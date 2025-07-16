Гвенит Гуд - Видение Данте - юнгианский психоаналитический подход (исследование средневековой и ранней современной культуры)

«Комедия» (или «Божественная комедия») Данте описывает вымышленное путешествие через Ад, Чистилище и Рай, совершенное в 1300 году, незадолго до Пасхи. Дату этого события точно указывает дьявол Малакода, который рассказывает о силъном землетрясении, случившемся ровно 1266 лет назад — при распятии Христа («Ад» 21. 112—14). Вергилий, спутник и проводник Данте, тоже упоминал об этом землетрясении («Ад» 4.54) и говорил, что оно непосредственно предшествовало событию, известному как «Сошествие в Ад» — приходу Христа в Лимб для освобождения Адама, Евы и других ветхозаветных праведников. Хоть Малакода и оказывается обманщиком, ранние комментаторы Данте поняли, что этот талантливый мошенник использовал истину (то есть общепризнанный факт), чтобы усыпить бдительность своих собеседников и придать достоверный вид ложной информации о состоянии мостов в Восьмом круге Ада.

Таким образом, они признали, что Данте через Малакоду раскрывает дату своего видения и, чтобы указать на 1300 год, использует общеизвестную информацию о том, что Христос, чье рождение ознаменовало первый год новой эры, был распят в возрасте тридцати трех лет. Временной контекст 1300 года и Страстной недели сохраняется в «Комедии» Данте от начала и до конца. Все персонажи, общающиеся с Данте, будь то страдающая душа, демон, ангел или святой на Небесах, говорят так, словно сейчас 1300 год. Упоминания более поздних событий даны в форме пророчеств, за исключением тех случаев, когда Данте обращается к читателям как ретроспективный рассказчик своего видения.

Учитывая интерес поэта к последующим событиям, он не поддался искушению закончить первоначальный сон и начать новый, чтобы больше соответствовать современным условиям, как это делает Лэнгленд в «Видении о Петре Пахаре». Даже последние тринадцать песен «Рая», обнаруженные только после смерти Данте, 14 сентября 1321 года, были написаны с позиции 1300 года. Сын Данте Джакопо (по словам Боккаччо) обнаружил эти последние песни (которые Данте, по-видимому, отложил для доработки) только тогда, когда сам поэт явился ему во сне и сообщил о них. Это позволило Джакопо собрать законченную «Комедию» примерно в 1322 году, добавив собственный комментарий к «Аду».

Гвенит Гуд - Видение Данте - юнгианский психоаналитический подход (исследование средневековой и ранней современной культуры)

«Касталия», 2025, 278 с.

ISBN 978-5-90796943-8

Гвенит Гуд - Видение Данте - юнгианский психоаналитический подход (исследование средневековой и ранней современной культуры) - Содержание

Сокращения

Введение

Глава 1 Данте, сны, Юнг и процесс создания композиции

Глава 2 Молодой Данте и его современники толкуют сны

Глава 3 Анима и Божественный Эрос: Беатриче, Госпожа Философия и Джемма Донати

Глава 4 Три или четыре зверя в дремучем лесу: Данте и тень его цивилизации

Глава 5 Нейтральные души, Ахерон, Лимб, некрещенные младенцы и добродетельные язычники

Глава б Лимб и перемены

Глава 7 Тени Верхнего Ада: Франческа и Паоло, Чакко и Филиппо Ардженти

Глава 8 Тени из глубин: Брунетто Латини и Уголино Пизанский

Глава 9 От Сатаны к Катону и Христу: Вергилий и примирение разума

Глава 10 Беатриче, Небесные сферы и Райская Роза

Библиография