в звании Константинопольского пастыря и читал Богослову и Иерониму свое сочинение против Евномия; почтил память скончавшегося Мелетия надгробным словом, и, не могши вместе со многими разрушить вражды против св. Григория Назианзского, преподал советы о вере и новом звании избранному из оглашенных преемнику Григория, Нектарию. Не без основания приписывают старанию пастыря Нисского, что на сем Соборе дополнен был Никейский символ членом о Духе Святом. В то же время Григорию присвоены были одинакие права и преимущества с Кесарийским пастырем. В следующем году он опять был на Соборе в Константинополе и тогда читал свое сочинение О божестве Сына Божия и Св. Духа. В 385 г. ему как знаменитому оратору поручено было произнесть слово над гробом любимой всеми императрицы Плакиллы. Паству свою Григорий утверждал в вере и благочестии, как пастырь верный и истинный; случалось, что по нескольку дней сряду говорил он ей поучения; и он же был защитником несчастных пред судьями. В последний раз видим его в истории Собора Константинопольского, бывшего в 394 г. по делу Агапия и Багадия, перепиравшихся о кафедре Боцры Аравийской. Имя Григория на сем Соборе поставлено между именами митрополитов Кесарийского и Иконийского. Вероятно, вскоре после сего скончался пастырь Нисский, второй после брата в учении и жизни, заслуживший в общем внимании наименование отца отцов.

святитель Григорий Нисский - Догматические сочинения : в 2 томах - Том 2

Краснодар : Текст, 2006. 448 с.

ISBN 5-903298-02-8

святитель Григорий Нисский - Догматические сочинения : в 2 томах - Том 2 - Содержание