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Григулевич - История инквизиции

Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков
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Category ESXATOS BOOKS, History, **Persecution Secret Services, Religious Studies Atheism
Как, вновь привлекают инквизицию к суду истории? – может с недоумением спросить читатель, раскрыв нашу книгу. Разве инквизиция не была уже многократно судима историками разных стран, эпох и направлений, разве о ней не написаны горы трудов? Стоит ли вновь воскрешать её преступления? Что нового можно сказать о ней, какие ещё неизвестные её коварства и жестокости раскрыть? Да и изменят ли суждения автора всем хорошо известный приговор инквизиции, давно уже вынесенный историей?
Подобного рода весьма законные сомнения одолевают не только читателей, но и исследователей, намеревающихся проникнуть в лабиринты истории в поисках ещё не раскрытых тайн инквизиции. Например, французский учёный Жан Гиро так начинает своё двухтомное сочинение о средневековой инквизиции: «Не может ли показаться одновременно тщеславным и праздным желание после стольких авторов писать ещё об инквизиции? Начиная от инквизиторов XIII и XIV веков, описавших в своих наставлениях и руководствах еретиков и их доктрины для того, чтобы облегчить работу агентов священного департамента, до писателей нашего времени – обвинителей и защитников инквизиции, породивших столько споров, – разве они уже не всё сказали об инквизиции, и разве мы не рискуем впасть в бесполезные повторения, пустившись в подобного рода изыскания?» И всё же такие опасения не обоснованны. Правда, литература по инквизиции необозрима. Далеко не полная библиография по истории инквизиции, составленная голландцем Е. ван дер Векенэ и изданная в 1963 г., насчитывает около 2 тыс. названий. Среди этого моря книг – и источники, и свидетельства современников, и полемические трактаты.
И тем не менее далеко не всё ещё известно о деятельности «священного» трибунала. Многие архивы инквизиции всё ещё недоступны исследователям. Почти не разработана научная периодизация истории инквизиции, отсутствует цельная картина массовых еретических движений средневековья, против которых был в первую очередь направлен террор инквизиции. Мы мало знаем о деятельности инквизиции в колониях, до сих пор не написана история папской инквизиции – конгрегации священной канцелярии.

Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков

М: Родина, 2024, 416 с.: илл.
Серя "Документальный триллер"
ISBN 978-5-00222-423-4

Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков - Оглавление

  • Спор все ещё продолжается
  • От Адама и Евы…
  • Как были раскрыты её преступления
  • Инквизиция до инквизиции
  • Предвестники новой бури
  • Эта «неистребимая мерзость»…
  • Система и задачи
  • Судьи
  • Обвинение
  • Следствие
  • Допрос
  • Пытки
  • Приговор
  • Аутодафе и костёр
  • Еретики подлинные, еретики мнимые. Расправа над нищенствующими праведниками
  • Долгая охота за «ведьмами»
  • Гнусное «дело» тамплиеров
  • Ян Гус и Иероним Пражский — жертвы соборной инквизиции
  • Жанна д’Арк — героиня, «колдунья», святая
  • Кровавая эпопея испанской Супремы. «Новая» инквизиция приступает к работе
  • Детище Томаса Торквемады
  • Террор продолжается
  • Преследование инакомыслящих
  • Примерное аутодафе
  • Закат Супремы
  • Костры в колониальной Америке. Конкиста и инквизиция
  • Рука Супремы в Западных Индиях
  • Трибуналы инквизиции в действии
  • Враги независимости колоний
  • 5Преступления португальской инквизиции. Корона устанавливает «священное» судилище
  • Торг с папским престолом
  • Система, доходы, подавление свободной мысли
  • Инквизиторы в колониях
  • Испанское интермеццо
  • Кого она судила
  • Бесславный конец
  • Папы в роли инквизиторов. Римская и вселенская инквизиция
  • Преступление и наказание Джордано Бруно
  • «Раскаяние» Галилея
  • Индекс запрещённых книг
  • Под знаком «Силлабуса»
  • Инквизиция в XX веке
  • Новая вывеска, старые порядки?
Примечания
Views 246
Rating 4.5 / 5
Added 19.02.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.5/5 (5)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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