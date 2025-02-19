Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков

Григулевич - История инквизиции
Как, вновь привлекают инквизицию к суду истории? – может с недоумением спросить читатель, раскрыв нашу книгу. Разве инквизиция не была уже многократно судима историками разных стран, эпох и направлений, разве о ней не написаны горы трудов? Стоит ли вновь воскрешать её преступления? Что нового можно сказать о ней, какие ещё неизвестные её коварства и жестокости раскрыть? Да и изменят ли суждения автора всем хорошо известный приговор инквизиции, давно уже вынесенный историей?
Подобного рода весьма законные сомнения одолевают не только читателей, но и исследователей, намеревающихся проникнуть в лабиринты истории в поисках ещё не раскрытых тайн инквизиции. Например, французский учёный Жан Гиро так начинает своё двухтомное сочинение о средневековой инквизиции: «Не может ли показаться одновременно тщеславным и праздным желание после стольких авторов писать ещё об инквизиции? Начиная от инквизиторов XIII и XIV веков, описавших в своих наставлениях и руководствах еретиков и их доктрины для того, чтобы облегчить работу агентов священного департамента, до писателей нашего времени – обвинителей и защитников инквизиции, породивших столько споров, – разве они уже не всё сказали об инквизиции, и разве мы не рискуем впасть в бесполезные повторения, пустившись в подобного рода изыскания?» И всё же такие опасения не обоснованны. Правда, литература по инквизиции необозрима. Далеко не полная библиография по истории инквизиции, составленная голландцем Е. ван дер Векенэ и изданная в 1963 г., насчитывает около 2 тыс. названий. Среди этого моря книг – и источники, и свидетельства современников, и полемические трактаты.
И тем не менее далеко не всё ещё известно о деятельности «священного» трибунала. Многие архивы инквизиции всё ещё недоступны исследователям. Почти не разработана научная периодизация истории инквизиции, отсутствует цельная картина массовых еретических движений средневековья, против которых был в первую очередь направлен террор инквизиции. Мы мало знаем о деятельности инквизиции в колониях, до сих пор не написана история папской инквизиции – конгрегации священной канцелярии.
Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков
М: Родина, 2024, 416 с.: илл.
Серя "Документальный триллер"
ISBN 978-5-00222-423-4
Григулевич Иосиф - История инквизиции или Надежные способы распознания еретиков - Оглавление
- Спор все ещё продолжается
- От Адама и Евы…
- Как были раскрыты её преступления
- Инквизиция до инквизиции
- Предвестники новой бури
- Эта «неистребимая мерзость»…
- Система и задачи
- Судьи
- Обвинение
- Следствие
- Допрос
- Пытки
- Приговор
- Аутодафе и костёр
- Еретики подлинные, еретики мнимые. Расправа над нищенствующими праведниками
- Долгая охота за «ведьмами»
- Гнусное «дело» тамплиеров
- Ян Гус и Иероним Пражский — жертвы соборной инквизиции
- Жанна д’Арк — героиня, «колдунья», святая
- Кровавая эпопея испанской Супремы. «Новая» инквизиция приступает к работе
- Детище Томаса Торквемады
- Террор продолжается
- Преследование инакомыслящих
- Примерное аутодафе
- Закат Супремы
- Костры в колониальной Америке. Конкиста и инквизиция
- Рука Супремы в Западных Индиях
- Трибуналы инквизиции в действии
- Враги независимости колоний
- 5Преступления португальской инквизиции. Корона устанавливает «священное» судилище
- Торг с папским престолом
- Система, доходы, подавление свободной мысли
- Инквизиторы в колониях
- Испанское интермеццо
- Кого она судила
- Бесславный конец
- Папы в роли инквизиторов. Римская и вселенская инквизиция
- Преступление и наказание Джордано Бруно
- «Раскаяние» Галилея
- Индекс запрещённых книг
- Под знаком «Силлабуса»
- Инквизиция в XX веке
- Новая вывеска, старые порядки?
Примечания
Большое спасибо!