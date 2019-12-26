Канон песней Священного писания с покаянным и припевами Святителя Андрея Критского
Настоящее переложение выполнено по критическому тексту Великого канона свт. Андрея Критского, полученному на основании данных греко-византийских рукописных источников Х-ХII вв. из отечественных и зарубежных хранилищ.
Выявленные позднейшие дополнения опущены, за исключением троичных и богородичных строф. Вместе с тем, в соответствии с литургической традицией, в текст Канона включены не предусмотренные автором и отсутствующие в ранних списках Канона:
- две первые строфы из поэмы преп. Романа Сладкопевца (кондак и икос по 6-й песни);
- строфы, посвящённые преп. Марии Египетской и свт. Андрею Критскому.
Предпринята попытка восстановления авторского порядка следования строф Канона по результатам сравнительного анализа его древнейших полных списков.
Канон песней Священного писания с покаянным и припевами Святителя Андрея Критского
В стихотворном переложении с древнегреческого оригинала прот. Виталий Головатенко
Санкт-Петербург 2019 г. – 79 с.
Канон песней Священного писания с покаянным и припевами Святителя Андрея Критского - Песнь первая
Песнь пророка Моисея из Книги Исхода (Исх 15: 1-19)
стих: Воспоём Господа, ибо славно Он прославился: коня и колесничника Он ввергнул в море.1
припев Помощник мой и Покровитель — Бог.
(ирмос): Он стал моим Спасителем. Он — Бог мой
и Бог отцов моих: Его прославлю и вознесу Его я, ибо Он в Своих делах прославился преславно.
стих: Имя Его — Господь, «Господь Сокрушитель врагов».
припев: С чего начну я нынешний свой плач
о всей моей несчастной, жалкой жизни?
Какое злодеяние моё
оплачу прежде прочих?.. — Дай же мне,
о мой Владыка, слёзы сокрушенья!
стих: Колесницы фараона и всё могущество его Он ввергнул в море.
припев: Приди, моя несчастная душа,
с тобой растленным телом: принеси раскаяния искренние слёзы Создателю и твоему Творцу, оставив прежний, ложный стыд молчанья.
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