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Гудинг - Леннокс – Мировоззрение

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс – Мировоззрение – Для чего мы живем и каково наше место в мире
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy
Главная цель образования
В наше время наблюдается все большая специализация образования. Колоссальный прирост знания, который произошел за последние сто лет, привел к тому, что если человек не сосредоточивается на той или иной области науки, то ему становится трудно следить за последними научными достижениями и осознавать смысл постоянно растущего потока новых научных открытий. С одной стороны, эта ситуация не может не радовать, поскольку она представляет собой результат одного из поразительнейших явлений современности — фантастического прогресса науки и техники.
Но вместе с тем полезно помнить, что подлинное образование должно быть подчинено гораздо более широкой цели. Если, например, мы хотим понять современный прогресс, то нам следует рассматривать его в контексте традиций, унаследованных нами от прошлого, что, в свою очередь, означает, что мы должны хорошо понимать историю.
Иногда мы забываем, что древние философы задолго до нас задавались вопросами о фундаментальных философских принципах, лежащих в основании науки, и приходили к ответам, которые не утратили своей ценности и сегодня. Если не помнить об этом, то можно потратить огромное количество времени и сил на обдумывание тех же самых вопросов и не обязательно придешь к результатам, соизмеримым по своей ценности с результатами наших предшественников.
Роль образования состоит еще и в том, чтобы достичь понимания связей и согласованности между разнообразными областями знания и опыта. Чтобы понять великое произведение искусства, следует смотреть на всю картину в целом и пытаться понять взаимоотношения между всеми ее деталями, а не сосредоточиваться на каком-то одном ее фрагменте.
Более того, когда мы справедливо настаиваем на том, что наука должна быть объективной, не следует забывать, что науку творят конкретные люди, вроде нас самих. И потому, рано или поздно, нужно задаться вопросом, каково наше собственное место в мире, который мы изучаем. Мы не должны позволить себе настолько углубиться в материальный мир и пронизывающие его технологии, чтобы забыть о своих собратьях, поскольку последние, как можно убедиться из наших дальнейших рассуждений, важнее, чем вся остальная Вселенная. Для изучения самих себя и людей, которые нас окружают, недостаточно занятий наукой. Для этого нужно знание философии, литературы, искусства, музыки, истории и многих других областей.

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс – Мировоззрение – Для чего мы живем и каково наше место в мире

The Mayfield Trust, 1999. – При содействии Издательского дома «Ученик». – 443 с.
ISBN 1-874584-66-4

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс – Мировоззрение – Содержание

Предисловие
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ
  • Глава 1. Формирование мировоззрения
    • A. Зачем нужно мировоззрение
    • Б. Фундаментальные вопросы бытия
    • B. Голоса, к которым следует прислушиваться
  • Глава 2. Прислушиваемся к голосу науки
    • A. Научный метод
    • Б. Что такое объяснение
    • B. Основные операциональные предпосылки научного исследования
ЧАСТЬ 2. ЧЕЛОВЕК И МИР
  • Глава 3. Вселенная — дом человека
  • Глава 4. Как устроен живой мир
  • Глава 5. Споры вокруг эволюции
  • Глава 6. Языковая способность человека
  • Глава 7. Совпадения между научными представлениями и библейской картиной процесса творения
ЧАСТЬ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
  • Глава 8, Ценность человеческой жизни
  • Глава 9. Человеческая свобода и опасность непонимания ее ценности
    • А. Свобода: право каждого человека по рождению
    • Б. Свобода и опасность непонимания ее ценности
  • Глава 10. Природа нравственности и ее основания
    • A. Общие замечания
    • Б. Источник и природа морального закона
    • B. Субъективна или объективна мораль?
  • Глава 11. Сравнительный анализ этических систем
  • Глава 12. Предназначение человека и его власть над природой
    • А. Человек — это удивительный мир!
    • Б. Что такое человек
  • Глава 13. Как человек осуществляет свою власть
    • А. Защита прав и свобод человека
    • Б. Вопрос о неизбежной порочности человека и о ее преодолении
  • Глава 14. Что ждет человека в будущем
Список сокращений
Views 280
Rating 5.0 / 5
Added 25.04.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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