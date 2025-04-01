Сания Гукова - Иконография Иисуса Христа в восточнохристианской традиции

Иконография Иисуса Христа начинает складываться в первые века новой эры, в эпоху глубокой трансформации духовной культуры римского мира. На начальном этапе своего развития христианское искусство восприняло и переработало многие античные изобразительные схемы, вдохнув в них новую жизнь и иную идеологию. Потребовалось несколько столетий, прежде чем оно выработало собственную изобразительную систему, в которой образ Спасителя достиг характерной для восточнохристианского искусства полноты догматического определения и совершенства художественного воплощения. Анализу этой изобразительной системы и посвящена эта книга. Как же складывались различные иконографические типы изображения Спасителя, какие факторы повлияли на их становление? Чтобы ответить на эти вопросы, мы обратимся к письменным и иконографическим источникам, лежащим в основе каждого образа Христа, попытаемся понять богословское содержание, символику и функцию каждого изображения, рассмотрим факторы, повлиявшие на его формирование и развитие.

Наша книга построена на рассмотрении многочисленных памятников, охватывающих самые разные жанры изобразительного искусства (иконы, книжную миниатюру, памятники монументального и прикладного искусства) на протяжении огромного хронологического периода от первых веков христианства до Нового времени.

Священное Писание, богословские и литургические тексты представляют ту литературную основу, на которой формировался визуальный язык православного искусства. Средневековые хроники и рассказы паломников, оставивших описания древних святынь, помогают лучше понять духовную среду и эстетическое восприятие людей того далекого времени, а порой и представить недошедшие до нас произведения.

Несмотря на фиксированность иконографических схем, художественный язык православного искусства всегда был языком живым. Он отражал свою эпоху, духовное и эстетическое ее восприятие. Будучи нераздельной частью богослужения, он постоянно развивался вместе с литургическими формами. Понимание этого языка чрезвычайно важно для проникновения в замысел, содержание и символику образа. Большое число памятников разного времени и жанра, происходящих из различных регионов христианского мира, которые мы приводим, неизбежно оказываются вырванными из своего исторического и культурного контекста. Однако это необходимый шаг иконографического анализа, позволяющий проследить картину возникновения и развития иконографических типов в хронологической перспективе.

Сания Гукова - Иконография Иисуса Христа в восточнохристианской традиции

М.: БуксМАрт, 2022. - 472 с.

ISBN 978-5-907043-08-4

Сания Гукова - Иконография Иисуса Христа в восточнохристианской традиции - Содержание

Предисловие

Часть I. Исторические изображения Иисуса Христа

Глава IІ. Основные этапы развития иконографии Иисуса Христа

1. Первые шаги в создании образа

2. Иконоборчество и торжество православия

3. Образ Спасителя и христологические споры XI-XII вв.

4. Исихазм и возрождение православной духовности

5. Образ Иисуса Христа в церковном искусстве XVI в.

6. Тенденции Нового времени

Глава ІІ. Обязательные атрибуты изображений Иисуса Христа

Глава III. Нерукотворные образы Иисуса Христа

1. Нерукотворный образ Камулианы

2. Святой Убрус из Эдессы

3. Иконография Спаса на Убрусе

4. Спас на Убрусе в русском искусстве

5. Символическое и литургическое значение образа Спаса на Убрусе

6. Святая Керамида (Спас на Чрепии)

Глава IV. Нерукотворные образы Иисуса Христа в Италии

1. Образ Спасителя в часовне Святая Святых в Латеране (Рим)

2. Плат Вероники

3. Нерукотворный образ из Маноппелло

4. Спас Нерукотворный из Генуи

5. Нерукотворный образ из храма Сан-Сильвестро ин Капите

Глава V. Спас Вседержитель

1. Чудотворные иконы Христа и надписи на образе Вседержителя

2. Христос Антифонит

Глава VI. Спас Оплечный

1. Imago clipeata

2. Образ Иисуса Христа с нимбом без венчика на фоне креста

3. Спас Ярое Око и взгляд Христа

Глава VII. Изображения Иисуса Христа в полный рост и композиции моления

1. Спас Милостивый

2. Христос Халкитис

3. Почитание Спаса Милостивого в России

4. Спас с припадающими святыми и Спас Смоленский

Глава VIII. Спас на престоле

Глава IX. Христос во славе

Глава X. Деисус и Спас в силах

1. Деисус

2. Спас в силах

Глава XI. Христос Великий архиерей и Царь Царем

1. «Предста Царица»

2. Христос «в ином облике» (так называемый Христос Иерей)

Глава XII. Христос Лоза Истинная (Виноградная Лоза)

Часть II. Символические изображения Иисуса Христа

Глава XIII. Христос Эммануил

Глава XIV. Христос Агнец Божий

Глава XV. Спас Недреманное Око

1. Литературные источники образа

2. Иконографические источники образа

3. Возлежащий Младенец в богородичных изображениях

4. Возвращение образа

Глава XVI. Христос Ветхий Денми и Господь Саваоф

Глава XVII. Святая Троица Ветхозаветная

Глава XVIII. Святая Троица Новозаветная

1. Отечество

2. Сопрестолие

Глава XIX. Иисус Христос Ангел

1. Христос Ангел Великого Совета

2. София Премудрость Божия

3. «Премудрость созда Себе дом»

4. Спас Благое Молчание

Глава XX. Этимасия, престол уготованный

Глава XXI. Жесты в иконографии Иисуса Христа

Благословляющая рука Спасителя

Заключение

Словарь терминов

Принятые сокращения

Библиография