Обращение к проблеме человека и его миссии в истории оказало существенное влияние на трансформацию облика католической философии нашего столетия. Сейчас как никогда очевидны черты ее перестройки, наметившиеся под влиянием осмысления феномена культурного творчества, задающего гуманистическое содержание истории. И это отнюдь не случайно.

Ситуация кризиса религиозного мировоззрения заставляет католических теоретиков искать все новые и новые средства его защиты, оправдания.

Для христианской философии эпохи патристики и средневековья человеческое творчество в истории ни в коей мере не было центральным пунктом интереса и объектом полемики, ибо идея самостоятельной ценности культурного саморазвития личности рождается лишь в ренессансный период. Однако сегодня все без исключения направления католической философии пытаются доказать, что христианское мировоззрение всегда уделяло особое внимание гуманистическим аспектам исторического процесса и содержало базисные предпосылки понимания движущих сил социокультурного творчества.

Борис Львович Губман - Современная католическая философия: человек и история

Учебное пособие

Москва: Высшая школа, 1988 г. — 190 с.

Борис Львович Губман - Современная католическая философия: человек и история - Содержание

Введение

Глава 1. Католический спиритуализм перед лицом истории

Философия духа об «ошибке Нарцисса»

«Тайна истории» в отражении философии действия

Глава 2. В лабиринте идей персонализма

Мираж «целостного человека»

Крушение персонализированной вселенной

Глава 3. В «расколотом мире» христианского экзистенциализма

«Человек-странник» и «мистерия бытия»

«Люди против человеческого»

Глава 4. Тейярдизм и диалектика культурно-исторического развития

Космогенез и человек

Перспективы человечества

Глава 5. Метаморфозы «вечной философии»

«Человек действующий»

От «интегрального гуманизма» к «теологии будущего»

Глава 6. «Старое» и «новое» в философско-теологических концепциях «аджорнаменто»

Рецепты «теологии труда»

«Теология освобождения» и современность

«Быть христианином»?

Заключение

Борис Львович Губман - Современная католическая философия: человек и история - Введение

Современная эпоха характеризуется острым противоборством социалистической и буржуазной идеологий. Достижения реального социализма демонстрируют возможности общества, уничтожившего эксплуатацию человека человеком, поставившего своей целью всестороннее развитие личности. В это же самое время глубочайший кризис экономики, политической жизни и идеологии капитализма свидетельствует, что он по своей внутренней сути не может обеспечить подлинно гуманистического, всестороннего развития личности. Кризис буржуазного общества сопровождается попытками его идеологов всячески дискредитировать марксистское учение и достижения реального социализма. «Буржуазная идеология, — отмечает М. С. Горбачев в Политическом докладе Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза, — идеология обслуживания капитала и прибылей монополий, авантюризма и социального реванша, идеология общества без будущего. Ее установки очевидны: любыми приемами приукрасить капитализм, прикрыть его природную античеловечность и несправедливость, навязать свои стандарты жизни и культуры; всеми способами очернить социализм, исказить смысл таких ценностей, как демократия, свобода, равенство, социальный прогресс». Для борьбы с научноматериалистическим марксистским мировоззрением буржуазные идеологи используют широкий спектр средств, в том числе и религиозные учения.

Среди многочисленных религиозных доктрин заметная роль принадлежит католицизму, оказывающему, несмотря на его внутренний кризис, значительное влияние на общественную и культурную жизнь буржуазного общества. В панораме буржуазной мысли современности достаточно самостоятельно выглядит концепция авторов, именующих себя «католическими философами». Сегодня можно говорить о существовании католической философии, представленной различными направлениями, объединенными общими целями и доктриной церкви. Содержание католической философии неоднородно, так как его определяют не только представители официально принятого церковью учения неотомизма, но и сторонники таких влиятельных модернистских направлений, как католический спиритуализм, персонализм, экзистенциализм, тейяр- дизм, а также приверженцы ведущих философско- теологических концепций, возникших в период после II Ватиканского собора.

В советской и зарубежной марксистской литературе дана аргументированная научная критика различных направлений современной католической философии. Она содержится в работах С. С. Аверинцева, Е. М. Бабосова, A. С. Богомолова, Ю. Боргоша, А. Р. Бургете, Б. Э. Быховского, И. С. Вдовиной, Л. Н. Великовича, В. И. Га- раджи, А. А. Гайдиса, В. С. Глаголева, Б. Т. Григорьяна, Л. И. Грекова, Я. Гурановского, П. С. Гуревича, К. М. Долгова, Ю. Н. Давыдова, М. В. Желнова, Ю. А. Кимелева, М. А. Кисселя, И. С. Кона, Е. Коссака, Т. А. Кузьминой, Б. Ю. Кузмицкаса, В. Н. Кузнецова, Ю. К. Мельвиля, Я. В. Минкявичуса, М. П. Мчедлова, B. В. Мшвениерадзе, А. Г. Мысливченко, К. И. Никонова, Т. И. Ойзермана, А. Ф. Окулова, В. М. Пасики, Р. Раде- ва, А. А. Радугина, Т. А. Сахаровой, Г. Е. Смирновой, Ю. К. Субботина, Г. М. Тавризян, Л. А. Мухиной, А. А. Яковлева, Т. Ярошевского и других. В трудах названных авторов анализируются многие стороны ведущих направлений католической философии, выявляются ее религиозно-идеалистический характер и социальноклассовое содержание. Однако до сих пор все еще недостаточно изучено отношение католических философов к проблеме миссии человека в истории, хотя именно она является сегодня центральной в их работах.