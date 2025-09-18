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Скола - Богословская антропология

Скола - Маренго - Лопес - Богословская антропология
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy, Ethics, Educational

В этом учебнике систематически изложено основное содержание курса лекций по богословской антропологии, в течение ряда лет читавшегося авторами в рамках программы подготовки магистров и лиценциатов Папского института проблем семьи и брака при Папском Латеранском университете. То обстоятельство, что данное пособие возникло из лекционного курса, определило стоящие перед ним задачи. Оно задумано прежде всего для содействия органическому усвоению студентами богословской антропологии и не исключает привлечение других учебных и иных материалов.

Книга выходит в серии учебных пособий по католическому богословию, издаваемой ассоциацией AMATECA, и является первым томом шестого раздела этой серии, посвященного богословскому взгляду на человеческую личность.

Учебный характер пособия определил также свойственный этому роду литературы стиль изложения. Поэтому по своему содержанию и методу оно не претендует на статус научной монографии или критического очерка. Несомненно, текст книги отражает определенные богословские предпочтения авторов, сказавшиеся и на выборе основных методологических установок. О них говорится, в частности, в первой главе, где изложены основы богословского подхода к человеку. Выбор этих установок определялся, помимо результатов совместных рабочих встреч авторов, влиянием двух мыслителей – Джузеппе Коломбо и Ханса Урса фон Бальтазара, труды которых вдохновили написание этой книги. Читатели заметят это влияние во многих местах в тексте.

Другая черта этой книги – акцент на систематическом подходе, обусловленном, прежде всего, взаимосвязанностью входящих в богословскую антропологию тем и стремлением объединить последние с основными христологическими и тринитарными проблемами. Ведущей нитью здесь является событие Иисуса Христа, занимающее в методологическом плане центральное место. В Иисусе из Назарета человек встречает истину о самом себе. Как таковое, это событие полностью выявляет спасительный план Пресвятой Троицы и исчерпывающим образом разрешает, не предрешая, тайну человеческой свободы.

Анджело Скола, Джильфредо Маренго, Хавьер Прадес Лопес - Богословская антропология

Христианская Россия 383 стр., тв.пер., 2005 год

ISBN: 5-94270-034-6

Анджело Скола, Джильфредо Маренго, Хавьер Прадес Лопес - Богословская антропология - Содержание

ЧАСТЬ 1

Глава 1. Основы богословского понимания человека

  • 1. Исторический обзор

  • Возникновение богословской антропологии

  • Перспективы обновления богословской антропологии

  • Богословская антропология последнего пятидесятилетия

  • 2. Христология и антропология

  • Особенность Христа

  • Откровение и вера

  • Связь Бога и человека: аналогия

  • Драматическая антропология

  • Онтологическое основание аналогического отношения между Богом и человеком

  • Полярность свободы

  • Полнота человечества и событие Христа: бытие-для-себя/ бытие-для-другого

  • Обзор последующих глав

ЧАСТЬ 2

Глава 2. Акт творения триединого Бога

  • 1. Творение в Иисусе Христе

  • "Им создано всё…"

  • Тринитарный принцип творения

  • Творческая причинность Иисуса Христа

  • Цель творения

  • Иисус Христос, центр мира и истории

  • 2. Характер Творения

  • Онтологическое основание реальности

  • Свобода творения

  • Безвозмездность творения

  • Историчность Творения

  • 3. Приложение: творение и естественные науки

  • Предварительное замечание

  • 1. Творение и эволюционизм

  • 2. Природа человека

Глава 3. Человек, созданный "по образу и подобию" Божию в Иисусе Христе, Единородном Сыне

  • Человечество Иисуса Христа как совершенная форма человеческого

  • 1. "Сотворённые по образу Божию"

  • 2. Антропологические полярности

  • 3. Сыновья в Сыне

  • Приложение: Богословская проблема сверхприродного

  • 1. Богословие сверхприродного

  • 2. Богословское употребление понятия "человеческая природа"

ЧАСТЬ 3

Глава 4. Первозданное состояние и первородный грех

  • 1. Предварительные методологические замечания

  • Проблема исторического смысла текста книги Бытия

  • Этиологический характер повествования книги Бытия

  • 2. Первозданное состояние

  • Сотворение человека в благодати

  • Сверхприродные дары

  • 3. Первородный грех

  • История богословского понятия "первородный грех"

  • Характеристики адамова греха: "Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать" (Рим.11:32)

  • Негативная солидарность людей в Адаме в противоположность их солидарности во Христе

Глава 5. Тайна христианской праведности

  • 1. Предназначение человека во Христе

  • Исторический обзор

  • Заключительный обзор

  • 2. Тайна христианской праведности

  • Основные этапы истории богословского понятия оправдания

  • Тайна христианского оправдания

  • 3. Новая жизнь во Христе - в Церкви для мира

  • Христианская жизнь как жизнь во Христе

  • SequelaChristi как исторический способ осуществления призвания

  • Эсхатологическое измерение христианской антропологии

Views 1 735
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (3 comments)

A
Avel 10 months ago

Большое спасибо!
G
gios76 2 years ago

спасибо
B
brat Andron 3 years ago

Очень хорошая серия. Но пока что она не полная.

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