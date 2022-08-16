Нина Грязнова - Сокровища Ярославля - Русское декоративно-прикладное искусство ХIII-XIX веков в собрании Ярославского музея-заповедника

Ярославль, основанный Ярославом Мудрым в начале XI столетия, заметного расцвета достиг уже при ростовском князе Константине Всеволодовиче (1216-1219), старшем сыне Всеволода Большое Гнездо, получившем впоследствии и великое княжение Владимирское. Именно в это время в жизнь города могли быть привнесены культурные традиции Ростова и Владимира, крупных политических и духовных центров Северо-Восточной Руси.

Большое влияние на хозяйственную, социальную и культурную жизнь средневекового Ярославля оказали впоследствии и представители богатого новгородского купечества, оказавшиеся здесь в связи с их переселением в московские земли. Это произошло после включения Новгорода в состав Русского государства в конце XV века. Ведя обширные торговые дела с Ганзейским союзом, европейскими и восточными городами и странами, новгородцы знакомились с произведениями иноземного искусства и привозили к себе на родину изделия художников и ремесленников, паломнические реликвии. Некоторые из этих памятников, в том числе и византийского происхождения, они впоследствии могли вкладывать в ярославские монастыри и храмы. Таким же образом оказались в Ярославле и великолепные изделия мастеров самого Великого Новгорода, крупнейшего для того времени центра ювелирного ремесла. В настоящее время они составляют наиболее древнюю часть коллекции драгоценной мелкой пластики Ярославского музея-заповедника, входящую, по мнению специалистов, в число лучших музейных коллекций России.

Источники ее — ризница Спаса-Преображенского монастыря, монастыри и храмы Ярославля. Самой древней частью собрания является группа памятников каменной пластики, представленная тремя нагрудными иконами конца XIII — начала XIV века. Они созданы на один и тот же сюжет, известный под названием «Жены-мироносицы у Гроба Господня» и, по мнению ведущих исследователей, были исполнены в Новгороде — из местного камня и местными мастерами (№№ 1-3). На двух иконах этот сюжет объединен с композицией «Распятие» (изображение Гроба Господня здесь находится на оборотной стороне) и фигурами святителей Василия Великого, Николая Чудотворца и Иоанна Златоуста. Серебряные золоченые оправы каменных иконок также изготовлены новгородцами, но позднее — в XV-XVI веках (№№ 1 -3).

Среди ранних памятников, исторически связанных. с Новгородом — панагия овальной формы, датируемая ХIII веком (№ 4). Это так называемый ли-тик, то есть отлитая из черной стекловидной массы иконка в серебряной сканой оправе, характерной для новгородского искусства середины XVвека. В средней части ее — изображение Иисуса Христа с предстоящими апостолами Варфоломеем и Марком. Производство подобных литиков исследователи традиционно связывают с двумя средневековыми художественными центрами — Венецией и Константинополем, откуда в качестве паломнических реликвий они могли попадать на Русь. Ярославский литик отличается редким сюжетом и относительно большими размерами. Типичные особенности резьбы и изображение святого Марка — покровителя Венеции позволяют отнести это произведение к венецианским изделиям Xlll столетия.

Нина Александровна Грязнова - Сокровища Ярославля. Русское декоративно-прикладное искусство ХIII-XIX веков в собрании Ярославского музея-заповедника

М.: Издательство «Северный паломник», 2009. — 408 с., илл.

ISBN 978-5-94431-295-2