Принцы и принцессы, как известно каждому ребёнку всегда живут долго и счастливо. Даже перед лицом волшебных чар, злых мачех, людоедов, великанов и злобных гномов любовь торжествует, зло превозмогается, и счастливая пара рука в руке исчезает в тумане воображения, не оставляя никаких намёков на бракоразводные процессы или выплату алиментов, чтобы омрачить это «долго и счастливо».

Процесс «взросления», как говорят каждому ребёнку, с его возрастающей зрелостью и способностью встречать «жизнь такой, какая она есть», естественно, учит нас другому. Принцы и принцессы, а также Санта-Клаус, Пасхальный Заяц, воображаемые товарищи по играм и другие реликвии фантазийной жизни детства — не тот материал, на котором стоит зацикливаться взрослым. Никто, как мы начинаем узнавать довольно рано, не живёт долго и счастливо; мы должны заставить отношения «работать», и они являются вопросом ответственности, обязательств, дисциплины, признательности, самопожертвования, коммуникации... — есть еще много других слов, которые используются так часто, что их значения должны быть достаточно ясны. Но каким-то образом в опыте жизни эти термины становятся всё более неоднозначными, поскольку мы понимаем, что этот другой, этот незнакомец, который стоит перед нами, будь то муж, жена, сын или любовник, друг или учитель, деловой партнёр или враг, всё еще остаётся незнакомцем.

Отношения — это фундаментальный аспект жизни. Он архетипичен, а это означает, что он является опытом, который пронизывает базовую структуру не только человеческой психики, но и всего мироздания в целом. В конечном счёте всё построено на отношениях, ибо мы не могли бы осознать ни один аспект жизни, не узнав, чем он отличается от всех остальных аспектов. Мы осознаём день, потому что есть ночь, и отношения между ними определяют и идентифицируют каждый из этих периодов. И если хоть немного подумать над этой идеей, становится всё более очевидным, что мы, человеческие существа, можем воспринимать себя как индивидуумов только через сравнение с тем, чем мы не являемся.

По ряду причин, и некоторые из них очевидны, а некоторые гораздо более тонки, в настоящее время опыту взаимоотношений уделяется больше внимания, чем в другие периоды нашей истории. Отношения всегда были важной стороной жизни, но мы не всегда называли их отношениями и не признавали за ними никаких целей, кроме очевидных: облегчения одиночества, удовлетворения желаний, продолжения рода, защиты индивидуума и общества, переживания любви (совершенно неоднозначное слово, как известно каждому взрослому), извлечения материальной выгоды. Всё это достаточно веские причины для того, чтобы мы прилагали часто вознаграждающие, но столь же часто болезненные усилия, необходимые для жизни с нашими человеческими собратьями. Однако, в первую очередь благодаря работе психологов за последние семьдесят пять лет, стало очевидно, что отношения — это не только средство получения личного удовлетворения того или иного рода. Они также необходимы для роста сознания и понимания человеком самого себя. Человек не знает, как он выглядит, пока не увидит своё отражение в зеркале, и эта простая истина относится не только к физической реальности, но и к реальности психики.

Лиз Грин – Отношения - Астрологическое руководство по жизни с другими на маленькой планете

М.: «Касталия», 2025. — 348 с.

ISBN 978-5-90796903-2־

Лиз Грин – Отношения – Содержание

Введение

I. Язык бессознательного

II. Планетарная карта индивидуального потенциала

III. Воздух, вода, земля, огонь — психологические типы

IV. Красавица и Чудовище

V Внутренний партнёр

VI. Сексуальная жизнь психики

VII. Почитай отца твоего и мать твою... с оговорками

VIII. Безопшбочные внутренние часы

IX. Отношения в Эпоху Водолея

X. Заключение

Избранная библиография

Список рекомендуемой дополнительной литературы