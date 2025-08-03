Золотая серия сайта Эсхатос

Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

**********************************************************************

Мы понимаем слово «пророк» как перевод с греческого, то есть слово это неразрывно связано у нас не только с выражением воли Бога (богов), но и с предсказанием будущего. Еврейский пророк — наби — гораздо свободнее от этого прогностического момента, нежели пророк в нашем смысле слова. Он не предсказывает, но заклинает будущее: не как шаман — собственными силами, но как человек, запускающий какой-либо механизм: катапульту или ракету. По воле Бога он нажимает «спусковой крючок» божественного решения, и оно осуществляется силой Творца.

При взгляде на пророческую ветхозаветную литературу с исторической точки зрения мы можем разделить её на 4 эпохи:

Израильскую архаику, к которой относятся Амос и Осия.

Иудейскую классику, ярчайшими представителями которой являются Первый Исаия и Иеремия (в эту же эпоху создали свои книги Михей, Софония, Наум и Аввакум). К иудейской же классике, вероятнее всего, относятся также пророки Авдий и Иоиль, однако по этому поводу идут бесконечные споры, и мы не можем вынести однозначного суждения о времени их жизни и творчества.

Вавилонский модернизм, представленный Иезекиилем и Вторым Исаией.

Постмодернизм, представленный прежде всего Малахией (в его время творили также Захария и Аггей) и Даниилом. У каждой из эпох был свой стиль, у каждой были свои любимые идеи и лелеемые образы, у каждой была своя логика развития и цель существования.

Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве - Часть первая - Становление религиозно-политического сознания в иудейском профетизме

Т.Г. Сидаш. — СПб. : Издательский проект «Квадривиум», Саратов : Амирит, 2025. — 408 с.

ISBN 978-5-00207-859-2

Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве - Часть первая - Становление религиозно-политического сознания в иудейском профетизме - Содержание

ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ

Ведение к книге

I Израильская архаика Амос и Осия

1. Амос

Заключение

ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ

2. Осия

a. Плотские пороки и уголовные преступления

b. Социальные и политические преступления

c. Религиозные преступления Израиля

d. Нравственные или духовные изъяны Израиля

e. Отношение Осии к священникам и пророкам

f. Вовлечённость природы в историю

3. Иона

Заключение

ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ

II Иудейская классика Исаия и Иеремия

1. Исаия.

А. Время и деяния пророка Исаии

а. Призвание и первая проповедь. 742–734 гг. до н. э .

б. Вход в большую политику. 734–733 гг. до н. э .

в. Проклятие. 733–730 гг. до н. э.

г. Гибель Самарии. 727–722 гг. до н. э

д. «Теократическая партия» и начало трений с Ассирией. 715–705 гг. до н. э

е. Опала и первая война с Ассирией. 705–701 гг. до н. э.

ж. Непоколебимая решимость. Вторая война с Ассирией. 688 г. до н. э

з. Тихая гавань

ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Б. Книга пророка Исаии.

a. Атрибутация и хронология текстов

b. Учения в Книге пророка Исаии

á. Ранняя проповедь (742–734 гг.). Сюжет «а». Тексты: Ис. 2–5

â. Средний, мессианский период (734–730 гг.). Сюжеты «б», «в». Тексты: Ис. гл. 7, 8; 9:1–7; 17:1–11.

ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ

ã. Средний, государственнический период (727–701 гг.). Сюжеты «г», «д», «е». Тексты: Ис. гл. 1; 9:9–21; 14:28–32; гл. 18–20, 22, 28–32, 38–39

ä. Поздний, духовно-мессианский период (688 г. и позднее). Сюжеты «ж» и «з». Тексты: Ис. 14:24–27; 17:12–14; гл. 33,36–37.

е. Учения в хронологически неопределённых главах. Тексты: Ис. 14: 12–18; гл. 24–27 и 34–35.

Заключение.

Приложение к Пятому Чтению.Основное выразительное средство еврейской поэтики.

ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ

2. Иеремия

А. Время пророка Иеремии .

Б. Книга пророка Иеремии .

a. Первая проповедь (ок. 626–609 гг.).

b. Вторая проповедь (царствование Иоакима 609–598 гг.)

á. Основной текст проповеди

â. Слово о грядущем конце

ã. Книга пророчеств о народах.

ä. Одиннадцатая и двенадцатая главы

е. Обличение Иоакима (до 605 г.) .

æ. Рехавиты — истинный народ Саваофа. Первая концепция монашества .

ç. Проповедь в Геенне .

ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ

c. Третья проповедь (царствование Седекии 597–587 гг.).

á. Первое послание в Вавилон (ок. 595 г. до н. э.; Иер. 24 и 29). Будущее иерусалимлян и диаспоры. Прелесть, лжепророчество, лжесвященство

â. Второе послание в Вавилон (593 г. до н. э.; Иер. 50 и 51). Гибель Вавилона и возвращение евреев.

ã. Речи в осаждённом Иерусалиме (587 г. до н. э.; Иер. 32 и 33)

ä. Египетский эпилог (после 587 г. до н. э.).

1. Речи к египетским эмигрантам (Иер. 43:8–13; 44).

2. Утешительное послание, или Третье посланиев Вавилон (Иер. 30 и 31).

Заключение.

1. Исаия и Иеремия

2. Архаический и классический периоды пророческой литературы

ЧТЕНИЕ ВОСЬМОЕ

III ВаВилонский модерн (598–539 гг) Иезекииль I и II, Исаия II 242 1. Иезекииль

А. Жизнь и время пророка Иезекииля.

Б. Обращение Иезекииля и мистика меркавы (колесницы, престола). 592(3) г. до н. э. Главы 1–3

В. Первая проповедь Иезекииля. 592(3)–587(6) гг. до н. э. Главы 4–24

a. Конспективное изложение основных мыслей периода в целом. Главы 4–7.

b. Второе видение меркавы. Вознесение шехины. Главы 8–11

c. Поэма о блудной Дщери

d. Преступления Иудеи.

e. Споры с иерусалимцами

f. Последний акт первой проповеди

ЧТЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Г. Вторая проповедь. 587(6) – 573(?) гг. до н. э. Главы 33–37.

a. Исторические пророчества

b. Учение о пророке

c. Учение о личной ответственности.

d. Обвинение иудейского священства

e. Учение об истинном Пастыре.

f. Учение о воскресении .

g. Учение о последней битве.

Д. Другие тексты, входящие в Книгу пророка Иезекииля

a. Книга пророчеств о народах.

b. План Реконструкции храма, гл. 40–46, 573 г. до н. э

Социальные симпатии и антипатии автора

Полис и хора в «священном уделе»

Уделы колен.

Храм

ЧТЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

2. Исаия II. Книга пророка Исаии, 40–55 главы. 562–538 гг.

Содержательный анализ Книги Второго Исаии.

a. Переосмысление аксиом

b. Двумессианская теология. Мессия близкий и дальний

á. День Яхве.

â. Избранность и святой остаток

ã. Близкий мессия. Кир

ä. Далёкий мессия. Раб Яхве

ЧТЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

3. Исаия III. Книга пророка Исаии, главы 56–66.

538–516 (?) гг. до н. э

А. Дом молитвы. Тройственный союз

Б. Новая формация «бедняков». Протоэкклезиология .

В. Портрет общины

Г. От Саваофа к Сету.

Д. Стремление из грязи в князи как стержень мессианского упования

Е. Мистико-поэтические утешения

Заключение.

ЧТЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

IV Постмодерн После 516 г. до н. э. Малахия и Даниил

1. Угасание ПророчестВа Малахия. 516–458 гг.

2. ПророчестВо лишь По имени Переход к апокалиптике Даниил. Середина II в. до н. э

А. Театральная механика.

Б. Историоцентризм и основная историософская мысль Книги

В. Имена Бога, посредствующие существа

Г. Выход к апокалиптике. Жанр Книги пророка Даниила

ЗАКЛЮЧЕНИЕ