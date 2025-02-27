Плотин - в 3-х томах - Эннеады

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Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

Настоящее собрание представляет собой переиздание переводов, выходивших в 2017–2021 гг. в издательстве «Квадривиум» малым форматом и в мягких обложках. Переводы были выполнены по изданию: Plotinus. Harvard University Press., MCMLXXIX.

В композиционном плане настоящее издание полностью следует издательскому плану Порфирия — ученика и первого издателя Плотина — который разбил текст Плотина на трактаты, свел трактаты в «девятки» — эннеады, а эннеады в тома: первый том составляли первые три «девятки», второй — четвертая и пятая, и последний — шестая. Таким образом, издание Плотина, согласно Порфирию, это существенно «трехтомник», что принимаем и мы. Более того, следуя интенции Порфирия, я развил начатую им рубрикацию текста, разбив его на стихи и попытавшись извлечь из монологической массы внутренние диалоги, дать их в раздельности реплик со всей возможной наглядностью.

Для того, чтобы имеющий непреходящее созерцательное значение текст Плотина был лучше понятен и с концептуальной точки зрения, я поставил короткие синопсисы перед каждой главой и свел их в единые тексты-памятки в конце каждого трактата, а затем и в конце тома.

Отдельно следует сказать об использовании строчных и заглавных букв, а также курсива в именованиях: с заглавной буквы я даю все имена Первоначала и указывающие на Него местоимения, а также собственные имена двух других Ипостасей: Ум и Душа. Если мы встречаем философские термины, призванные называть Ипостаси, рассуждения о божественности как таковой, именование аспектов второй и ретьей Ипостасей или местоимения, указывающие на них, я употребляю курсив (там, где это облегчает и проясняет чтение текста). Курсив употребляется мною и там, где Плотин говорит о душе мира и неопределенно высшей душе; то же в случае логоса как мирообразующей силы божества; там же, где речь идет о логосе как понятии, рассудке, разумном начале и т. п., — логос пишется без всякого выделения.

Плотин - в 3-х томах - Том первый - Эннеады I-III

Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша

Издательский проект «Квадривиум» - СПб.; Саратов: Амирит, 2024. -1048 с.

ISBN 978-5-00207-592-8

Плотин - Том первый - Эннеады I-III - Содержание

От переводчика и издателя

Порфирий. О жизни Плотина и порядке [написания] его книг

ПЕРВАЯ ЭННЕАДА

I. 1. О том, что есть живое существо и что есть человек

I. 2. О добродетелях

I. 3. О диалектике

I. 4. О счастье

I. 5. Увеличивается ли счастье со временем .

I. 6. О красоте

I. 7. О первом Благе и иных благах .

I. 8. О том, что суть множество зол и откуда они.

I. 9. О [вольном] исходе

ВТОРАЯ ЭННЕАДА

II. 1. О небе

II. 2. О движении неба

II. 3. Творят ли звезды

II. 4. О двух родах материи

II. 5. О том, что существует в возможности

и что в действительности

II. 6. О сущности и о качестве

II. 7. О всецелом слиянии

II. 8. О зрении, или о том, почему удаленные предметы являются маленькими

II. 9. Против гностиков

ТРЕТЬЯ ЭННЕАДА

III. 1. О судьбе

III. 2. О провидении. Трактат первый

III. 3. О провидении. Трактат второй

III. 4. О даймонах, полученных нами в удел

III. 5. Об Эроте

III. 6. О бесстрастии бестелесных

III. 7. О времени и вечности-эоне

III. 8. О природе, созерцании и Едином

III. 9. Различные наблюдения

Сводная памятка по I–III Эннеадам

Т. Г. Сидаш. Учение Плотина о началах телесного мира .

Приложение I. Античный герметизм

Приложение II. Ириней и Плотин против гностиков

ПРИСТЯЖЕНИЕ. СТАТЬИ К ИЗДАНИЮ 2004 г.

Т. Г. Сидаш. Антропологическая эннеада Плотина

Т. Г. Сидаш. Натурфилософия Плотина

Д. Ю. Сухов, Т. Г. Сидаш. Опыт натурфилософского осмысления базовых категорий современного естествознания

Некогда, исследуя сущность души, мы показали, что душа не есть тело и, опять же, что, принадлежа к сущностям бестелесным, она не есть гармония; мы отвергли также и то, что душа есть энтелехия, поскольку это [учение], как оно излагается, никоим образом не есть истина и не проясняет того, чтó есть душа; <5> и, конечно, когда мы говорили,ьчто душа принадлежит к умопостигаемой природе и божественному уделу, нам, возможно, удалось сказать что-то достоверное о ее сущности. И все-таки лучше [не возвращаться сейчас к этому, а] идти дальше, ибо тогда мы разделяли и распределяли вещи благодаря чувственности или умопостигаемости природы и полагали душу в умопостигаемом; <10> иным путем мы будем преследовать понимание принадлежащего ее природе.

Плотин - Том второй - Эннеады IV–V

Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб.: Издательский проект

«Квадривиум», 2024. — 704 с.

ISBN 978-5-00207-661-1

Плотин - Том второй - Эннеады IV–V - Содержание

ЧЕТВЕРТАЯ ЭННЕАДА

IV. 1. О сущности души. Трактат первый (21)

IV. 2. О сущности души. Трактат второй (21)

IV. 3. Об апориях души. Трактат первый (27)

IV. 4. Об апориях души. Трактат второй (28)

IV. 5. Об апориях души. Трактат третий. Или о зрении (29)

IV. 6. О чувственном восприятии и памяти (41)

IV. 7. О бессмертии души (2)

IV. 8. О схождении души в тела (6)

IV. 9. Если все души одна (8)

ПЯТАЯ ЭННЕАДА

V. 1. О трех царствующих ипостасях (10)

V. 2. О возникновении и чинах [существ] после первого (11)

V. 3. О познающих ипостасях и том, что по ту сторону (49)

V. 4. Как то, что после первого, приходит от первого, и о едином (7)

V. 5. О том, что умопостигаемые не вне ума, и о благе (32)

V. 6. О том, что то, что по ту сторону сущего, не мыслит, и о том, чтó есть первое мыслящее и чтó второе (24)

V. 7. О том, есть ли идея каждого (18)

V. 8. Об умопостигаемой красоте (31)

V. 9. Об уме, идеях и сущем (5)

Сводная памятка по IV–V эннеадам

Т. Г. Сидаш. Онтологическая психология Плотина

ПРИСТЯЖЕНИЕ. СТАТЬИ К ИЗДАНИЮ 2004 г

Т. Г. Сидаш. Натурфилософские основания онтологической психологии Плотина

Т. Г. Сидаш. Об онтологической психологии Плотина

Т. Г. Сидаш. Послесловие к Пятой эннеаде

Весьма значительный по объему трактат Плотина «О родах сущего», который Порфирий разбил на три одноименных работы — три первых трактата шестой Эннеады, — довольно разнообразен по содержанию, а потому для начала будет правильным, полагаю, дать общий обзор этого текста.

Сочинение при делении попредметно распадается на четыре части. Первые две из них составили первый трактат: это критика доктрины Аристотеля (главы 1–24) и критика стоического учения (главы 25–30). Изложение платонического учения о первых родах — второй трактат полностью. Изложение собственного учения Плотина о родах чувственно (или образно) сущего — третий трактат полностью. Разумеется, первый и третий трактаты имеют значительную общность, так что и в первом трактате излагается собственное учение Плотина, и в третьем содержится критика перипатетической и стоической доктрин.

При делении же по наукам или по жанрам картина будет несколько иной. Во-первых, следует выделить строго пророческий текст Энн. VI. 2. 21. 1–14.

Плотин - Том третий - Эннеада VI

Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша.

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2025. — 904 с.

ISBN 978-5-00207-727-4

Плотин - Том третий - Эннеада VI - Содержание

ШЕСТАЯ ЭННЕАДА

VI. 1. О родах сущего. Трактат первый (42)

VI. 2. О родах сущего. Трактат второй (43)

VI. 3. О родах сущего. Трактат третий (44)

VI. 4. О том, что сущее, единое и тождественное есть разом повсюду как целое. Трактат первый (22)

VI. 5. О том, что сущее, единое и тождественное есть разом повсюду как целое. Трактат второй (23)

VI. 6. О числах (34)

VI. 7. Как возникло множество идей, и о Благе (38)

VI. 8. О свободной воле и желании Единого (39)

VI. 9. О Благе, или Едином (9)

Сводная памятка по VI эннеаде

Словарик

Т. Г. Сидаш. Трактат Плотина «О родах сущего»

Т. Г. Сидаш. Ноология Плотина

Т. Г. Сидаш. Богопознание у Плотина

ПРИСТЯЖЕНИЕ. СТАТЬЯ К ИЗДАНИЮ 2004 г.

Т. Г. Сидаш. Неоплатонизм и христианство

10/02/2025