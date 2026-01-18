Дмитрий Гусев – Философия. Нескучный учебник: Учебник для вузов

Как не странно это прозвучит на первый взгляд, но философия, по наиболее часто встречающемуся утверж­дению, не является наукой. Кстати, когда звучит тезис о том, что «философия не наука», у большинства людей, наверное, сразу возникает мысль о том, что тогда она (фило­софия), вообще, непонятно что, неизвестно чем занимается и для чего существует. Это неудивительно, так как наука за последние столетия действительно добилась огромных результатов и завоевала заслуженный в обществе автори­тет. Поэтому, когда говорят о том, что нечто не является наукой, то статус этого нечто значительно падает в глазах современного среднестатистического человека. Философия не является наукой, конечно же, не в этом, негативном, как может показаться, смысле. Она — не наука в другом смысле. В каком? Все, что существует, можно разделить на две боль­шие области или сферы — это природа и культура. При­рода, если говорить совсем просто, — это все само по себе существующее, не созданное человеком и от него не зави­сящее. Культура — это то, что само по себе, независимо от человека, не существует, создано человеком и зависит от него. Фактически любой объект окружающего нас мира мы можем отнести или к сфере природы, или к области культуры.

Культура, в свою очередь, как мы помним, делится на культуру материальную и культуру духовную. Духов­ная культура человечества существует в различных фор­мах или видах. Основными формами духовной культуры являются наука, религия, искусство и… философия. Таким образом, философия не является наукой не в том смысле, что она непонятно чем занимается и неизвестно зачем существует; она не наука в том смысле, что пред­ставляет собой отдельную, самостоятельную, специфи­ческую форму духовной культуры, наряду с другими ее формами — наукой, религией и искусством. В чем сходство всех этих форм духовной культуры между собой? Сходство в том, что с их помощью человек отвечает себе на огромное количество вопросов, которые он, будучи существом разумным (Homo sapiens), навер­ное, со времени своего появления на Земле не устает себе задавать. А в чем различие между ними? Различие в том, что они (эти формы духовной культуры) по-разному задают эти вопросы и различным образом на них отвечают, они направлены на разные объекты и используют различные средства их освоения.

Что же такое философия? Философия — это такая форма духовной культуры, которая стремится в наиболее общих чертах объяснить все существующее (мир, при­роду, человека, общество и т.п). Как видим, философия отличается от других форм духовной культуры прежде всего более широким охватом вещей, объектов, событий, явлений — как мироздания, так и человеческой жизни. Слово «философия» — греческое и состоит из двух частей: phileo — любить, sophia — мудрость; философия — в переводе с греческого — любовь к мудрости. А что такое мудрость? Это, если очень просто, наверное, знание обо всем на свете, а мудрец — это тот, кто обладает таким зна­нием. Только здесь под знанием подразумевается не набор некой разнообразной информации, а знание и понимание чего-то глубокого и подлинного в мире, о себе, людях, что наполняет жизнь действительным смыслом и делает ее по-настоящему счастливой.

Таким образом, философия, если переводить этот термин с древнегреческого, представ­ляет собой стремление к знанию обо всем или стремление во всем разобраться, все понять, проникнуть в самую суть вещей и событий, ответить на некие предельные вопросы, т.е. широкие, глобальные, сложные, не имеющие одно­значных ответов, или, как их еще часто называют, — веч­ные вопросы. Что это за вопросы? Приведем примеры. Сопоставим между собой такие две группы вопросов. Первая группа. Куда мне пойти учиться? Как мне разбогатеть? Как добиться призна­ния и славы? Как облапошить своего ближнего? Как уйти от ответственности? И другие, подобные этим, вопросы. Вторая группа. Откуда взялся мир? Позна­ваем ли он? Кто такой человек и каково его предназна­чение в мире? В чем смысл человеческой жизни? Есть ли разница между этими двумя группами вопросов? Чем они отличаются друг от друга? Нетрудно заметить, что вопросы из первой группы мы задаем себе, скорее всего, чаще, чем вопросы из второй группы; на вопросы из пер­вой группы могут быть найдены конкретные ответы, относительно вопросов второго типа таких ответов быть не может. Вопросы из первой группы — это вопросы част­ные, узкие, «незначительные», а из второй группы — широкие, общие, глобальные, вечные.

Дмитрий Гусев – Философия. Нескучный учебник: Учебник для вузов

Издательство – «Прометей»

Москва – 2025 г. / 808 с.

ISBN 978-5-00172-739-2

Дмитрий Гусев – Философия. Нескучный учебник: Учебник для вузов – Содержание