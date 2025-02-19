Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков

Как, вновь привлекают инквизицию к суду истории? – может с недоумением спросить читатель, раскрыв нашу книгу. Разве инквизиция не была уже многократно судима историками разных стран, эпох и направлений, разве о ней не написаны горы трудов? Стоит ли вновь воскрешать её преступления? Что нового можно сказать о ней, какие ещё неизвестные её коварства и жестокости раскрыть? Да и изменят ли суждения автора всем хорошо известный приговор инквизиции, давно уже вынесенный историей?

Подобного рода весьма законные сомнения одолевают не только читателей, но и исследователей, намеревающихся проникнуть в лабиринты истории в поисках ещё не раскрытых тайн инквизиции. Например, французский учёный Жан Гиро так начинает своё двухтомное сочинение о средневековой инквизиции: «Не может ли показаться одновременно тщеславным и праздным желание после стольких авторов писать ещё об инквизиции? Начиная от инквизиторов XIII и XIV веков, описавших в своих наставлениях и руководствах еретиков и их доктрины для того, чтобы облегчить работу агентов священного департамента, до писателей нашего времени – обвинителей и защитников инквизиции, породивших столько споров, – разве они уже не всё сказали об инквизиции, и разве мы не рискуем впасть в бесполезные повторения, пустившись в подобного рода изыскания?» И всё же такие опасения не обоснованны. Правда, литература по инквизиции необозрима. Далеко не полная библиография по истории инквизиции, составленная голландцем Е. ван дер Векенэ и изданная в 1963 г., насчитывает около 2 тыс. названий. Среди этого моря книг – и источники, и свидетельства современников, и полемические трактаты.

И тем не менее далеко не всё ещё известно о деятельности «священного» трибунала. Многие архивы инквизиции всё ещё недоступны исследователям. Почти не разработана научная периодизация истории инквизиции, отсутствует цельная картина массовых еретических движений средневековья, против которых был в первую очередь направлен террор инквизиции. Мы мало знаем о деятельности инквизиции в колониях, до сих пор не написана история папской инквизиции – конгрегации священной канцелярии.

Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков

М: Родина, 2024, 416 с.: илл.

Серя "Документальный триллер"

ISBN 978-5-00222-423-4

Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков - Оглавление

Спор все ещё продолжается

От Адама и Евы…

Как были раскрыты её преступления

Инквизиция до инквизиции

Предвестники новой бури

Эта «неистребимая мерзость»…

Система и задачи

Судьи

Обвинение

Следствие

Допрос

Пытки

Приговор

Аутодафе и костёр

Еретики подлинные, еретики мнимые. Расправа над нищенствующими праведниками

Долгая охота за «ведьмами»

Гнусное «дело» тамплиеров

Ян Гус и Иероним Пражский — жертвы соборной инквизиции

Жанна д’Арк — героиня, «колдунья», святая

Кровавая эпопея испанской Супремы. «Новая» инквизиция приступает к работе

Детище Томаса Торквемады

Террор продолжается

Преследование инакомыслящих

Примерное аутодафе

Закат Супремы

Костры в колониальной Америке. Конкиста и инквизиция

Рука Супремы в Западных Индиях

Трибуналы инквизиции в действии

Враги независимости колоний

5Преступления португальской инквизиции. Корона устанавливает «священное» судилище

Торг с папским престолом

Система, доходы, подавление свободной мысли

Инквизиторы в колониях

Испанское интермеццо

Кого она судила

Бесславный конец

Папы в роли инквизиторов. Римская и вселенская инквизиция

Преступление и наказание Джордано Бруно

«Раскаяние» Галилея

Индекс запрещённых книг

Под знаком «Силлабуса»

Инквизиция в XX веке

Новая вывеска, старые порядки?

Примечания