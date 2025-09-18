Скола - Богословская антропология
В этом учебнике систематически изложено основное содержание курса лекций по богословской антропологии, в течение ряда лет читавшегося авторами в рамках программы подготовки магистров и лиценциатов Папского института проблем семьи и брака при Папском Латеранском университете. То обстоятельство, что данное пособие возникло из лекционного курса, определило стоящие перед ним задачи. Оно задумано прежде всего для содействия органическому усвоению студентами богословской антропологии и не исключает привлечение других учебных и иных материалов.
Книга выходит в серии учебных пособий по католическому богословию, издаваемой ассоциацией AMATECA, и является первым томом шестого раздела этой серии, посвященного богословскому взгляду на человеческую личность.
Учебный характер пособия определил также свойственный этому роду литературы стиль изложения. Поэтому по своему содержанию и методу оно не претендует на статус научной монографии или критического очерка. Несомненно, текст книги отражает определенные богословские предпочтения авторов, сказавшиеся и на выборе основных методологических установок. О них говорится, в частности, в первой главе, где изложены основы богословского подхода к человеку. Выбор этих установок определялся, помимо результатов совместных рабочих встреч авторов, влиянием двух мыслителей – Джузеппе Коломбо и Ханса Урса фон Бальтазара, труды которых вдохновили написание этой книги. Читатели заметят это влияние во многих местах в тексте.
Другая черта этой книги – акцент на систематическом подходе, обусловленном, прежде всего, взаимосвязанностью входящих в богословскую антропологию тем и стремлением объединить последние с основными христологическими и тринитарными проблемами. Ведущей нитью здесь является событие Иисуса Христа, занимающее в методологическом плане центральное место. В Иисусе из Назарета человек встречает истину о самом себе. Как таковое, это событие полностью выявляет спасительный план Пресвятой Троицы и исчерпывающим образом разрешает, не предрешая, тайну человеческой свободы.
Анджело Скола, Джильфредо Маренго, Хавьер Прадес Лопес - Богословская антропология
Христианская Россия 383 стр., тв.пер., 2005 год
ISBN: 5-94270-034-6
Анджело Скола, Джильфредо Маренго, Хавьер Прадес Лопес - Богословская антропология - Содержание
ЧАСТЬ 1
Глава 1. Основы богословского понимания человека
1. Исторический обзор
Возникновение богословской антропологии
Перспективы обновления богословской антропологии
Богословская антропология последнего пятидесятилетия
2. Христология и антропология
Особенность Христа
Откровение и вера
Связь Бога и человека: аналогия
Драматическая антропология
Онтологическое основание аналогического отношения между Богом и человеком
Полярность свободы
Полнота человечества и событие Христа: бытие-для-себя/ бытие-для-другого
Обзор последующих глав
ЧАСТЬ 2
Глава 2. Акт творения триединого Бога
1. Творение в Иисусе Христе
"Им создано всё…"
Тринитарный принцип творения
Творческая причинность Иисуса Христа
Цель творения
Иисус Христос, центр мира и истории
2. Характер Творения
Онтологическое основание реальности
Свобода творения
Безвозмездность творения
Историчность Творения
3. Приложение: творение и естественные науки
Предварительное замечание
1. Творение и эволюционизм
2. Природа человека
Глава 3. Человек, созданный "по образу и подобию" Божию в Иисусе Христе, Единородном Сыне
Человечество Иисуса Христа как совершенная форма человеческого
1. "Сотворённые по образу Божию"
2. Антропологические полярности
3. Сыновья в Сыне
Приложение: Богословская проблема сверхприродного
1. Богословие сверхприродного
2. Богословское употребление понятия "человеческая природа"
ЧАСТЬ 3
Глава 4. Первозданное состояние и первородный грех
1. Предварительные методологические замечания
Проблема исторического смысла текста книги Бытия
Этиологический характер повествования книги Бытия
2. Первозданное состояние
Сотворение человека в благодати
Сверхприродные дары
3. Первородный грех
История богословского понятия "первородный грех"
Характеристики адамова греха: "Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать" (Рим.11:32)
Негативная солидарность людей в Адаме в противоположность их солидарности во Христе
Глава 5. Тайна христианской праведности
1. Предназначение человека во Христе
Исторический обзор
Заключительный обзор
2. Тайна христианской праведности
Основные этапы истории богословского понятия оправдания
Тайна христианского оправдания
3. Новая жизнь во Христе - в Церкви для мира
Христианская жизнь как жизнь во Христе
SequelaChristi как исторический способ осуществления призвания
Эсхатологическое измерение христианской антропологии
Большое спасибо!
спасибо
Очень хорошая серия. Но пока что она не полная.