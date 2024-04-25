Гудинг - Леннокс – Мировоззрение

Главная цель образования

В наше время наблюдается все большая специализация образования. Колоссальный прирост знания, который произошел за последние сто лет, привел к тому, что если человек не сосредоточивается на той или иной области науки, то ему становится трудно следить за последними научными достижениями и осознавать смысл постоянно растущего потока новых научных открытий. С одной стороны, эта ситуация не может не радовать, поскольку она представляет собой результат одного из поразительнейших явлений современности — фантастического прогресса науки и техники.

Но вместе с тем полезно помнить, что подлинное образование должно быть подчинено гораздо более широкой цели. Если, например, мы хотим понять современный прогресс, то нам следует рассматривать его в контексте традиций, унаследованных нами от прошлого, что, в свою очередь, означает, что мы должны хорошо понимать историю.

Иногда мы забываем, что древние философы задолго до нас задавались вопросами о фундаментальных философских принципах, лежащих в основании науки, и приходили к ответам, которые не утратили своей ценности и сегодня. Если не помнить об этом, то можно потратить огромное количество времени и сил на обдумывание тех же самых вопросов и не обязательно придешь к результатам, соизмеримым по своей ценности с результатами наших предшественников.

Роль образования состоит еще и в том, чтобы достичь понимания связей и согласованности между разнообразными областями знания и опыта. Чтобы понять великое произведение искусства, следует смотреть на всю картину в целом и пытаться понять взаимоотношения между всеми ее деталями, а не сосредоточиваться на каком-то одном ее фрагменте.

Более того, когда мы справедливо настаиваем на том, что наука должна быть объективной, не следует забывать, что науку творят конкретные люди, вроде нас самих. И потому, рано или поздно, нужно задаться вопросом, каково наше собственное место в мире, который мы изучаем. Мы не должны позволить себе настолько углубиться в материальный мир и пронизывающие его технологии, чтобы забыть о своих собратьях, поскольку последние, как можно убедиться из наших дальнейших рассуждений, важнее, чем вся остальная Вселенная. Для изучения самих себя и людей, которые нас окружают, недостаточно занятий наукой. Для этого нужно знание философии, литературы, искусства, музыки, истории и многих других областей.

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс – Мировоззрение – Для чего мы живем и каково наше место в мире

The Mayfield Trust, 1999. – При содействии Издательского дома «Ученик». – 443 с.

ISBN 1-874584-66-4

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс – Мировоззрение – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Формирование мировоззрения A. Зачем нужно мировоззрение Б. Фундаментальные вопросы бытия B. Голоса, к которым следует прислушиваться

Глава 2. Прислушиваемся к голосу науки A. Научный метод Б. Что такое объяснение B. Основные операциональные предпосылки научного исследования



ЧАСТЬ 2. ЧЕЛОВЕК И МИР

Глава 3. Вселенная — дом человека

Глава 4. Как устроен живой мир

Глава 5. Споры вокруг эволюции

Глава 6. Языковая способность человека

Глава 7. Совпадения между научными представлениями и библейской картиной процесса творения

ЧАСТЬ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Глава 8, Ценность человеческой жизни

Глава 9. Человеческая свобода и опасность непонимания ее ценности А. Свобода: право каждого человека по рождению Б. Свобода и опасность непонимания ее ценности

Глава 10. Природа нравственности и ее основания A. Общие замечания Б. Источник и природа морального закона B. Субъективна или объективна мораль?

Глава 11. Сравнительный анализ этических систем

Глава 12. Предназначение человека и его власть над природой А. Человек — это удивительный мир! Б. Что такое человек

Глава 13. Как человек осуществляет свою власть А. Защита прав и свобод человека Б. Вопрос о неизбежной порочности человека и о ее преодолении

Глава 14. Что ждет человека в будущем

Список сокращений