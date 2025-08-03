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Сидаш - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве

Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, Quadrivium
Series HELLENICA (20 books)
Hellenica

Золотая серия сайта Эсхатос

Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

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Мы понимаем слово «пророк» как перевод с греческого, то есть слово это неразрывно связано у нас не только с выражением воли Бога (богов), но и с предсказанием будущего. Еврейский пророк — наби — гораздо свободнее от этого прогностического момента, нежели пророк в нашем смысле слова. Он не предсказывает, но заклинает будущее: не как шаман — собственными силами, но как человек, запускающий какой-либо механизм: катапульту или ракету. По воле Бога он нажимает «спусковой крючок» божественного решения, и оно осуществляется силой Творца.

При взгляде на пророческую ветхозаветную литературу с исторической точки зрения мы можем разделить её на 4 эпохи:

  • Израильскую архаику, к которой относятся Амос и Осия.

  • Иудейскую классику, ярчайшими представителями которой являются Первый Исаия и Иеремия (в эту же эпоху создали свои книги Михей, Софония, Наум и Аввакум). К иудейской же классике, вероятнее всего, относятся также пророки Авдий и Иоиль, однако по этому поводу идут бесконечные споры, и мы не можем вынести однозначного суждения о времени их жизни и творчества.

  • Вавилонский модернизм, представленный Иезекиилем и Вторым Исаией.

  • Постмодернизм, представленный прежде всего Малахией (в его время творили также Захария и Аггей) и Даниилом. У каждой из эпох был свой стиль, у каждой были свои любимые идеи и лелеемые образы, у каждой была своя логика развития и цель существования.

Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве - Часть первая - Становление религиозно-политического сознания в иудейском профетизме

Т.Г. Сидаш. — СПб. : Издательский проект «Квадривиум», Саратов : Амирит, 2025. — 408 с.

ISBN 978-5-00207-859-2

Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве - Часть первая - Становление религиозно-политического сознания в иудейском профетизме - Содержание

ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ

  • Ведение к книге

  • I Израильская архаика Амос и Осия

  • 1. Амос

  • Заключение

ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ

  • 2. Осия

  • a. Плотские пороки и уголовные преступления

  • b. Социальные и политические преступления

  • c. Религиозные преступления Израиля

  • d. Нравственные или духовные изъяны Израиля

  • e. Отношение Осии к священникам и пророкам

  • f. Вовлечённость природы в историю

  • 3. Иона

  • Заключение

ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ

  • II Иудейская классика Исаия и Иеремия

  • 1. Исаия.

  • А. Время и деяния пророка Исаии

  • а. Призвание и первая проповедь. 742–734 гг. до н. э .

  • б. Вход в большую политику. 734–733 гг. до н. э .

  • в. Проклятие. 733–730 гг. до н. э.

  • г. Гибель Самарии. 727–722 гг. до н. э

  • д. «Теократическая партия» и начало трений с Ассирией. 715–705 гг. до н. э

  • е. Опала и первая война с Ассирией. 705–701 гг. до н. э.

  • ж. Непоколебимая решимость. Вторая война с Ассирией. 688 г. до н. э

  • з. Тихая гавань

ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

  • Б. Книга пророка Исаии.

  • a. Атрибутация и хронология текстов

  • b. Учения в Книге пророка Исаии

  • á. Ранняя проповедь (742–734 гг.). Сюжет «а». Тексты: Ис. 2–5

  • â. Средний, мессианский период (734–730 гг.). Сюжеты «б», «в». Тексты: Ис. гл. 7, 8; 9:1–7; 17:1–11.

ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ

  • ã. Средний, государственнический период (727–701 гг.). Сюжеты «г», «д», «е». Тексты: Ис. гл. 1; 9:9–21; 14:28–32; гл. 18–20, 22, 28–32, 38–39

  • ä. Поздний, духовно-мессианский период (688 г. и позднее). Сюжеты «ж» и «з». Тексты: Ис. 14:24–27; 17:12–14; гл. 33,36–37.

  • е. Учения в хронологически неопределённых главах. Тексты: Ис. 14: 12–18; гл. 24–27 и 34–35.

  • Заключение.

  • Приложение к Пятому Чтению.Основное выразительное средство еврейской поэтики.

ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ

  • 2. Иеремия

  • А. Время пророка Иеремии .

  • Б. Книга пророка Иеремии .

  • a. Первая проповедь (ок. 626–609 гг.).

  • b. Вторая проповедь (царствование Иоакима 609–598 гг.)

  • á. Основной текст проповеди

  • â. Слово о грядущем конце

  • ã. Книга пророчеств о народах.

  • ä. Одиннадцатая и двенадцатая главы

  • е. Обличение Иоакима (до 605 г.) .

  • æ. Рехавиты — истинный народ Саваофа. Первая концепция монашества .

  • ç. Проповедь в Геенне .

ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ

  • c. Третья проповедь (царствование Седекии 597–587 гг.).

  • á. Первое послание в Вавилон (ок. 595 г. до н. э.; Иер. 24 и 29). Будущее иерусалимлян и диаспоры. Прелесть, лжепророчество, лжесвященство

  • â. Второе послание в Вавилон (593 г. до н. э.; Иер. 50 и 51). Гибель Вавилона и возвращение евреев.

  • ã. Речи в осаждённом Иерусалиме (587 г. до н. э.; Иер. 32 и 33)

  • ä. Египетский эпилог (после 587 г. до н. э.).

  • 1. Речи к египетским эмигрантам (Иер. 43:8–13; 44).

  • 2. Утешительное послание, или Третье посланиев Вавилон (Иер. 30 и 31).

  • Заключение.

  • 1. Исаия и Иеремия

  • 2. Архаический и классический периоды пророческой литературы

ЧТЕНИЕ ВОСЬМОЕ

  • III ВаВилонский модерн (598–539 гг) Иезекииль I и II, Исаия II 242 1. Иезекииль

  • А. Жизнь и время пророка Иезекииля.

  • Б. Обращение Иезекииля и мистика меркавы (колесницы, престола). 592(3) г. до н. э. Главы 1–3

  • В. Первая проповедь Иезекииля. 592(3)–587(6) гг. до н. э. Главы 4–24

  • a. Конспективное изложение основных мыслей периода в целом. Главы 4–7.

  • b. Второе видение меркавы. Вознесение шехины. Главы 8–11

  • c. Поэма о блудной Дщери

  • d. Преступления Иудеи.

  • e. Споры с иерусалимцами

  • f. Последний акт первой проповеди

ЧТЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

  • Г. Вторая проповедь. 587(6) – 573(?) гг. до н. э. Главы 33–37.

  • a. Исторические пророчества

  • b. Учение о пророке

  • c. Учение о личной ответственности.

  • d. Обвинение иудейского священства

  • e. Учение об истинном Пастыре.

  • f. Учение о воскресении .

  • g. Учение о последней битве.

  • Д. Другие тексты, входящие в Книгу пророка Иезекииля

  • a. Книга пророчеств о народах.

  • b. План Реконструкции храма, гл. 40–46, 573 г. до н. э

  • Социальные симпатии и антипатии автора

  • Полис и хора в «священном уделе»

  • Уделы колен.

  • Храм

ЧТЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

  • 2. Исаия II. Книга пророка Исаии, 40–55 главы. 562–538 гг.

  • Содержательный анализ Книги Второго Исаии.

  • a. Переосмысление аксиом

  • b. Двумессианская теология. Мессия близкий и дальний

  • á. День Яхве.

  • â. Избранность и святой остаток

  • ã. Близкий мессия. Кир

  • ä. Далёкий мессия. Раб Яхве

ЧТЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

  • 3. Исаия III. Книга пророка Исаии, главы 56–66.

  • 538–516 (?) гг. до н. э

  • А. Дом молитвы. Тройственный союз

  • Б. Новая формация «бедняков». Протоэкклезиология .

  • В. Портрет общины

  • Г. От Саваофа к Сету.

  • Д. Стремление из грязи в князи как стержень мессианского упования

  • Е. Мистико-поэтические утешения

  • Заключение.

ЧТЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

  • IV Постмодерн После 516 г. до н. э. Малахия и Даниил

  • 1. Угасание ПророчестВа Малахия. 516–458 гг.

  • 2. ПророчестВо лишь По имени Переход к апокалиптике Даниил. Середина II в. до н. э

  • А. Театральная механика.

  • Б. Историоцентризм и основная историософская мысль Книги

  • В. Имена Бога, посредствующие существа

  • Г. Выход к апокалиптике. Жанр Книги пророка Даниила

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Views 333
Rating 5.0 / 5
Added 03.08.2025
Author esxatos
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5.0/5 (4)

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