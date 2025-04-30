Лунное затмение. Согревшись ромом с пряностями, мы ищем нашу Селену в просветах зимних облаков. От диска, словно разъедаемого черным купоросом, осталась лишь щепка. Дуга, все еще сиявшая белоснежным светом, вдруг, не исчезнув, но превратившись в ночную темноту, достигла конечной точки своего «нигредо».

Зимнее солнцестояние. Мы с женой и сыновьями стоим на каменном крыльце, вытянув шеи. Вокруг нас — пять акров вечнозеленых земляничных лесов, расположенных на крошечном, продуваемом тихоокеанском острове. Сегодня особенный день: происходит первое с 1638 года полное лунное затмение в день зимнего солнцестояния. Я начинаю вспоминать созерцателей Луны прошлого. Их взгляды на Вселенную, стремление задавать вопросы, глубина которых превосходила бы Платона и Аристотеля.

Затем, незаметно и словно крадучись, появляется янтарная дымка и закрывает Луну. Ночной ветер раздвигает облака, открывая нам звездное небо. На нем сияет полная луна. Сначала она янтарная, затем алая, как толченая киноварь, или, быть может, даже кроваво-красная, словно кровь дракона. «Рубедо», завершение Великого Делания.

Кровоточащая луна — это все восходы и закаты на Земле, проецируемые на лунную поверхность солнечными лучами. Это шоу волшебных фонарей — наглядная демонстрация часового механизма Вселенной. Простого с точки зрения науки, но в то же время невероятно удивительного. Поистине алхимический момент.

Джордан Стратфорд - Словарь западной алхимии

Предисловие доктора философии Джеффри С. Куппермана. – М.: «Касталия», 2025. — 166 с.

ISBN 978-5-907969-08-7

Джордан Стратфорд - Словарь западной алхимии – Содержание