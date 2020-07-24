Задача этой небольшой книги — ввести читателя в круг основных понятий и проблем, связанных с изучением патристики — теоретического наследия того важнейшего периода истории христианской духовной культуры, который занимает первые восемь веков новой эры.

Прежде всего, речь пойдет о взаимном отношении терминов патрология и патристика; на возможном различии их значений и основана структура книги, состоящей из двух разделов. В первом излагаются основные этапы истории патрологии как дисциплины, изучающей патристику, рассматриваются ее методологические и дискуссионные проблемы, приводятся сведения об основной литературе предмета. Второй раздел посвящен самой патристике; здесь речь идет о специфической проблематике религиозного философствования, об основных проблемах периодизации и классификации патристики в связи с ее стилевыми особенностями, а в заключение предлагается конспективный очерк истории основных этапов патристики. Изложение строится в историко-философском ракурсе, более всего, с моей точки зрения, способном прояснить концептуальную сторону патристики и представить ее как органическую часть истории европейской мысли.

Поскольку книга адресована всем, кто хотел бы получить предварительное представление о патрологии и патристике, и в первую очередь — широкой студенческой аудитории, — я стремился совместить естественную для краткого введения лаконичность изложения с максимальной информативностью; в частности, библиографические обзоры и списки литературы позволяют использовать книгу и как справочное издание. Для удобства читателя нумерация параграфов сделана сквозной.

Второе издание оказалось желательным по целому ряду причин. Помимо исправления опечаток и дополнения библиографии я счел целесообразным в той или иной степени (но, разумеется, не принципиально) изменить ряд формулировок и сделать некоторые добавления, а также снабдить книгу указателем имен. Наконец, и полиграфическое исполнение первого издания в силу определенных обстоятельств оказалось неудовлетворительным. Поэтому я весьма признателен Ю. А. Шичалину за любезное предложение выпустить пересмотренный вариант книги в издательстве «Греко-латинский кабинет».

Александр Арнольдович Столяров - Патрология и патристика. Краткое введение

2-изд., испр. и доп.

М.: Издательство «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 2004 - 156 с.

ISBN 5-87245-108-3

Александр Арнольдович Столяров - Патрология и патристика. Краткое введение - Содержание

От автора

Патрология и патристика: предварительные замечания

РАЗДЕЛ I. ПАТРОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА ЖАНРА

§ 1. Отцы церкви 1.1. Смысл понятия «отец церкви» 1.2. Великие отцы и учители церкви 1.3. Святоотеческий авторитет и его особенности

§ 2. Основные этапы истории патрологии 2.1. Просопографический период (IV—XV вв.) 2.2. Начало и завершение систематики (конец XVI — середина XIX вв.) 2.3. Оформление жанра патрологии в дискуссиях второй половины XIX — начала XX вв. и современное состояние дисциплины 2.4. Задачи современного этапа

§ 3. Основные собрания текстов и основная литература 3.1. Основные собрания текстов до конца XIX в. 3.2. Основные собрания греческих и латинских текстов второй половины XIX — XX вв. 3.3. Основная литература

§ 4. Изучение отцов церкви в России 4.1. Предварительные замечания 4.2. Издательские центры и основные издания 4·3· Авторские исследования в области патристики до 1917 г. 4.4. Патрологическая литература после 1917 г.



РАЗДЕЛ II. ПАТРИСТИКА. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ

§ 5. Патристика сквозь призму патрологии (специфика патристики как духовного явления и основные проблемы ее изложения) 5.1. Место патристики и ее методов в истории идей 5.2. Основные проблемы классификации и периодизации

§ 6. Основные этапы истории патристики в схематическом изложении 6.1. Ранняя патристика. Протодогматический период (II—III вв.) 6.1.1. Апостольские отцы, апологеты и христианские гностики II в. 6.1.2. Теологические учения конца II—III вв. Греческая патристика Латинская патристика 6.2. Зрелая патристика эпохи расцвета. Начало и становление догматики (IV—V вв.) 6.2.1. Греческая патристика 6.2.2. Латинская патристика 6.3. Поздняя патристика. Завершение догматического развития (VI—VIII вв.) 6.3.1. Греческая патристика 6.3.2. Латинская патристика



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Александр Арнольдович Столяров - Патрология и патристика. Краткое введение - Предварительные замечания

Патрологией (от греч. πατήρ, лат. pater, «отец») принято называть дисциплину, изучающую биографии, сочинения и учения отцов церкви, В буквальном значении «патрология» — это «наука об отцах». Совокупность предметов, изучаемых патрологией, часто обозначается термином «патристика». Термины «патрология» и «патристика» не являются строгими. С одной стороны, и в наше время они часто используются как синонимы, а с другой — «патрологиями» по традиции называются собрания текстов отцов церкви . В этой книге термины «патрология» и «патристика» имеют следующее значение: «патристика» (как исторически сложившаяся совокупность учений «отцов церкви») есть предмет специальной дисциплины — «патрологии».

Следует отметить, что для определения специфического жанра патрологии не существует абсолютно четких и общепризнанных критериев. Поэтому говорить нужно, скорее, о некоторых основаниях, позволяющих выделять патрологию в ряду родственных и связанных с нею дисциплин. Чтобы лучше представить себе эти основания, обратимся к предмету различных областей христианской учености.

В самом широком смысле патристику можно считать общим предметом нескольких исторических дисциплин, изучающих духовное наследие христианства. Рассматривать учения отцов церкви можно как минимум с трех точек зрения: догматико-теологической, историко-церковной и, наконец, историко-литературной. Соответственно этому разделению (которое представляет собою не что иное, как привносимое извне структурное оформление объективного содержания патристики) сложились и частные жанры изучения христианского наследия; каждый из них можно считать самостоятельной исторической дисциплиной, которая вместе с тем является подвидом патрологии как родового жанра. Таковы: 1) история догматов (из которой, в свою очередь, выделяется то, что именуется философией отцов церкви), 2) история церкви (как история оформления мирового христианского сообщества) и 3) история христианской литературы (в узкоспециальном, т. е. литературно-художественном смысле); историческая литургика (описывающая историю организации и построения христианского богослужения) приблизительно с равными основаниями может и выступать как самостоятельная дисциплина, и рассматриваться в рамках любого из трех упомянутых выше разделов.

При всей очевидной условности этих трех основных жанров (предметы которых никогда не существовали и не могли существовать в совершенно чистом виде и отдельно друг от друга) различие между ними столь же очевидно, а их выделение методологически безусловно оправданно. Патрология как особый, исторически сложившийся синтетический жанр научной литературы, объединяет в себе все перечисленные более специальные аспекты предмета. От истории догматов и исторической экклесиологии она отличается широтой и универсальностью, а от истории христианской литературы в узком смысле — напротив, значительным вниманием к доктринальной, сугубо теоретической стороне предмета.