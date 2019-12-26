Настоящее переложение выполнено по критическому тексту Великого канона свт. Андрея Критского, полученному на основании данных греко-византийских рукописных источников Х-ХII вв. из отечественных и зарубежных хранилищ.

Выявленные позднейшие дополнения опущены, за исключением троичных и богородичных строф. Вместе с тем, в соответствии с литургической традицией, в текст Канона включены не предусмотренные автором и отсутствующие в ранних списках Канона:

две первые строфы из поэмы преп. Романа Сладкопевца (кондак и икос по 6-й песни);

строфы, посвящённые преп. Марии Египетской и свт. Андрею Критскому.

Предпринята попытка восстановления авторского порядка следования строф Канона по результатам сравнительного анализа его древнейших полных списков.

Канон песней Священного писания с покаянным и припевами Святителя Андрея Критского

В стихотворном переложении с древнегреческого оригинала прот. Виталий Головатенко

Санкт-Петербург 2019 г. – 79 с.

Канон песней Священного писания с покаянным и припевами Святителя Андрея Критского - Песнь первая

Песнь пророка Моисея из Книги Исхода (Исх 15: 1-19)

стих: Воспоём Господа, ибо славно Он прославился: коня и колесничника Он ввергнул в море.1

припев Помощник мой и Покровитель — Бог.

(ирмос): Он стал моим Спасителем. Он — Бог мой

и Бог отцов моих: Его прославлю и вознесу Его я, ибо Он в Своих делах прославился преславно.

стих: Имя Его — Господь, «Господь Сокрушитель врагов».

припев: С чего начну я нынешний свой плач

о всей моей несчастной, жалкой жизни?

Какое злодеяние моё

оплачу прежде прочих?.. — Дай же мне,

о мой Владыка, слёзы сокрушенья!

стих: Колесницы фараона и всё могущество его Он ввергнул в море.

припев: Приди, моя несчастная душа,

с тобой растленным телом: принеси раскаяния искренние слёзы Создателю и твоему Творцу, оставив прежний, ложный стыд молчанья.