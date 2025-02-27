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Плотин - в 3-х томах - Эннеады

Плотин - Том первый - Эннеады I-III
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy, Quadrivium
Series HELLENICA (20 books)
Hellenica

Золотая серия сайта Эсхатос

Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

Настоящее собрание представляет собой переиздание переводов, выходивших в 2017–2021 гг. в издательстве «Квадривиум» малым форматом и в мягких обложках. Переводы были выполнены по изданию: Plotinus. Harvard University Press., MCMLXXIX.

В композиционном плане настоящее издание полностью следует издательскому плану Порфирия — ученика и первого издателя Плотина — который разбил текст Плотина на трактаты, свел трактаты в «девятки» — эннеады, а эннеады в тома: первый том составляли первые три «девятки», второй — четвертая и пятая, и последний — шестая. Таким образом, издание Плотина, согласно Порфирию, это существенно «трехтомник», что принимаем и мы. Более того, следуя интенции Порфирия, я развил начатую им рубрикацию текста, разбив его на стихи и попытавшись извлечь из монологической массы внутренние диалоги, дать их в раздельности реплик со всей возможной наглядностью.

Для того, чтобы имеющий непреходящее созерцательное значение текст Плотина был лучше понятен и с концептуальной точки зрения, я поставил короткие синопсисы перед каждой главой и свел их в единые тексты-памятки в конце каждого трактата, а затем и в конце тома.

Отдельно следует сказать об использовании строчных и заглавных букв, а также курсива в именованиях: с заглавной буквы я даю все имена Первоначала и указывающие на Него местоимения, а также собственные имена двух других Ипостасей: Ум и Душа. Если мы встречаем философские термины, призванные называть Ипостаси, рассуждения о божественности как таковой, именование аспектов второй и ретьей Ипостасей или местоимения, указывающие на них, я употребляю курсив (там, где это облегчает и проясняет чтение текста). Курсив употребляется мною и там, где Плотин говорит о душе мира и неопределенно высшей душе; то же в случае логоса как мирообразующей силы божества; там же, где речь идет о логосе как понятии, рассудке, разумном начале и т. п., — логос пишется без всякого выделения.

Плотин - в 3-х томах - Том первый - Эннеады I-III

  • Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша

  • Издательский проект «Квадривиум» - СПб.; Саратов: Амирит, 2024. -1048 с.

  • ISBN 978-5-00207-592-8

Плотин - Том первый - Эннеады I-III - Содержание

От переводчика и издателя

Порфирий. О жизни Плотина и порядке [написания] его книг

ПЕРВАЯ ЭННЕАДА

  • I. 1. О том, что есть живое существо и что есть человек

  • I. 2. О добродетелях

  • I. 3. О диалектике

  • I. 4. О счастье

  • I. 5. Увеличивается ли счастье со временем .

  • I. 6. О красоте

  • I. 7. О первом Благе и иных благах .

  • I. 8. О том, что суть множество зол и откуда они.

  • I. 9. О [вольном] исходе

ВТОРАЯ ЭННЕАДА

  • II. 1. О небе

  • II. 2. О движении неба

  • II. 3. Творят ли звезды

  • II. 4. О двух родах материи

  • II. 5. О том, что существует в возможности

  • и что в действительности

  • II. 6. О сущности и о качестве

  • II. 7. О всецелом слиянии

  • II. 8. О зрении, или о том, почему удаленные предметы являются маленькими

  • II. 9. Против гностиков

ТРЕТЬЯ ЭННЕАДА

  • III. 1. О судьбе

  • III. 2. О провидении. Трактат первый

  • III. 3. О провидении. Трактат второй

  • III. 4. О даймонах, полученных нами в удел

  • III. 5. Об Эроте

  • III. 6. О бесстрастии бестелесных

  • III. 7. О времени и вечности-эоне

  • III. 8. О природе, созерцании и Едином

  • III. 9. Различные наблюдения

Сводная памятка по I–III Эннеадам

Т. Г. Сидаш. Учение Плотина о началах телесного мира .

  • Приложение I. Античный герметизм

  • Приложение II. Ириней и Плотин против гностиков

ПРИСТЯЖЕНИЕ. СТАТЬИ К ИЗДАНИЮ 2004 г.

Т. Г. Сидаш. Антропологическая эннеада Плотина

Т. Г. Сидаш. Натурфилософия Плотина

Д. Ю. Сухов, Т. Г. Сидаш. Опыт натурфилософского осмысления базовых категорий современного естествознания

Плотин - Том второй - Эннеады IV–V

Некогда, исследуя сущность души, мы показали, что душа не есть тело и, опять же, что, принадлежа к сущностям бестелесным, она не есть гармония; мы отвергли также и то, что душа есть энтелехия, поскольку это [учение], как оно излагается, никоим образом не есть истина и не проясняет того, чтó есть душа; <5> и, конечно, когда мы говорили,ьчто душа принадлежит к умопостигаемой природе и божественному уделу, нам, возможно, удалось сказать что-то достоверное о ее сущности. И все-таки лучше [не возвращаться сейчас к этому, а] идти дальше, ибо тогда мы разделяли и распределяли вещи благодаря чувственности или умопостигаемости природы и полагали душу в умопостигаемом; <10> иным путем мы будем преследовать понимание принадлежащего ее природе.

Плотин - Том второй - Эннеады IV–V

Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб.: Издательский проект

«Квадривиум», 2024. — 704 с.

ISBN 978-5-00207-661-1

Плотин - Том второй - Эннеады IV–V - Содержание

ЧЕТВЕРТАЯ ЭННЕАДА

  • IV. 1. О сущности души. Трактат первый (21)

  • IV. 2. О сущности души. Трактат второй (21)

  • IV. 3. Об апориях души. Трактат первый (27)

  • IV. 4. Об апориях души. Трактат второй (28)

  • IV. 5. Об апориях души. Трактат третий. Или о зрении (29)

  • IV. 6. О чувственном восприятии и памяти (41)

  • IV. 7. О бессмертии души (2)

  • IV. 8. О схождении души в тела (6)

  • IV. 9. Если все души одна (8)

ПЯТАЯ ЭННЕАДА

  • V. 1. О трех царствующих ипостасях (10)

  • V. 2. О возникновении и чинах [существ] после первого (11)

  • V. 3. О познающих ипостасях и том, что по ту сторону (49)

  • V. 4. Как то, что после первого, приходит от первого, и о едином (7)

  • V. 5. О том, что умопостигаемые не вне ума, и о благе (32)

  • V. 6. О том, что то, что по ту сторону сущего, не мыслит, и о том, чтó есть первое мыслящее и чтó второе (24)

  • V. 7. О том, есть ли идея каждого (18)

  • V. 8. Об умопостигаемой красоте (31)

  • V. 9. Об уме, идеях и сущем (5)

Сводная памятка по IV–V эннеадам

Т. Г. Сидаш. Онтологическая психология Плотина

ПРИСТЯЖЕНИЕ. СТАТЬИ К ИЗДАНИЮ 2004 г

  • Т. Г. Сидаш. Натурфилософские основания онтологической психологии Плотина

  • Т. Г. Сидаш. Об онтологической психологии Плотина

  • Т. Г. Сидаш. Послесловие к Пятой эннеаде

Плотин - Том третий - Эннеада VI

Весьма значительный по объему трактат Плотина «О родах сущего», который Порфирий разбил на три одноименных работы — три первых трактата шестой Эннеады, — довольно разнообразен по содержанию, а потому для начала будет правильным, полагаю, дать общий обзор этого текста.

Сочинение при делении попредметно распадается на четыре части. Первые две из них составили первый трактат: это критика доктрины Аристотеля (главы 1–24) и критика стоического учения (главы 25–30). Изложение платонического учения о первых родах — второй трактат полностью. Изложение собственного учения Плотина о родах чувственно (или образно) сущего — третий трактат полностью. Разумеется, первый и третий трактаты имеют значительную общность, так что и в первом трактате излагается собственное учение Плотина, и в третьем содержится критика перипатетической и стоической доктрин.

При делении же по наукам или по жанрам картина будет несколько иной. Во-первых, следует выделить строго пророческий текст Энн. VI. 2. 21. 1–14.

Плотин - Том третий - Эннеада VI

Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша.

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2025. — 904 с.

ISBN 978-5-00207-727-4

Плотин - Том третий - Эннеада VI - Содержание

ШЕСТАЯ ЭННЕАДА

  • VI. 1. О родах сущего. Трактат первый (42)

  • VI. 2. О родах сущего. Трактат второй (43)

  • VI. 3. О родах сущего. Трактат третий (44)

  • VI. 4. О том, что сущее, единое и тождественное есть разом повсюду как целое. Трактат первый (22)

  • VI. 5. О том, что сущее, единое и тождественное есть разом повсюду как целое. Трактат второй (23)

  • VI. 6. О числах (34)

  • VI. 7. Как возникло множество идей, и о Благе (38)

  • VI. 8. О свободной воле и желании Единого (39)

  • VI. 9. О Благе, или Едином (9)

Сводная памятка по VI эннеаде

Словарик

  • Т. Г. Сидаш. Трактат Плотина «О родах сущего»

  • Т. Г. Сидаш. Ноология Плотина

  • Т. Г. Сидаш. Богопознание у Плотина

ПРИСТЯЖЕНИЕ. СТАТЬЯ К ИЗДАНИЮ 2004 г.

  • Т. Г. Сидаш. Неоплатонизм и христианство

10/02/2025

Views 920
Rating 5.0 / 5
Added 27.02.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

E
esxatos 1 year ago

Все три тома у нас!

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