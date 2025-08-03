Сидаш - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве
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Серия HELLENICA
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Мы понимаем слово «пророк» как перевод с греческого, то есть слово это неразрывно связано у нас не только с выражением воли Бога (богов), но и с предсказанием будущего. Еврейский пророк — наби — гораздо свободнее от этого прогностического момента, нежели пророк в нашем смысле слова. Он не предсказывает, но заклинает будущее: не как шаман — собственными силами, но как человек, запускающий какой-либо механизм: катапульту или ракету. По воле Бога он нажимает «спусковой крючок» божественного решения, и оно осуществляется силой Творца.
При взгляде на пророческую ветхозаветную литературу с исторической точки зрения мы можем разделить её на 4 эпохи:
Израильскую архаику, к которой относятся Амос и Осия.
Иудейскую классику, ярчайшими представителями которой являются Первый Исаия и Иеремия (в эту же эпоху создали свои книги Михей, Софония, Наум и Аввакум). К иудейской же классике, вероятнее всего, относятся также пророки Авдий и Иоиль, однако по этому поводу идут бесконечные споры, и мы не можем вынести однозначного суждения о времени их жизни и творчества.
Вавилонский модернизм, представленный Иезекиилем и Вторым Исаией.
Постмодернизм, представленный прежде всего Малахией (в его время творили также Захария и Аггей) и Даниилом. У каждой из эпох был свой стиль, у каждой были свои любимые идеи и лелеемые образы, у каждой была своя логика развития и цель существования.
Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве - Часть первая - Становление религиозно-политического сознания в иудейском профетизме
Т.Г. Сидаш. — СПб. : Издательский проект «Квадривиум», Саратов : Амирит, 2025. — 408 с.
ISBN 978-5-00207-859-2
Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве - Часть первая - Становление религиозно-политического сознания в иудейском профетизме - Содержание
ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ
Ведение к книге
I Израильская архаика Амос и Осия
1. Амос
Заключение
ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ
2. Осия
a. Плотские пороки и уголовные преступления
b. Социальные и политические преступления
c. Религиозные преступления Израиля
d. Нравственные или духовные изъяны Израиля
e. Отношение Осии к священникам и пророкам
f. Вовлечённость природы в историю
3. Иона
Заключение
ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ
II Иудейская классика Исаия и Иеремия
1. Исаия.
А. Время и деяния пророка Исаии
а. Призвание и первая проповедь. 742–734 гг. до н. э .
б. Вход в большую политику. 734–733 гг. до н. э .
в. Проклятие. 733–730 гг. до н. э.
г. Гибель Самарии. 727–722 гг. до н. э
д. «Теократическая партия» и начало трений с Ассирией. 715–705 гг. до н. э
е. Опала и первая война с Ассирией. 705–701 гг. до н. э.
ж. Непоколебимая решимость. Вторая война с Ассирией. 688 г. до н. э
з. Тихая гавань
ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
Б. Книга пророка Исаии.
a. Атрибутация и хронология текстов
b. Учения в Книге пророка Исаии
á. Ранняя проповедь (742–734 гг.). Сюжет «а». Тексты: Ис. 2–5
â. Средний, мессианский период (734–730 гг.). Сюжеты «б», «в». Тексты: Ис. гл. 7, 8; 9:1–7; 17:1–11.
ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ
ã. Средний, государственнический период (727–701 гг.). Сюжеты «г», «д», «е». Тексты: Ис. гл. 1; 9:9–21; 14:28–32; гл. 18–20, 22, 28–32, 38–39
ä. Поздний, духовно-мессианский период (688 г. и позднее). Сюжеты «ж» и «з». Тексты: Ис. 14:24–27; 17:12–14; гл. 33,36–37.
е. Учения в хронологически неопределённых главах. Тексты: Ис. 14: 12–18; гл. 24–27 и 34–35.
Заключение.
Приложение к Пятому Чтению.Основное выразительное средство еврейской поэтики.
ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ
2. Иеремия
А. Время пророка Иеремии .
Б. Книга пророка Иеремии .
a. Первая проповедь (ок. 626–609 гг.).
b. Вторая проповедь (царствование Иоакима 609–598 гг.)
á. Основной текст проповеди
â. Слово о грядущем конце
ã. Книга пророчеств о народах.
ä. Одиннадцатая и двенадцатая главы
е. Обличение Иоакима (до 605 г.) .
æ. Рехавиты — истинный народ Саваофа. Первая концепция монашества .
ç. Проповедь в Геенне .
ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ
c. Третья проповедь (царствование Седекии 597–587 гг.).
á. Первое послание в Вавилон (ок. 595 г. до н. э.; Иер. 24 и 29). Будущее иерусалимлян и диаспоры. Прелесть, лжепророчество, лжесвященство
â. Второе послание в Вавилон (593 г. до н. э.; Иер. 50 и 51). Гибель Вавилона и возвращение евреев.
ã. Речи в осаждённом Иерусалиме (587 г. до н. э.; Иер. 32 и 33)
ä. Египетский эпилог (после 587 г. до н. э.).
1. Речи к египетским эмигрантам (Иер. 43:8–13; 44).
2. Утешительное послание, или Третье посланиев Вавилон (Иер. 30 и 31).
Заключение.
1. Исаия и Иеремия
2. Архаический и классический периоды пророческой литературы
ЧТЕНИЕ ВОСЬМОЕ
III ВаВилонский модерн (598–539 гг) Иезекииль I и II, Исаия II 242 1. Иезекииль
А. Жизнь и время пророка Иезекииля.
Б. Обращение Иезекииля и мистика меркавы (колесницы, престола). 592(3) г. до н. э. Главы 1–3
В. Первая проповедь Иезекииля. 592(3)–587(6) гг. до н. э. Главы 4–24
a. Конспективное изложение основных мыслей периода в целом. Главы 4–7.
b. Второе видение меркавы. Вознесение шехины. Главы 8–11
c. Поэма о блудной Дщери
d. Преступления Иудеи.
e. Споры с иерусалимцами
f. Последний акт первой проповеди
ЧТЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Г. Вторая проповедь. 587(6) – 573(?) гг. до н. э. Главы 33–37.
a. Исторические пророчества
b. Учение о пророке
c. Учение о личной ответственности.
d. Обвинение иудейского священства
e. Учение об истинном Пастыре.
f. Учение о воскресении .
g. Учение о последней битве.
Д. Другие тексты, входящие в Книгу пророка Иезекииля
a. Книга пророчеств о народах.
b. План Реконструкции храма, гл. 40–46, 573 г. до н. э
Социальные симпатии и антипатии автора
Полис и хора в «священном уделе»
Уделы колен.
Храм
ЧТЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
2. Исаия II. Книга пророка Исаии, 40–55 главы. 562–538 гг.
Содержательный анализ Книги Второго Исаии.
a. Переосмысление аксиом
b. Двумессианская теология. Мессия близкий и дальний
á. День Яхве.
â. Избранность и святой остаток
ã. Близкий мессия. Кир
ä. Далёкий мессия. Раб Яхве
ЧТЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
3. Исаия III. Книга пророка Исаии, главы 56–66.
538–516 (?) гг. до н. э
А. Дом молитвы. Тройственный союз
Б. Новая формация «бедняков». Протоэкклезиология .
В. Портрет общины
Г. От Саваофа к Сету.
Д. Стремление из грязи в князи как стержень мессианского упования
Е. Мистико-поэтические утешения
Заключение.
ЧТЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
IV Постмодерн После 516 г. до н. э. Малахия и Даниил
1. Угасание ПророчестВа Малахия. 516–458 гг.
2. ПророчестВо лишь По имени Переход к апокалиптике Даниил. Середина II в. до н. э
А. Театральная механика.
Б. Историоцентризм и основная историософская мысль Книги
В. Имена Бога, посредствующие существа
Г. Выход к апокалиптике. Жанр Книги пророка Даниила
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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