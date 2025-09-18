Скола - Богословская антропология

В этом учебнике систематически изложено основное содержание курса лекций по богословской антропологии, в течение ряда лет читавшегося авторами в рамках программы подготовки магистров и лиценциатов Папского института проблем семьи и брака при Папском Латеранском университете. То обстоятельство, что данное пособие возникло из лекционного курса, определило стоящие перед ним задачи. Оно задумано прежде всего для содействия органическому усвоению студентами богословской антропологии и не исключает привлечение других учебных и иных материалов.

Книга выходит в серии учебных пособий по католическому богословию, издаваемой ассоциацией AMATECA, и является первым томом шестого раздела этой серии, посвященного богословскому взгляду на человеческую личность.

Учебный характер пособия определил также свойственный этому роду литературы стиль изложения. Поэтому по своему содержанию и методу оно не претендует на статус научной монографии или критического очерка. Несомненно, текст книги отражает определенные богословские предпочтения авторов, сказавшиеся и на выборе основных методологических установок. О них говорится, в частности, в первой главе, где изложены основы богословского подхода к человеку. Выбор этих установок определялся, помимо результатов совместных рабочих встреч авторов, влиянием двух мыслителей – Джузеппе Коломбо и Ханса Урса фон Бальтазара, труды которых вдохновили написание этой книги. Читатели заметят это влияние во многих местах в тексте.

Другая черта этой книги – акцент на систематическом подходе, обусловленном, прежде всего, взаимосвязанностью входящих в богословскую антропологию тем и стремлением объединить последние с основными христологическими и тринитарными проблемами. Ведущей нитью здесь является событие Иисуса Христа, занимающее в методологическом плане центральное место. В Иисусе из Назарета человек встречает истину о самом себе. Как таковое, это событие полностью выявляет спасительный план Пресвятой Троицы и исчерпывающим образом разрешает, не предрешая, тайну человеческой свободы.

Анджело Скола, Джильфредо Маренго, Хавьер Прадес Лопес - Богословская антропология

Христианская Россия 383 стр., тв.пер., 2005 год

ISBN: 5-94270-034-6

Анджело Скола, Джильфредо Маренго, Хавьер Прадес Лопес - Богословская антропология - Содержание

ЧАСТЬ 1

Глава 1. Основы богословского понимания человека

1. Исторический обзор

Возникновение богословской антропологии

Перспективы обновления богословской антропологии

Богословская антропология последнего пятидесятилетия

2. Христология и антропология

Особенность Христа

Откровение и вера

Связь Бога и человека: аналогия

Драматическая антропология

Онтологическое основание аналогического отношения между Богом и человеком

Полярность свободы

Полнота человечества и событие Христа: бытие-для-себя/ бытие-для-другого

Обзор последующих глав

ЧАСТЬ 2

Глава 2. Акт творения триединого Бога

1. Творение в Иисусе Христе

"Им создано всё…"

Тринитарный принцип творения

Творческая причинность Иисуса Христа

Цель творения

Иисус Христос, центр мира и истории

2. Характер Творения

Онтологическое основание реальности

Свобода творения

Безвозмездность творения

Историчность Творения

3. Приложение: творение и естественные науки

Предварительное замечание

1. Творение и эволюционизм

2. Природа человека

Глава 3. Человек, созданный "по образу и подобию" Божию в Иисусе Христе, Единородном Сыне

Человечество Иисуса Христа как совершенная форма человеческого

1. "Сотворённые по образу Божию"

2. Антропологические полярности

3. Сыновья в Сыне

Приложение: Богословская проблема сверхприродного

1. Богословие сверхприродного

2. Богословское употребление понятия "человеческая природа"

ЧАСТЬ 3

Глава 4. Первозданное состояние и первородный грех

1. Предварительные методологические замечания

Проблема исторического смысла текста книги Бытия

Этиологический характер повествования книги Бытия

2. Первозданное состояние

Сотворение человека в благодати

Сверхприродные дары

3. Первородный грех

История богословского понятия "первородный грех"

Характеристики адамова греха: "Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать" (Рим.11:32)

Негативная солидарность людей в Адаме в противоположность их солидарности во Христе

Глава 5. Тайна христианской праведности